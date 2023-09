Safeguarding Power Revolution: Revelando las maravillas de seguridad de Jackery

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 6 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La seguridad es de suma importancia en la industria del almacenamiento de energía portátil. Los fabricantes están integrando características de seguridad completas, realizando pruebas rigurosas y obteniendo certificaciones estándar de la industria para mitigar los riesgos asociados con la electricidad y la generación de energía.

La serie Solar Generator Plus de Jackery lidera el camino en esta revolución centrada en la seguridad. Presentada en IFA 2023, la exposición de electrónica de consumo más grande del mundo, la serie incluye el Generador Solar 1000 Plus y 300 Plus, uniéndose al aclamado modelo 2000 Plus.

La Serie Plus ha sido sometida a pruebas meticulosas y ha obtenido las certificaciones estimadas requeridas por la industria. Con las certificaciones CE EMC Clase B/FCC EMI Clase B, estos productos cumplen con rigurosos estándares de compatibilidad electromagnética y al mismo tiempo garantizan que no interrumpen otros dispositivos electrónicos.

La certificación de seguridad UL muestra aún más el compromiso de Jackery con el bienestar del usuario. La serie Plus cuenta con la certificación de retardante de llama UL 94 V-0 y cuenta con protección contra caídas UL, lo que brinda importantes beneficios a los consumidores. La certificación retardante de llama UL 94 V-0 garantiza a los consumidores estrictos estándares de seguridad, lo que reduce los riesgos de incendio y mejora la seguridad general del usuario.

Una característica de seguridad destacada de la serie Plus es la innovadora tecnología ChargeShield. Desarrollada por Jackery, esta tecnología de carga rápida utiliza un exclusivo algoritmo de carga escalonada de velocidad variable, lo que aumenta la seguridad y al mismo tiempo extiende la vida útil de la batería en un 50%. Con hasta 62 medidas de protección individual, estos generadores solares mitigan activamente los riesgos, permitiendo a los usuarios cargar sus dispositivos con tranquilidad.

La Serie SolarSaga, concretamente el Panel Solar 40mini, consigue una Certificación IEC de TÜV, lo que significa el cumplimiento de estrictos estándares internacionales de seguridad y rendimiento. Además, el panel solar SolarSaga 40mini cuenta con una clasificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, y garantiza un rendimiento constante en entornos desafiantes.

La serie Plus se destaca por su batería LFP (fosfato de hierro y litio) de larga duración, que promueve la sostenibilidad al extender la vida útil del producto y minimizar los desechos electrónicos.

La fabricación precisa es vital para la seguridad, y el Generador Solar 1000 Plus y 300 Plus cuentan con una fábrica automática líder en la industria con un MES (Sistema de Ejecución de Fabricación) rastreable. Este proceso de fabricación de precisión garantiza que cada unidad cumpla con estándares exigentes, minimizando los defectos que podrían comprometer la seguridad.

Con una base de 3 millones de usuarios, Jackery es la marca más fiable de generadores solares. Los generadores solares de la serie Plus proporcionan soluciones de energía seguras y fiables para aventuras al aire libre o como respaldo en el hogar.

Si desea más información visite https://es.jackery.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200929/image_5009324_35594889.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/safeguarding-power-revolution-revelando-las-maravillas-de-seguridad-de-jackery-301918481.html