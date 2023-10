Safra New York Corporation completa la adquisición de Delta North Bankcorp.

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 2 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Safra New York Corporation, la sociedad de cartera de Safra National Bank of New York ("el banco"), se complace en anunciar que ha completado con éxito la adquisición de Delta North Bankcorp, incluida su filial Delta National Bank and Trust Company.

Esta adquisición estratégica es un hito importante para Safra National Bank y subraya la continua expansión del banco en el negocio de la banca privada y la gestión de patrimonios. La adquisición refuerza la posición del banco en el mercado entre los clientes de elevado patrimonio neto de los Estados Unidos y Latinoamérica, donde el banco ha venido prestando servicios financieros y de banca privada de primer orden y cuenta con una larga y exitosa trayectoria.

Jacob J. Safra, presidente de Safra National Bank of New York, destacó: "Estamos orgullosos de haber completado esta adquisición, que representa un excelente encaje estratégico con nuestro negocio actual en estos mercados. Los clientes se beneficiarán de una organización plenamente dedicada a la gestión de patrimonios, que ofrece el servicio, los productos y la experiencia que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Confiamos en que el Banco reúna todos los atributos necesarios para seguir creciendo y prosperando de manera sostenible".

Simoni Morato, consejero delegado de Safra National Bank of New York, explicó: "Estamos deseando trabajar estrechamente con los clientes y empleados de Delta y desarrollar relaciones a largo plazo. Juntos aprovecharemos los puntos fuertes de nuestra organización, no sólo en los Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica".

Safra National Bank of New YorkCon sede en Nueva York, sucursales en Aventura, Miami y Palm Beach, y oficinas en toda Latinoamérica, Safra National Bank es un banco privado líder con aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos de clientes. Safra National Bank of New York forma parte de J. Safra Group.

J. Safra GroupEl J. Safra Group ("el grupo"), con un total de activos gestionados de más de 300.000 millones de dólares, está formado por bancos privados que llevan el nombre de Safra y participaciones en sectores empresariales basados en activos, como el inmobiliario y el agroalimentario. Los intereses bancarios del grupo en 160 lugares en todo el mundo, son: Safra National Bank of New York, con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; J. Safra Sarasin, con sede en Basilea, Suiza; y Banco Safra, con sede en Sao Paulo, Brasil; todos ellos independientes entre sí desde el punto de vista de la supervisión consolidada.

Las propiedades inmobiliarias del grupo consisten en más de 200 inmuebles comerciales, residenciales, minoristas y agrícolas de primera categoría en todo el mundo, como el complejo de oficinas 660 Madison Avenue de Nueva York y el emblemático edificio Gherkin de Londres. Sus inversiones en otros sectores incluyen, entre otras, participaciones agroindustriales en Brasil y Chiquita Brands International Inc. Gracias a sus profundas relaciones en los mercados de todo el mundo, el grupo puede aumentar considerablemente el valor de las empresas que forman parte de él. Hay más de 34.000 empleados asociados a J. Safra Group.

Contacto para medios

Ross Lovernross.lovern@kekstcnc.com212 521 4866

Sonia Bucansonia.bucan@kekstcnc.com212 521 4808

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/safra-new-york-corporation-completa-la-adquisicion-de-delta-north-bankcorp-301944540.html