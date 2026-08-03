Saludarte Prodent conmemora su quinto aniversario con un evento en el Hotel & Restaurante Casa Pepe

Mariló García y Marta Vallejo durante la celebración - Juani Reyes

(Información remitida por la empresa firmante)

La clínica dental reunió a pacientes, amigos y colaboradores en una jornada que incluyó música en directo, sorteos y una acción solidaria a favor de la ONG Guerreros Púrpura

Madrid, 3 de agosto.- Saludarte Prodent celebró su quinto aniversario con un acto conmemorativo en Casa Pepe, donde se dieron cita pacientes, colaboradores y diversas entidades para repasar la trayectoria de la clínica. El encuentro permitió agradecer la confianza depositada en el proyecto durante sus cinco años de actividad, marcando un hito en el desarrollo de la entidad.



El punto central de la velada fue la actuación musical de El Regreso de la Década, espectáculo liderado por José Zapata, quien formó parte de La Década Prodigiosa. El concierto ofreció un recorrido por éxitos del pop español e internacional ante los asistentes a la celebración.



El evento contó con el apoyo de empresas como el Hotel Las Tablas de Daimiel, MV Dental Studio, Inversound, Cervantes Catering, Torre Blanca y Viajes Canarias Europa. Parte de la jornada se dedicó a una acción benéfica, en la que se entregó la recaudación de una rifa solidaria destinada íntegramente a la ONG Guerreros Púrpura, con el objetivo de respaldar la labor social que desarrolla dicha organización.



Durante la cita, se realizaron sorteos entre los asistentes que incluyeron una semana en el Hotel R2 Río Calma, en Fuerteventura, con media pensión, vuelos y traslados; una semana de estancia en el Hotel Ritual Maspalomas; y dos fines de semana en apartamentos en Maspalomas, Costa Canaria.



Arno Richartz, representante de Viajes Canarias Europa, señaló: "La colaboración entre empresas impulsa iniciativas que generan actividad económica, fortalecen el turismo y crean sinergias entre diferentes sectores".



Marilo García Muñoz Lara, propietaria de las empresas Prodent y Prodent Saludarte, destacó el crecimiento experimentado durante este lustro, fundamentado en la cercanía y la profesionalidad. Asimismo, anunció el relevo generacional de la clínica Prodent Daimiel, que pasará a denominarse MV Dental Prodent bajo la gestión de Marta Vallejo García Muñoz Lara.



La conducción del evento corrió a cargo de Jaro Perona, quien dio paso a las distintas actividades, incluyendo un espectáculo de ilusionismo a cargo de Joquer Mago. El cierre musical de la noche fue realizado por el DJ Juani Reyes, colaborador de Viajes Canarias Europa y coordinador de MMT FEST, quien cerró la programación del quinto aniversario.







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