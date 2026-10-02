Samfara completa la adquisición de Chr. Olesen Synthesis, fabricante danés de APIs sujetos a control

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta adquisición constituye la primera inversión de Samfara y cuenta con el respaldo de un consorcio de inversores institucionales y family offices de Europa y Norteamérica.

LONDRES, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Samfara, una firma europea de inversión en ciencias de la vida, anunció hoy que ha completado la adquisición de Chr. Olesen Synthesis de Chr. Olesen y a fondos gestionados por Signet Healthcare Partners. El consejero delegado, Thomas Moestrup, participa en la inversión junto a Samfara. No se divulgaron los términos financieros de la operación.

Con sede cerca de Copenhague, Chr. Olesen Synthesis desarrolla y fabrica principios activos farmacéuticos (API) e intermedios avanzados, especializándose en sustancias controladas, en particular las utilizadas para tratar el trastorno por consumo de opioides (buprenorfina) y el TDAH (lisdexanfetamina). Su planta, certificada según las normas cGMP, opera a nivel comercial desde 2015 y abastece a empresas farmacéuticas de Europa, Norteamérica y Oriente Medio. La compañía combina experiencia técnica y una gran flexibilidad para atender a sus clientes del sector farmacéutico en los distintos mercados en los que opera.

Con el respaldo de Samfara, Chr. Olesen Synthesis seguirá desarrollando sus capacidades, consolidando su cartera de clientes y productos, y expandiéndose hacia nuevos mercados. Jean-François Hilaire, exconsejero delegado de Unither y exvicepresidente ejecutivo de Recipharm, quien asesoró a Samfara en la operación de adquisición, se incorporará al consejo de administración de Chr. Olesen Synthesis en calidad de presidente.

Helena Malchione y James Cocker, socios de Samfara, declararon:

"Chr. Olesen Synthesis ejemplifica nuestra estrategia de identificar empresas exitosas en nichos complejos y respaldarlas con capital y apoyo estratégico. La compañía goza de una posición sólida y una excelente reputación en un segmento exigente del mercado farmacéutico; esperamos colaborar con Thomas y su equipo a medida que crecen con sus clientes actuales y se expanden hacia nuevos mercados, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones".

Thomas Moestrup, consejero delegado de Chr. Olesen Synthesis, dijo:

"Este es un paso adelante muy prometedor para Chr. Olesen Synthesis. Con Samfara como nuevo propietario, contamos con un socio que comparte nuestras ambiciones y respaldará el desarrollo continuo del negocio. Esperamos seguir fortaleciendo nuestras relaciones con los clientes, expandir la actividad y aprovechar las oportunidades que tenemos por delante".

Mads C. Olesen, consejero delegado y propietario de Chr. Olesen, comentó:

"En 2011, Chr. Olesen adquirió Chr. Olesen Synthesis y, junto con Signet Healthcare, la ha convertido en un actor relevante en el ámbito de los principios activos farmacéuticos (API) de sustancias controladas. Es el momento adecuado para que nuevos propietarios impulsen el negocio, y estamos convencidos de haber confiado la empresa al propietario idóneo. Deseamos lo mejor a Samfara y al equipo directivo de la compañía".

ASESORES

Samfara contó con el asesoramiento de Addleshaw Goddard (legal, Reino Unido), Connaught (captación de capital), infotransactions (debida diligencia financiera y fiscal), Lockton (seguro W&I), Nivaro Law (legal, Dinamarca) y RSM (estructuración fiscal).

Chr. Olesen y Signet Healthcare Partners contaron con el asesoramiento de LEK (comercial), Moalem Weitemeyer (legal), Nielsen Nrager (legal), PwC (financiero y fiscal), Sheppard, Mullin, Richter & Hampton (legal) y Stifel (fusiones y adquisiciones).

ACERCA DE SAMFARASamfara es una firma de capital privado con sede en Londres centrada en compras mayoritarias de empresas europeas de ciencias de la vida en el mercado medio-bajo. La firma realiza inversiones basadas en tesis en negocios internacionales complejos cuyo rendimiento puede acelerarse y transformarse mediante la propiedad activa. Samfara tiene como objetivo ofrecer rentabilidades atractivas para los inversores y al mismo tiempo apoyar a las empresas europeas de ciencias de la vida, los empleos que crean y los pacientes a los que benefician.

www.samfara.com

Samfara LLP es un representante designado de Suntera Advisers (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.

ACERCA DE CHR. OLESEN SYNTHESISChr. Olesen Synthesis es una empresa danesa dedicada al desarrollo y la fabricación de principios activos farmacéuticos (API) e intermedios avanzados, especializada en sustancias controladas. Desde su planta con certificación cGMP en Hvidovre, cerca de Copenhague, abastece a compañías farmacéuticas de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, y ofrece servicios de desarrollo y fabricación por contrato para nuevos API.

www.cosynthesis.dk

ACERCA DE CHR. OLESENChr. Olesen, fundada en 1885, es una empresa familiar de distribución global especializada en ingredientes nutracéuticos para los sectores de alimentación animal, alimentación humana, farmacéutico e industrial.

www.chr-olesen.dk

ACERCA DE SIGNET HEALTHCARE PARTNERSSignet Healthcare Partners es una firma de capital de crecimiento especializada en el sector sanitario que invierte en empresas de tecnología médica y del sector farmacéutico (servicios farmacéuticos y terapias) que se encuentran en fase comercial. Fundada en 1998 y con sede en Nueva York, Signet ha invertido en más de 60 empresas, apoyando a los emprendedores con capital, orientación estratégica y una amplia red de contactos en el sector.

www.signethealthcarepartners.com

CONTACTOS

SamfaraHelena Malchione, sociohelena@samfara.com

James Cocker, sociojames@samfara.com

Chr. Olesen SynthesisThomas Moestrup, consejero delegadotmo@cosynthesis.dk

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