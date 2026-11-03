La sala VIP de oneworld en Seoul Incheon, galardonada en los World Travel Awards por segundo año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

-La sala VIP de oneworld en Seoul Incheon, galardonada como 'Mejor sala VIP de aerolínea en Asia – Clase Business' en los World Travel Awards por segundo año consecutivo

Este reconocimiento consecutivo subraya la experiencia de alta calidad que se ofrece de manera constante a los huéspedes en la primera sala VIP de la alianza

DALLAS y FORT WORTH, Texas, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La sala VIP de la alianza oneworld en el Aeropuerto Internacional de Seoul Incheon ha sido distinguida nuevamente como la 'Mejor sala VIP de aerolínea en Asia – Clase Business' en los World Travel Awards, revalidando así el título por segundo año consecutivo.

"Mantener este prestigioso galardón por segundo año consecutivo es una prueba de la experiencia de alta calidad que disfrutan, de manera constante, los 150.000 pasajeros que visitan la sala VIP de oneworld en Seoul Incheon cada año", afirmó Gerhard Girkinger, vicepresidente de Experiencia del Cliente y Aeropuertos de oneworld. "El reconocimiento por parte de viajeros de todo el mundo refuerza nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de primer nivel, centrada en un servicio atento y un cuidado minucioso de cada detalle".

Los World Travel Awards, instaurados en 1993, celebran la excelencia en los sectores de los viajes y la hostelería. Los ganadores se eligen mediante un proceso de votación en el que participan tanto profesionales del sector como viajeros.

"Este reconocimiento es un mérito de nuestro equipo en Seoul Incheon, así como del esmero y la atención que brindan a los usuarios de la sala VIP de oneworld cada día", señaló David Collyer, vicepresidente sénior global de Aspire Pre-Flight Hospitality, empresa encargada de la gestión de la sala. "Nos enorgullece colaborar con oneworld para ofrecer servicios de hospitalidad previos al vuelo de la más alta calidad, brindando una experiencia galardonada por segundo año consecutivo".

Seoul Incheon es la primera sala VIP con la marca oneworld y abrió sus puertas en enero de 2024. Este espacio de 555 metros cuadrados cuenta con menús que cambian según la temporada y elementos de diseño inspirados en Corea del Sur; entre ellos, un bar que evoca el tradicional sombrero 'Gat' y piezas de arte en vidrio que recuerdan al Festival de los Faroles. La sala dispone de distintas zonas que ofrecen diversos ambientes para comer, trabajar, recargar energía o relajarse antes de la salida, a disposición de los clientes con estatus Emerald y Sapphire de oneworld, así como de los pasajeros de Primera Clase y Business.

El aeropuerto de Seoul Incheon cuenta con servicios de siete aerolíneas miembro de oneworld: Alaska Airlines, American Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Malaysia Airlines, Qatar Airways y SriLankan Airlines.

Acerca de Aspire Pre-Flight HospitalityAspire Pre-Flight Hospitality (Aspire) es una de las empresas líderes a nivel mundial en servicios de hospitalidad aeroportuaria. Con más de 35 años de experiencia en el sector, la visión de Aspire consiste en trasladar la experiencia de un hotel de lujo al entorno de las salas VIP, ofreciendo un concepto excepcional de estilo de vida.

Cada año, las salas VIP de Aspire reciben a más de seis millones de usuarios. Para mediados de 2026, Aspire cuenta con 110 salas VIP ya operativas o cuya apertura está programada en todo el mundo, y continúa invirtiendo en conceptos de hospitalidad aeroportuaria de alta gama en mercados clave. Entre las nuevas aperturas previstas para 2026 se incluyen salas en Estocolmo, Ginebra, Marrakech, Calgary, Manchester y Vilna. La cartera de Aspire no solo abarca sus propias salas VIP —su producto insignia—, sino que también incluye colaboraciones con salas VIP de importantes aerolíneas, alianzas aéreas, así como con entidades bancarias y emisoras de tarjetas de crédito.

Esta galardonada compañía ha obtenido, entre otros logros, la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para su sala VIP en el Aeropuerto Billy Bishop de Toronto (YTZ), además de ser el único operador independiente de salas VIP reconocido en los premios Cellar in the Sky de 2026.

Aspire forma parte de Swissport International AG, un proveedor líder de servicios de aviación que incluye servicios de asistencia en tierra y gestión de carga aérea.

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Acerca de oneworld: oneworld reúne a 15 aerolíneas de clase mundial —Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian y SriLankan Airlines— que ofrecen vuelos a cerca de 1.000 destinos. Las aerolíneas miembro de oneworld colaboran para brindar, de manera constante, una experiencia de viaje superior y uniforme, ofreciendo recompensas y privilegios especiales a sus viajeros frecuentes. Estos beneficios incluyen la posibilidad de acumular y canjear millas y puntos en toda la red de la alianza, acceso a salas VIP en aeropuertos, prioridad en el registro y el embarque, franquicia de equipaje adicional, entre otros. Obtenga más información sobre la oneworld Alliance en oneworld.com.

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