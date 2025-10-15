Salud, nutrición y origen destacan en la nueva campaña de Haaland para Mar de Noruega

(Información remitida por la empresa firmante)

Una dieta equilibrada es importante cuando se trata del rendimiento físico y, según el deportista de élite Erling Haaland, los productos del Mar de Noruega son una excelente opción para una alimentación futbolística adecuada

Madrid, 15 de octubre.- Este año, el Consejo de Productos del Mar de Noruega está intensificando su colaboración con el deportista, destacando su compromiso con una dieta saludable. En concreto, fue el año pasado cuando Erling Haaland firmó un primer acuerdo como embajador de los pescados y mariscos que llegan de las gélidas y cristalinas aguas de este país nórdico e imagen de la marca en diferentes mercados internacionales, incluido el español.



Ahora, el Consejo está ampliando la colaboración mediante nuevas campañas con Haaland, esta vez centradas en el salmón noruego, en las que se destaca su origen noruego y la calidad única del pescado como parte esencial de la dieta de cualquier atleta. El propio deportista no tiene ninguna duda sobre la impronta de los productos del mar noruegos: "Una dieta saludable es muy importante tanto para el rendimiento como para la recuperación. Por eso, los productos del Mar de Noruega son una parte fundamental en la alimentación", afirma el futbolista.



"Lo que más me gusta del pescado es su sabor. El hecho de que sea una fuente fantástica de proteínas con una nutrición equilibrada es un plus", ha valorado. Precisamente, el pescado ha formado parte de la infancia y de la cultura de Haaland, por lo que contar con su imagen para las nuevas campañas de Mar de Noruega, es una combinación ideal. Además, su compromiso con la alimentación saludable confirma que es un perfil perfecto para representar los productos del mar noruegos.



El Consejo de Productos del Mar de Noruega ha obtenido excelentes resultados con esta colaboración y se muestra optimista respecto a las nuevas campañas para 2025. "La participación de Haaland supone un refuerzo esencial para comunicar los valores de los pescados y mariscos noruegos, asociados a un estilo de vida y dieta saludables", ha destacado el director de la organización en España, Tore Holvik.



Este año, Mar de Noruega ha querido acercarse más al aspecto personal de consumir y disfrutar de los productos del mar noruegos, mostrando tanto la versatilidad en la cocina como las exquisitas experiencias gastronómicas. "Nos gustan los valores que transmite el deportista de élite, como la fuerza, la disciplina y su amor por el salmón de Noruega, no sólo desde el punto de vista del sabor y la sostenibilidad, sino también porque le ayuda a mantener su fortaleza física", remarca Holvik.



"Los pescados enteros, ahumados y de valor añadido están experimentando un fuerte crecimiento en España, así como también el sushi, el sashimi y los poke bowls. Con la creciente tendencia de platos preparados listos para comer, donde destacan los ingredientes noruegos saludables y sabrosos, el Consejo es optimista sobre el crecimiento futuro del salmón noruego en todas las categorías en España", explica el director. "Percibimos una evolución tan fuerte de la comercialización de pescados desde Noruega a España durante los primeros 8 meses del año. El crecimiento ha sido impulsado por el salmón, con un aumento del 23 % en volumen hasta superar las 59.000 toneladas", concluye Holvik.



