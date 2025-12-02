Sandra Marcos celebra 10 años y estrena nuevo concepto de espacio en Madrid

10º aniversario Castelló 45 - Sandra Marcos Interiorismo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tienda integrará arte, diseño y creación colaborativa, además de abrirse a eventos y presentaciones profesionales

El universo de interiorismo de Sandra Marcos, ubicado en Castelló 45, celebra su 10º aniversario estrenando una nueva etapa con un concepto de tienda más abierto al arte, el diseño y la creación colaborativa.



• El renovado enfoque incorpora exposiciones, colaboraciones, talleres y la posibilidad de alquilar el local para presentaciones y eventos profesionales en pleno centro de Madrid.



Convertida ya en un punto de referencia para amantes de la decoración de interiores, el espacio de Sandra Marcos, ubicado en Castelló 45, cumple una década. Este hito coincide con el inicio de una renovada etapa: la presentación de su nuevo enfoque de punto de venta, que refuerza su apuesta con un concepto más abierto al arte, el diseño y la creación colaborativa.



Tras diez años decorando los hogares con estilo, la tienda se transforma en un lugar en constante movimiento, donde el diseño convive con el arte y la creación colectiva: exposiciones temporales, colaboraciones con artistas, presentación de nuevas colecciones, talleres o encuentros en torno al diseño formarán parte de la actividad habitual del local.



Además, este nuevo concepto incorpora la posibilidad de alquilar el establecimiento —o solo una parte de él— para presentaciones y eventos profesionales en pleno centro de Madrid, ofreciendo un entorno singular y versátil para marcas, estudios y creadores.



Para celebrar el inicio de esta nueva etapa, el pasado miércoles 26 de noviembre, Sandra Marcos abrió las puertas de su tienda para presentar oficialmente este nuevo concepto de espacio, así como compartir su visión y más novedades. La decoradora reflexionó que "este aniversario marca un antes y un después. Se busca que el espacio evolucione junto a Sandra Marcos, sus clientes y la manera en la que entiende hoy la decoración: como una mezcla viva de inspiración, artesanía y conexión con otros creadores".





