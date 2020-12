SAINT-GOBAIN lanza su nuevo purpose potenciando la inclusión de la mano de Jesús Vidal

La compañía organiza un encuentro entre el actor y sus colaboradores con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Saint-Gobain hace una llamada a la acción para dibujar un futuro común y contribuir a la creación de un mundo más responsable

Saint-Gobain, líder mundial en confort y sostenibilidad, presenta su nuevo purpose como compañía: “Making the word a better home”. Este nuevo propósito define el rumbo por el que apuesta el Grupo Saint-Gobain a nivel internacional: diseñar y distribuir materiales y soluciones de gran rendimiento que impactan positivamente en la vida de todos y cada uno; que aportan bienestar y mejoran la calidad de vida, al mismo tiempo que cuidan del planeta.



Así, Saint-Gobain, poniendo en valor sus más 350 años de historia, hace una llamada a la acción para dibujar un futuro común y contribuir a la creación de un mundo más responsable, capaz de hacer frente a los grandes retos de la humanidad: el cambio climático, la protección de los recursos, y la lucha contra la desigualdad.



En este marco, y con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Saint-Gobain ha querido poner en valor la importancia de la inclusión de este colectivo a través de un encuentro que ha contado con la participación del el actor y director Jesús Vidal.



Durante el acto, al que se han conectado más de 350 personas, los colaboradores de la compañía han podido escuchar de primera mano la experiencia vital de Jesús Vidal y compartir con él sus dudas y reflexiones en materia de inclusión. Es relevante recordar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro de las personas con discapacidad es un 40% superior a la de las personas sin discapacidad y tres de cada cuatro personas de este colectivo en edad laboral perciben que tienen o tendrán restricciones en relación con el empleo. De ahí la importancia de actos como el celebrado hoy en la compañía.



Durante el encuentro, Jesús ha puesto de relieve que: “la inclusión no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar el mundo. Todos y cada uno tenemos capacidades distintas. Por eso, lo más importante es poner en valor las diferencias porque son, de cara al mercado laboral, vectores de transformación e innovación”. Además, ha añadido, que “el I+D no se estimula únicamente a través de la tecnología, sino también con las aportaciones de perfiles diversos y ópticas de trabajo variadas”.



Ainhoa Macia, Directora de Comunicación Externa, Interna & Desarrollo Digital de España, Portugal, Marruecos y Argelia de Saint-Gobain, ha suscrito las palabras del galardonado actor y ha insistido “en la necesidad de que no hagan falta días como este, porque será un síntoma de que hemos conseguido normalizar la diferencia”.



Una llamada a la acción a favor del bien común

Este primer acto, enfocado a la inclusión, forma parte de una serie de actividades que Saint-Gobain lleva a cabo en el marco de la puesta en marcha de su nuevo propósito. Unas acciones que, junto a sus clientes, partners y grupos de interés, contribuyen a construir un mundo mejor, más justo y sostenible, basado en valores humanistas como la escucha, el diálogo, la bondad, la confianza, la solidaridad y el respeto por la diversidad.







