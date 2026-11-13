Saltium inaugura en Coslada el centro de haloterapia más grande de España con cinco cuevas de sal - Saltium

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo establecimiento, situado en la avenida del Plantío 16, ofrecerá espacios diferenciados para adultos, niños, familias, sesiones individuales y actividades de bienestar.

La haloterapia es una terapia natural complementaria que favorece la higiene y el bienestar de las vías respiratorias, contribuyendo al mismo tiempo a la prevención de contagios.

Saltium marcó un hito al ser la pionera en España en introducir el concepto de las cuevas de sal, abriendo el camino de la haloterapia en nuestro país.

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Saltium inaugura en Coslada su nuevo centro de haloterapia, el más grande de España por número de cuevas de sal, con cinco espacios diseñados para atender a diferentes públicos y necesidades. Ubicado en la avenida del Plantío 16, en la zona del recinto ferial, el establecimiento dará servicio a los vecinos de Coslada y del conjunto del Corredor del Henares, así como a otros municipios del noreste de la Comunidad de Madrid.

Saltium inició su actividad en 2012 y fue la primera empresa en abrir una cueva de sal en España y en un país de habla hispana. Con la apertura de Coslada, la compañía alcanzará los 14 centros en territorio nacional y próximamente continuará ampliando su red de establecimientos.

El nuevo centro de Coslada dispone de cinco cuevas de sal con diferentes propuestas: espacios para adultos, niños y familias, sesiones individuales y para actividades relacionadas con el bienestar.

La haloterapia consiste en respirar micropartículas de sal de roca natural en un ambiente controlado. Esta práctica se utiliza como terapia complementaria para favorecer la higiene y el bienestar respiratorio, así como para el cuidado de la piel.

La doctora Miriam Arribas Mayordomo, médico de familia y clienta de Saltium, destaca el interés de esta práctica como complemento a los tratamientos médicos tradicionales. Desde su experiencia, considera que “alivia los síntomas agudos respiratorios sin interferir con los tratamientos convencionales, siempre que se mantengan las indicaciones y el seguimiento médico correspondiente”.

Las sesiones se realizan en cuevas de sal diseñadas con temperatura y humedad constantes. En ellas, un halogenerador de última generación dispersa micropartículas de sal de roca 100% natural.

Durante la sesión (50 minutos para adultos y 40 para niños), el usuario solo tendrá que recostarse, respirar y dejarse llevar por el hilo musical y la cromoterapia. Para los más pequeños, disponen de cuevas infantiles acondicionadas como una playa de sal, donde pueden jugar y divertirse mientras reciben el tratamiento.

De clienta durante doce años a franquiciada: la historia de Zaira Nombela

La apertura del centro Saltium Coslada tiene un significado especial para Zaira Nombela, fundadora junto con su hermano Ismael de este nuevo establecimiento, y vinculada a Saltium desde hace doce años como clienta. Durante todo este tiempo, tres generaciones de su familia, los Nombela Martínez, han acudido a los centros de Saltium y han incorporado la haloterapia a sus hábitos de bienestar e higiene respiratoria.

“Llevamos doce años acudiendo a Saltium. Desde que abrieron, tres generaciones de mi familia hemos disfrutado de esta experiencia y, personalmente, a mí me ayudó mucho. Por eso, cuando surgió la oportunidad de poner en marcha este proyecto, me hizo una ilusión especial. Quería llevar a mis propios vecinos algo que conozco desde hace tantos años y que ha formado parte de la vida de mi familia y ha contribuido a mejorar nuestra salud”, explica Zaira Nombela.

El acto de inauguración contará con la asistencia de Fernando Romero Castro, concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética del Ayuntamiento de Coslada, así como de Esteban García y Miguel Guardia, socios fundadores de la marca Saltium y distintos empresarios de la zona que se sumarán al evento.

Cinco cuevas de sal para adultos, niños y familias

El nuevo establecimiento de Coslada destaca por ser el centro de haloterapia más grande de España y todas sus salas son cuevas de sal. Su oferta incluye espacios para adultos, niños y familias, además de sesiones individuales y propuestas vinculadas al bienestar y al cuidado personal como son el yoga o pilates.

Para Claudia Arango, responsable de Expansión de Saltium, esta apertura supone un paso más en el crecimiento de la compañía y en su objetivo de acercar la haloterapia a nuevos usuarios:

“Con esta nueva incorporación, la compañía refuerza su presencia en la región y acerca la haloterapia a las familias del Corredor del Henares”, señala Arango.

Sobre Saltium

Saltium inició su andadura en 2012 como pionera en la haloterapia en España y fue la primera empresa en montar una cueva de sal en un país hispanohablante. Actualmente sigue comprometida en expandir su presencia en la península ibérica para seguir mejorando la salud y el bienestar de niños y adultos a través de la Haloterapia. La marca cuenta actualmente con 14 centros en España y próximamente tiene previsto inaugurar nuevos centros en Cataluña y Extremadura.

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Mónica Morales de Setién

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