Sambafoot se une a OddsScanner: la principal plataforma de pronosticadores de fútbol de Brasil se consolida bajo la marc

(Información remitida por la empresa firmante)

La migración reúne la experiencia en fútbol, la comunidad de pronosticadores y el legado editorial de Sambafoot con la tecnología global de comparación de cuotas de OddsScanner, creando un destino único para los aficionados al fútbol brasileños que buscan pronósticos, cuotas e información sobre apuestas.

SLIEMA, Malta, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Odds Scanner Group ha anunciado hoy que Sambafoot, el consolidado portal brasileño de pronosticadores y pronósticos de fútbol, migrará a la marca OddsScanner. A partir del 22 de abril de 2026, todo el contenido, los pronosticadores y la audiencia de Sambafoot pasarán a oddsscanner.com , unificando la oferta de fútbol y comparación de cuotas del grupo bajo una única marca reconocida a nivel mundial.

Desde su lanzamiento, Sambafoot ha construido una base fiel entre los aficionados al fútbol brasileños a través de análisis en profundidad de los partidos, pronósticos gratuitos de pronosticadores expertos y cobertura del Brasileirão, la Copa do Brasil y competiciones internacionales. OddsScanner complementa este trabajo con una plataforma consolidada de comparación de cuotas que atiende a usuarios en diversos mercados con datos de operadores autorizados, información sobre bonos y guías de apuestas. Consolidar las dos marcas permite al grupo invertir con mayor profundidad en un único producto, con un solo equipo editorial, una única comunidad de pronosticadores y una sola infraestructura tecnológica al servicio de los usuarios de todo el mundo.

¿Qué hay de nuevo? Los usuarios tendrán acceso al conjunto completo de herramientas de comparación de cuotas de OddsScanner, al seguimiento de precios en tiempo real entre operadores autorizados, a información sobre bonos y promociones, y a la cobertura editorial del grupo en otros mercados centrados en el deporte. La plataforma unificada está optimizada para el mercado regulado de apuestas y está diseñada para cumplir con los estándares de transparencia y juego responsable exigidos por la DGOJ.

Sobre OddsScanner

OddsScanner es una plataforma global de comparación de cuotas e información sobre apuestas operada por Odds Scanner Group . Ayuda a los usuarios a encontrar las mejores cuotas disponibles, promociones y operadores autorizados en mercados regulados, combinando datos de precios en tiempo real con cobertura editorial independiente, pronósticos de pronosticadores y recursos de juego responsable. Para más información, visite oddsscanner.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2964523/Sambafoot_OddsScanner.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/sambafoot-se-une-a-oddsscanner-la-principal-plataforma-de-pronosticadores-de-futbol-de-brasil-se-consolida-bajo-la-marca-oddsscanner-302752064.html