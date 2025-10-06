Safeguard presenta Compass Core™, ampliando su liderazgo en soluciones de seguridad conectadas

(Información remitida por la empresa firmante)

POST FALLS, Idaho, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, líder mundial en soluciones de seguridad conectadas para trabajadores expuestos a riesgos eléctricos, anuncia el lanzamiento de Compass Core™, el dispositivo más reciente de su creciente cartera. Con Compass Core, Safeguard continúa marcando la pauta en la protección de los trabajadores de primera línea, ofreciendo simplicidad sin concesiones y la capacidad de adaptar la seguridad a las necesidades.

Compass Core surgió directamente de los comentarios de los clientes. Los equipos solicitaban un dispositivo de seguridad de rápida implementación, fácil de operar y diseñado para trabajos de restauración rápidos, y Safeguard lo cumplió. Compass Core ofrece a los trabajadores protección inmediata y confiable contra riesgos eléctricos en un formato optimizado, a la vez que mantiene la solidez del ecosistema de seguridad conectado de Safeguard.

"Compass Core demuestra nuestro compromiso de escuchar a quienes confían en nuestra tecnología a diario", afirmó Tim Ledford, consejero delegado de Safeguard. "Está diseñado para trabajadores que necesitan herramientas de seguridad rápidas, eficaces y fáciles de usar en el trabajo, pero también ofrece la capacidad única de expandirse con el tiempo. Con Compass Core, la seguridad crece contigo".

Lo que distingue a Compass Core es su funcionamiento optimizado que hace que la protección sea sencilla desde el primer día y, al mismo tiempo, proporciona un camino claro para desbloquear capacidades de detección y protección adicionales a medida que crecen las necesidades de los clientes.

El lanzamiento de Compass Core refuerza aún más la serie Compass de Safeguard, que ahora incluye Compass, Compass Pro y Compass Core. Juntas, estas soluciones ofrecen una flexibilidad inigualable y protección integral para trabajadores de diversos sectores, como servicios públicos, minería, telecomunicaciones, petróleo y gas, construcción y arboricultura.

