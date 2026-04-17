Salón Gourmets exhibe las joyas gastronómicas de Mar de Noruega

El chef Íñigo Urrechu, en Salón Gourmets - Mar de Noruega

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril

El Consejo de Productos del Mar de Noruega en España ha tenido una presencia destacada en el Salón de Gourmets, que se celebró en IFEMA del 13 al 16 de abril, para mostrar el potencial gastronómico de sus pescados y mariscos

Si existe un paraíso del pescado y el marisco, ese es Noruega. Sus frías y puras aguas dan vida a algunas de las especies más codiciadas del mundo, reconocidas por su calidad excepcional e inigualable sabor. Bajo la marca Seafood from Norway, el organismo desplegó una intensa agenda culinaria, con presentaciones en torno a algunos de los tesoros más apreciados que llegan de aguas noruegas, como bacalao, salmón, trucha, cangrejo real, buey de mar, vieira, gamba, cigala y cangrejo de las nieves, entre otros.



Este año, Noruega ha sido el País de Honor en el 39 º Salón Gourmets y el programa desplegado por Seafood from Norway ha contado con la participación de reconocidos chefs: Íñigo Urrechu mostró el pasado miércoles la enorme versatilidad de los mariscos noruegos; Hung Fai ofreció cada día demostraciones culinarias en directo con diferentes pescados y mariscos; y Sergio Fernández se puso al frente de cuatro talleres infantiles diarios dirigidos a niños de entre 10 y 12 años, con el objetivo de acercarles, de forma divertida, al salmón de Noruega, su pescado preferido, con la ayuda de creaciones de sushi, poke o maki.



El director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik, señaló que la entidad se sintió honrada de contar con demostraciones culinarias y showcookings en colaboración con chefs de reconocido prestigio, una iniciativa que permitió poner en valor algunos de los pescados y mariscos más exclusivos.



El país cuenta con algunos tesoros gastronómicos como:



Salmón de Noruega, la perfección de la naturaleza. "Criado en los fiordos más puros y alimentado por aguas frías y ricas en nutrientes, su carne jugosa y su sabor equilibrado lo convierten en un imprescindible de la alta cocina", explica.



Skrei, el rey de los bacalaos. "Tras recorrer más de 1.000 km desde el Mar de Barents, este bacalao salvaje desarrolla una textura firme y unas lascas tersas que lo convierten en todo un "pata negra". Disponible solo de enero a abril, es un auténtico manjar", han apuntado desde el Consejo.



Bacalao fresco. Este bacalao del Mar de Noruega destaca por su textura tierna y uniforme y un sabor suave y delicado. A diferencia del Skrei, está disponible todo el año, garantizando calidad sin depender de la estacionalidad y "su versatilidad lo convierte en un imprescindible la gastronomía", agregan.



Crustáceos. Desde el Cangrejo Rojo de las Nieves hasta el Cangrejo Real, pasando por el Buey de Mar, "cada especie cuenta su propia historia y aporta un sabor único a la mesa. El marisco más exquisito del Ártico ha brillado con luz propia en esta edición del Salón Gourmets".



El Consejo de Productos del Mar de Noruega depende del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega y es responsable de dar a conocer los valores diferenciales de las referencias nacionales. Tiene su sede en Troms y posee oficinas en 12 mercados: Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Brasil, Japón, China, Singapur y EE. UU, además de España.





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