SAM Medical amplía su oferta médica de emergencia con la adquisición estratégica de TyTek Medical

TUALATIN, Ore., 18 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- SAM Medical, proveedor líder de productos médicos de emergencia prehospitalarios, se complace en anunciar la adquisición de TyTek Medical, parte del Grupo TyTek. TyTek Medical es un proveedor líder mundial de agujas de descompresión torácica. La adquisición de TyTek Medical supone una importante expansión de la oferta exclusiva de productos médicos de emergencia de SAM Medical, consolidando aún más su liderazgo en el mercado de la medicina de emergencia.

"Estoy seguro de que la adquisición por parte de SAM Medical brindará a nuestros clientes y proveedores un éxito continuo con la misma confianza en la calidad y el servicio al cliente en la que confían", indicó Chris Tyler, presidente y consejero delegado de TyTek Group.

"La adquisición de TyTek Medical refuerza nuestra capacidad de ofrecer una gama integral de soluciones para profesionales médicos de emergencia", afirmó Jim Seidel, consejero delegado de SAM Medical. "La sólida reputación de TyTek en productos de alta calidad que salvan vidas se alinea perfectamente con nuestro compromiso de apoyar a los equipos de primera respuesta en sus momentos más críticos. Esta adquisición nos posiciona mejor para ser un referente en los mercados a los que prestamos servicio".

Las operaciones de TyTek Medical se trasladarán a Tualatin y aprovecharán el equipo de primera clase formado allí. El alcance global de SAM Medical ampliará la atención al cliente para esta línea de agujas de descompresión torácica de primera clase.

Acerca de TyTek Medical

TyTek Medical diseña y fabrica suministros médicos de emergencia prehospitalarios compactos para la atención de traumatismos. Su línea de productos médicos de emergencia, de eficacia probada, permite a los socorristas administrar atención traumatológica vital, estabilizando a los pacientes hasta que puedan ser trasladados.

Acerca de SAM Medical

Fundada por el doctor Sam y Cherrie Scheinberg, SAM Medical cuenta con una distinguida trayectoria revolucionando los productos de atención médica de emergencia para el manejo de traumatismos. Como cirujano ortopédico certificado y cirujano traumatólogo con experiencia en la guerra de Vietnam, el doctor Scheinberg fue pionero en el desarrollo de numerosos productos de vanguardia que han salvado vidas a lo largo de los años, incluyendo la reconocida férula SAM. La compañía también es reconocida por su torniquete para extremidades SAM XT y el sistema de acceso intraóseo SAM IO, entre otros productos innovadores.

Con sede cerca de Portland, Oregón, SAM Medical está a la vanguardia del desarrollo de productos médicos patentados, vitales para salvar vidas. Durante más de 40 años, una amplia gama de profesionales sanitarios, incluyendo profesionales de la medicina de emergencia, exploradores, especialistas en medicina deportiva, fuerzas de seguridad y proveedores de servicios de emergencia prehospitalarios, han confiado en los productos SAM. Su enfoque innovador en la ingeniería de dispositivos médicos la ha convertido en un actor clave en el sector de la medicina de emergencia. Entre sus innovaciones se incluyen la férula SAM, el torniquete para extremidades SAM XT, el sistema de acceso intraóseo SAM IO, el sello torácico SAM, el torniquete de unión SAM (SJT), el cabestrillo pélvico SAM y ChitoSAM™.

SAM Medical es una propiedad total de Tri-Tech Forensics, Inc.

