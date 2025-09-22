Salvador Folgado, nuevo Responsable de Cloud e Infraestructura de Atos en Iberia

(Información remitida por la empresa firmante)

Atos ha nombrado a Salvador I. Folgado Bellido como nuevo Responsable de Cloud e Infraestructura para España y Portugal, con el objetivo de reforzar el liderazgo de la compañía en servicios de transformación digital, modernización tecnológica y asesoría estratégica en la nube

Con más de treinta años en el sector tecnológico, Folgado ha liderado iniciativas de modernización e innovación tecnológica, encabezando líneas de negocio centradas en transformación, arquitectura empresarial y asesoría cloud en Atos. Su trayectoria abarca desde el diseño de soluciones complejas hasta la dirección de prácticas de Arquitectura de Soluciones, DevSecOps, aseguramiento de la calidad del software y consultoría técnica.

Ha trabajado con clientes de sectores estratégicos —banca, seguros, telecomunicaciones y salud— impulsando proyectos de gran envergadura en transformación digital y optimización de infraestructuras críticas y migración a la nube,

Ha participado en el programa Gold for Experts en Camdbridge y Paderborn, Máster en Arquitectura de Software y Sistemas Distribuidos y posee certificaciones internacionales, entre ellas PMP, TOGAF, COBIT, ITIL, ISTQB entre otras. Es ingeniero industrial e informático.

En su nuevo rol, será responsable de liderar la estrategia de Cloud e Infraestructura en Iberia, reforzar las alianzas con clientes y partners, y acompañar a las organizaciones en su viaje hacia la nube con soluciones seguras, escalables y sostenibles.

Con este nombramiento, Atos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en la prestación de servicios digitales avanzados para sus clientes en la Península Ibérica.

