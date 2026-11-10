Safeguard Global, nombrado Partner Oficial de Contratación de Personal del Atlético de Madrid en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a esta alianza plurianual, Safeguard Global proporcionará el personal que hace posible cada jornada de partido en el Riyadh Air Metropolitano y en la nueva Ciudad del Deporte del club

AUSTIN, Texas y MADRID, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Safeguard Global, pionera en soluciones de gestión global de plantillas y Employer of Record (EOR), ha anunciado hoy una alianza plurianual con el Atlético de Madrid, por la que se convierte en Partner Oficial de Contratación de Personal de Atlético de Madrid en España.

Como Partner Oficial de Contratación de Personal, Safeguard Global será el Partner exclusivo del club en España para los servicios relacionados con el empleo, incluidos el trabajo temporal, la selección de personal y la captación de talento. Safeguard Global será el pilar del equipo humano del club y le dará apoyo con soluciones de personal para la operativa de los días de partido y del resto de la semana, desde el Riyadh Air Metropolitano hasta el nuevo desarrollo de la Ciudad del Deporte del club en Madrid.

La marca Safeguard Global estará presente en todo el Riyadh Air Metropolitano durante los partidos de LaLiga y en los canales digitales del club, además de en acciones de activación con aficionados en España. Ambas organizaciones crearán también contenidos conjuntos que acercarán a la afición a las personas que hacen posible cada día de partido.

"Todo gran equipo se construye con personas, tanto en el terreno de juego como fuera de él", ha afirmado Bjorn Reynolds, fundador y consejero delegado de Safeguard Global. "El Atlético de Madrid es un club con una historia extraordinaria, una afición apasionada y un compromiso incansable con la excelencia. Estamos orgullosos de convertirnos en Partner Oficial de Contratación de Personal del club y de ayudar a contar con las personas adecuadas para ofrecer una experiencia impecable a sus aficionados, cada día de partido y más allá. Este es el comienzo de una relación a largo plazo y nos ilusiona todo lo que podemos lograr juntos".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Safeguard Global como Partner Oficial de Contratación de Personal del Atlético de Madrid", ha declarado Óscar Mayo, director general de ingresos y operaciones del Atlético de Madrid. "Nuestro club se sustenta en el trabajo en equipo, la entrega y las personas que dan lo mejor de sí mismas. Esperamos con ilusión trabajar con Safeguard Global, cuya experiencia nos ayudará a reunir el talento que hace posible cada día de partido. Al igual que nosotros, saben que el éxito depende de contar con el equipo adecuado".

Safeguard Global presta servicio a miles de organizaciones en 187 países y territorios, combinando tecnología y conocimiento local para ayudar a las empresas a reclutar, contratar, remunerar y gestionar talento más allá de sus fronteras. Sus servicios de cesión de personal en Europa ofrecen a las empresas conocimiento del mercado local, flexibilidad y acceso, conforme a la normativa, a los profesionales cualificados que necesitan para los días de partido, la gestión de instalaciones, la administración de oficinas y mucho más.

Sobre Safeguard Global

Safeguard Global hace posible la expansión internacional sin riesgos. Como empresa pionera en soluciones para la gestión de plantillas globales y servicios de empleador oficial (EOR, por sus siglas en inglés), Safeguard Global ayuda a las organizaciones a reclutar, contratar, remunerar y gestionar equipos en 187 países y territorios de forma rápida y cumpliendo con la normativa local, sin necesidad de constituir entidades legales. La plataforma tecnológica de la compañía cuenta con el respaldo de más de 400 expertos locales, quienes ofrecen asistencia humana en los momentos clave. Gracias a una amplia gama de soluciones para la fuerza laboral global — que incluye servicios de recursos humanos, beneficios, contabilidad, asesoría legal, visados e inmigración, y fiscalidad — Safeguard Global aporta a sus clientes la experiencia y el apoyo necesarios para escalar con mayor rapidez y realizar contrataciones que cumplan con la normativa en todo el mundo, independientemente de la etapa de expansión en la que se encuentren. Obtenga más información sobre Safeguard Global en www.safeguardglobal.com. Siga a Safeguard Global en LinkedIn.

Para consultas de medios: safeguardglobal@pancomm.com

Sobre el Atlético de Madrid

Fundado el 26 de abril de 1903, el Atlético de Madrid es uno de los principales clubes de fútbol de Europa. Con más de 160.000 socios, el club acumula más de 120 años de éxitos. Durante este tiempo, el primer equipo masculino ha conquistado 11 títulos de LaLiga, 10 Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de la UEFA, tres títulos de la UEFA Europa League, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental. Desde 2017, el Atlético de Madrid disputa sus partidos como local en el Riyadh Air Metropolitano, un estadio de última generación con capacidad para más de 70.000 espectadores. Solo dos años después de su inauguración, acogió la final de la UEFA Champions League, y volverá a hacerlo en 2027. El primer equipo femenino del club también ha cosechado grandes éxitos, con tres títulos de Liga F, dos Copas de la Reina y una Supercopa de España. Por su parte, la Academia del Atlético, que forma a más de 1.500 niños y niñas, está considerada una de las canteras más prolíficas de España. En las últimas décadas ha formado a jugadores como Fernando Torres o Jorge Resurrección Koke, el futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, con más de 700 encuentros disputados.

Para más información, visite www.atleticodemadrid.com.

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