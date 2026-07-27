Samuel Naveira cocinó en Perú junto a Jaime Pesaque - Restaurante MUNA

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 27 de julio de 2026.- El chef Samuel Naveira (Rte. MUNA*) viajó a Perú para cocinar en el restaurante Sapiens, en la ciudad de Lima, junto al reconocido chef Jaime Pesaque (Rte. Mayta). Lo hizo en un encuentro muy especial organizado por Fagor Professional, un evento que reunió a algunos de los principales prescriptores del sector hospitality y foodservice del país.

Los asistentes pudieron disfrutar comenzando con unas `Croquetas de cecina y chutney amazónico, unos `Anticuchitos de guanciale, gochujang ahumada y cebolla encurtida, y unas `Conchas a la parrilla, miel de cítricos y ajíes rostizados de Jaime Pesaque. Para seguir, unas `Gyoza de foie, demiglace de carne, shimeji, y ponzu de lima a la brasa de Samuel Naveira. Le siguió un `Tartar de tomates ahumados, espuma de yema & queso curado, semillas y encurtidos de Jaime Pesaque.

El chef de MUNA terminó la parte salada con un `Mosaico de corvina, espuma de huachana y huevas de trucha. Los postres dieron fin al menú con `Melón & sandía, chamoy de la casa y sal de cítricos de Jaime Pesaque, y un `Tiramisó con café, helado de lúcuma, toffe salado y cremoso de cacao de Samuel Naveira.

Naveira y Pesaque, con su cocina y su participación como ponentes, formaron parte de este encuentro que definió la apuesta de Fagor Professional para impulsar espacios de diálogo e inspiración para los profesionales del sector, trabajando para mejorar el futuro de la hostelería y la restauración. Su participación permitió ver la opinión de los chefs de alta cocina en el conjunto de conceptos de estrategia, innovación y gastronomía que se desarrollaron en la tarde noche y que tendrán proyección en toda Latinoamérica.

Samuel Naveira pudo conectar en esta visita a Lima con los equipos de Virgilio Martínez y Pía León en Central, con los de Gastón Acurio en La Mar, y con los de Mitsuharu Tsumura en Maido, un viaje para mostrar su trabajo en Perú y recibir influencias de esa fascinante cocina tan presente en el mundo entero, influencias que seguro se podrán ver en sus próximos menús de MUNA en Ponferrada.

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