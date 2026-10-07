Samy Carlo y Carlos Rendón presentan My Finance App para autónomos y pymes - My Finance App

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2026.- La plataforma nace de una necesidad real dentro de sus propias empresas y combina facturación, contabilidad, gestión financiera e inteligencia artificial en un único sistema.

Samy Carlo y Carlos Rendón han presentado My Finance App, una plataforma de gestión financiera creada para simplificar la facturación y la contabilidad de autónomos, pequeñas empresas y pymes.

El proyecto nace de una necesidad que ambos detectaron dentro de sus propias actividades empresariales. Durante años habían trabajado con diferentes programas de facturación, contabilidad y gestión, pero seguían encontrándose con el mismo problema: demasiadas herramientas, demasiados procesos manuales y una comunicación constante con el equipo financiero y la gestoría para localizar facturas, gastos o documentación.

Por ello decidieron hacer algo diferente. En lugar de adaptar sus empresas a diferentes programas, comenzaron a desarrollar una plataforma adaptada a la forma en la que realmente gestionaban sus negocios. Así nació My Finance App.

Una plataforma creada primero para sus propias empresas

Antes de lanzarla al mercado, Samy Carlo y Carlos Rendón decidieron probar My Finance App dentro de sus propias compañías. Junto con sus equipos de administración, contabilidad y finanzas fueron analizando los procesos que realizaban diariamente y trasladándolos a una misma plataforma. Facturación, registro de gastos, contabilidad, control de ingresos, tesorería, documentación, gestión de clientes e información para la gestoría: el objetivo era poder saber en pocos segundos cuál es la situación financiera de una empresa sin tener que consultar diferentes programas. Desde entonces, el sistema continúa evolucionando según las necesidades que detectan sus propios equipos y los usuarios de la plataforma

Pensado para autónomos y pequeñas empresas

My Finance App está especialmente orientada a autónomos, pequeñas sociedades y pymes que buscan un software de facturación y contabilidad sencillo. Un profesional independiente, una panadería, un abogado, un fontanero, una agencia o una pequeña empresa pueden utilizar el mismo sistema sin necesidad de trabajar con herramientas complejas pensadas para estructuras mucho mayores. Desde la plataforma es posible emitir facturas y presupuestos, registrar gastos, controlar ingresos, gestionar información contable y centralizar documentación financiera. Las empresas que crecen pueden incorporar progresivamente nuevas funciones relacionadas con empleados, nóminas, inventario, stock o gestión interna.

La inteligencia artificial como asistente financiero

Una de las principales apuestas de My Finance App es la integración de inteligencia artificial aplicada a la gestión financiera. La idea es que el usuario pueda realizar determinadas acciones simplemente hablando o escribiendo al sistema: crear una factura, preparar un presupuesto, registrar un gasto, consultar cuánto IVA lleva acumulado o revisar qué facturas están pendientes de cobro. El objetivo es reducir el tiempo dedicado a introducir información manualmente. Para profesionales que trabajan continuamente fuera de la oficina, incluso puede convertirse en una forma más rápida de gestionar su negocio desde el teléfono.

Mejor comunicación entre empresa y gestoría

Otro de los puntos centrales de My Finance App es la relación entre la empresa y su gestor. Facturas, gastos y documentación pueden centralizarse en el sistema para que el asesor pueda acceder a la información necesaria sin tener que solicitar constantemente documentos al cliente. La plataforma también permite visualizar ingresos, gastos, previsiones y determinadas obligaciones fiscales, e incorpora un calendario fiscal con recordatorios que puede avisar al usuario con diferentes niveles de anticipación.

Inspirados por la evolución del software empresarial

Samy Carlo y Carlos Rendón reconocen que soluciones como Holded han sido una referencia importante en la digitalización de autónomos y empresas en España. Sin embargo, My Finance App busca desarrollar una filosofía propia: simplificar al máximo la experiencia del pequeño empresario y utilizar la inteligencia artificial para reducir tareas administrativas. “No queríamos crear una herramienta llena de funciones que nadie utiliza. Queríamos crear el sistema que nosotros mismos queríamos utilizar cada día en nuestras empresas.”

España como primer mercado

La primera fase de crecimiento de My Finance App está centrada en España, especialmente entre autónomos y pequeñas y medianas empresas. El proyecto, sin embargo, tiene una visión europea. Los fundadores trabajan con el objetivo de comenzar su expansión internacional a finales de 2027, empezando por mercados como Italia y Francia. La plataforma está siendo desarrollada para poder adaptarse progresivamente a las diferentes normativas fiscales de cada país, incluyendo tipos impositivos, calendarios fiscales y obligaciones locales.

Una plataforma que continúa evolucionando

Para Samy Carlo y Carlos Rendón, My Finance App no es un producto cerrado. El sistema continúa mejorando a partir de la experiencia de sus propias empresas, de sus colaboradores y de las necesidades que aparecen en el mercado. Su objetivo es convertir la plataforma en una herramienta financiera sencilla para empresarios que quieren dedicar menos tiempo a la administración y más tiempo a desarrollar su negocio.

My Finance App nace precisamente de esa idea: simplificar las finanzas de una empresa para que gestionar un negocio no tenga que significar convertirse en contable.

Contacto

Emisor: MYFINANCE

Contacto: MYFINANCE

Email de contacto: sales@myfinance.es