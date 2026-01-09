La Samla International Race asegura alianzas estratégicas de cara a su edición de enero de 2026

Samla International Race firma acuerdos estratégicos para 2026 - Visit Qatar

El evento refuerza su proyección internacional con nuevos patrocinadores, acuerdos institucionales y la presentación oficial de un exigente recorrido multietapa

Madrid, 09 de enero de 2026.-

La Samla International Race ha anunciado la firma de una serie de acuerdos de asociación estratégica de cara a su próxima edición, programada para celebrarse el 24 de enero de 2026. Los acuerdos se formalizaron durante una ceremonia oficial a la que asistieron representantes de las entidades asociadas y miembros de los medios de comunicación.



Para esta edición se firmaron acuerdos de patrocinio con varios socios y patrocinadores destacados, entre ellos Katara Hospitality, Qatar Insurance Group, Defender - Al Fardan y Mazzraty. Representantes de Red Bull también estuvieron presentes como socio oficial de bebidas. En conjunto, estas alianzas subrayan un compromiso compartido para ofrecer una edición excepcional que refleje la relevancia y el prestigio de este evento deportivo emblemático.



Además, la ceremonia también fue testigo de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Samla Race, Visit Qatar y ASICS, que actuará como socio oficial de equipamiento deportivo de la carrera. El acuerdo se firmó en presencia del Sr. Azzam Al Mannai, CEO del Comité Organizador de la Samla Race; el Sr. Jassim Al Mahmoud, director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Visit Qatar; y el Sr. Seiji Hori, director general de ASICS Arabia. La alianza estratégica con una marca global líder como ASICS aporta un valor significativo, mejorando los estándares técnicos de la carrera y garantizando un apoyo óptimo a los participantes.



Durante el evento, los asistentes también pudieron ver un breve vídeo que presentó oficialmente el recorrido de la carrera de 2026, el cual incluye seis etapas consecutivas de alta exigencia diseñadas para poner a prueba la resistencia física de los competidores. El recorrido comienza con una natación en aguas abiertas de 3 kilómetros, seguida de una carrera de 21 kilómetros, un tramo de ciclismo de montaña de 22 kilómetros, una etapa de kayak de 4 kilómetros, un segundo tramo de ciclismo de 22 kilómetros y concluye con una exigente carrera final de 28 kilómetros hasta la línea de meta.



Comentando sobre la colaboración, el Sr. Jassim Al Mahmoud, director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Visit Qatar, declaró: "En Visit Qatar nos sentimos orgullosos de nuestra asociación estratégica con la Samla International Race, que representa los valores de fuerza y resistencia. Nuestro apoyo a este evento se alinea con nuestra estrategia de promover el turismo deportivo y destacar iniciativas que ofrecen experiencias distintivas tanto para visitantes como para residentes, al tiempo que muestran los activos naturales y culturales del Estado de Catar".



Por su parte, el Sr. Azzam Al Mannai, CEO del Comité Organizador de la Samla Race, expresó su agradecimiento por esta colaboración, afirmando: "El día de hoy marca un hito importante en el recorrido de la Samla Race con la firma de estos acuerdos con nuestros socios. El apoyo continuo de Visit Qatar, junto con nuestros patrocinadores y colaboradores, proporciona un fuerte impulso para seguir elevando los estándares organizativos y ofrecer una experiencia competitiva de clase mundial tanto para los participantes como para los espectadores".



En colaboración con Visit Qatar, la próxima edición de la Samla Race se proyecta al escenario global, invitando a atletas masculinos y femeninos de élite de todo el mundo a competir en una prueba única de fuerza y resistencia a través de los diversos paisajes de Catar.



Con el lanzamiento de Samla International, Catar continúa reforzando su reputación como destino de primer nivel para eventos deportivos. Al recibir por primera vez a competidores internacionales, la carrera no solo pone en valor el paisaje distintivo del país, sino que también refleja el compromiso continuo de Visit Qatar con el impulso del turismo deportivo y la oferta de experiencias excepcionales de clase mundial para atletas y aficionados de todo el mundo.



Para más información sobre la edición inaugural de la Samla International Race, visitar el siguiente enlace: https://visitqatar.com/intl-en/events-calendar/samla.



Acerca de Visit Qatar

Visit Qatar es el principal brazo de Qatar Tourism. La misión de Visit Qatar es promover y expandir el turismo en Catar mediante el impulso de su rica cultura, el desarrollo de atracciones emocionantes, el fortalecimiento del calendario de eventos, la consolidación como destino líder de MICE en la región y la diversificación de eventos y experiencias de lujo. Visit Qatar se basa en la excelencia en el servicio, fortaleciendo toda la cadena de valor del turismo y aumentando la demanda de visitantes locales e internacionales en Catar. A través de su red de oficinas internacionales en mercados prioritarios, plataformas digitales de vanguardia y campañas de marketing, Visit Qatar amplía la presencia global de Catar y refuerza el sector turístico.



Web: www.visitqatar.qa.





