Un salesiano físico y mago, mejor teólogo joven del año por un ensayo sobre el racismo y la fe

El sacerdote santanderino Juan Carlos Aonso ha ganado por unanimidad el VIII Premio de Ensayo Teológico Joven PPC.

Religioso de Don Bosco de 35 años, en su obra alerta de que ser racista “para la perspectiva cristiana, es más grave de lo que alcanzamos a decir”.

El premio consiste en la publicación de la obra en PPC y 1.500 euros para el autor.

, ha ganado el, por su obra titulado. Con 35 años, este presbítero licenciado en Ciencias Físicas y aficionado a la magia se ha alzado con este galardón con el que la editorial busca descubrir cada año valores emergentes de la investigación espiritual, intelectual y existencial del Evangelio.

Para el investigador salesiano, el racismo “no es un tema más en la doctrina social de la Iglesia, o una mera cuestión ética o pastoral”, sino que “tiene su reflejo en la acogida que ofrecemos al diferente, sí, pero parte de una concepción equivocada del amor, de la libertad, de las relaciones trinitarias y la comunión”.

“Esto lleva a la perversión de la eucaristía, a la institucionalización del pecado y a la muerte espiritual. Trastoca la esencia de la Iglesia, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, y rompe con la tradición cristiana más auténtica”, llega a alertar el autor en su escrito. Por ello, no duda en afirmar que “el problema del racismo, para la perspectiva cristiana, es más grave de lo que alcanzamos a decir”.

Perfil del ganador

Máster en teología fundamental, este santanderino al que los más cercanos conocen como Juanky, está actualmente destinado en Urnieta. En esta localidad situada en la periferia de San Sebastián es el coordinador de pastoral del colegio Salesianos Magale y responsable del centro juvenil desde hace un año. Allí llegó después de pasar, entre otras comunidades salesianas, por Madrid, Granada o Lugo.

Un jurado que apuesta por la actualidad teológica

El jurado ha elegido el trabajo presentado por este religioso salesiano, tanto por la actualidad del tema como por la calidad en la investigación y la mirada profética a la hora de abordar el desafío que supone la cuestión migratoria para la reflexión teológica. En esta octava convocatoria del Premio de Ensayo Teológico Joven PPC, abierta a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de cualquier nacionalidad, Aonso se ha impuesto entre decenas de trabajos sobre teología sistemática, biblia, moral, espiritualidad, liturgia o historia de la Iglesia.

El galardón lleva consigo una dotación de 1.500 euros para el autor y la publicación de la obra en la editorial PPC, libro que verá la luz en la primavera de 2026.

El Premio de Ensayo Teológico Joven PPC nace como respuesta a la llamada lanzada por el Papa Francisco en la constitución apostólica ‘Veritatis gaudium’, en la que insta a “renovación sabia y valiente” de los estudios teológicos para lograr “una transformación misionera” de la Iglesia.

Premiados anteriores

En sus siete ediciones previas, el premio ha reconocido a autores y obras que reflejan la

· Tomás Jesús Marín Mena (Extremadura) – Fidelidad a Cristo, fidelidad a la tierra, una visión humanizadora y ecológica de la fe.

· Teresa Zamorano Martínez (Málaga) – La necesidad de hacerse pobre en la vocación laical, un trabajo sobre la necesidad de hacerse pobre en la vocación laical

· Abel de Jesús (Carmelita descalzo, Tenerife) – Internet y vida contemplativa

· Hernán Acosta (Argentina) – Estudio sobre Emmanuel Mounier y el personalismo comunitario.

· Noël Sèmassa Hinvo (Benín) – La sanación de las heridas interiores desde los Ejercicios de San Ignacio.

· Inés Fernández de Gamboa – Guiados por el Espíritu, análisis teológico de prácticas espirituales modernas.

· Emmanuel Lwamba Bilonda (Congo) – Jesús en las redes sociales, un ensayo sobre fe e influencia digital.

Sobre PPC

PPC es una editorial que pertenece a SM y a la Universidad Pontificia de Salamanca, y que trabaja en la publicación de libros religiosos y educativos, catequesis y revistas. Con presencia en España y América Latina, busca encarnar el Evangelio en el mundo de hoy desde el diálogo y con una propuesta humanizadora.

