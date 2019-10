COMUNICADO: Saildrone, Inc. completa la primera travesía no tripulada y autónoma de este a oeste del océano Atlántico

Publicado 23/10/2019 13:02:10 CET

NEWPORT, Rhode Island, 23 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Un vehículo de superficie no tripulado (USV) de siete metros (23 pies) de largo conocido como SD 1021 se ha convertido en el primer vehículo autónomo en completar una travesía de este a oeste por el Océano Atlántico. El SD 1021 partió de Lymington, Reino Unido el 15 de agosto de 2019 para realizar una ruta directa a través del Atlántico Norte y completando la travesía el 22 de octubre de 2019 en Newport, Rhode Island. La travesía de 3402 millas náuticas (6301,59 kilómetros) se realizó en 68 días.

https://mma.prnewswire.com/media/1016011/Saildrone_SD1021.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1016011/Saildrone_SD1021.jp... ]

SD 1021 comenzó originalmente su aventura en el Atlántico en Newport en enero de 2019, en una misión científica para medir el calor y el carbono en la Corriente del Golfo. Deteniéndose en Bermudas para realizar tareas de mantenimiento, el SD 1021 luego navegó, siguiendo la corriente del Golfo, hacia Europa, tomando tierra en Solent en la costa sur de Inglaterra. Después del viaje de regreso a Newport, el SD 1021 no solo tiene el récord de la travesía del Atlántico no tripulada más rápida, sino que es la única tecnología de superficie no tripulada que ha completado una travesía en ambas direcciones.

"Las capacidades de resistencia, fiabilidad y medición científica de la plataforma Saildrone sigue creciendo cada vez más", afirmó Richard Jenkins, fundador y CEO de Saildrone. "Durante 2019, nuestros Saildrones han circunnavegado la Antártida, pasaron 700 días en el Ártico tomando muestras del borde de hielo en retirada, completaron nuestro primer estudio del Mar del Norte y ahora cruzaron el hostil Atlántico Norte en ambas direcciones". No hay parte del océano no congelado que ahora no podamos medir".

ACERCA DE SAILDRONE

Saildrone, Inc. es un proveedor de datos oceanográficos y atmosféricos de alta resolución, recopilados a través de una flota de vehículos de superficie no tripulados impulsados por energía eólica y solar, conocidos como Saildrones. Impulsados por energía eólica y solar, con cero huella de carbono, los USV Saildrone están equipados con un conjunto de sensores científicos para recopilar datos utilizados para la investigación oceánica y el pronóstico del tiempo. Los Saildrones pueden permanecer en el mar hasta 12 meses, y transmitir datos en tiempo real vía satélite.

https://www.saildrone.com/news/first-autonomous-vehicle-atla... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2619718-1&h=1558173600&u...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1016011/Saildrone_SD1021.jp... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2619718-1&h=4013443548&u...]

