Sandra Postel recibe el Premio del Agua de Estocolmo 2021

ESTOCOLMO, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Sandra Postel ha recibido el Premio del Agua de Estocolmo 2021 por su largo y destacado trabajo para sensibilizar sobre los problemas complejos relativos al agua. Como autora y educadora, ha realizado importantes contribuciones al conocimiento de algunos de los mayores retos de nuestro tiempo y ha demostrado que tenemos la capacidad para encontrar soluciones sostenibles.

Sandra Postel es una autora líder y autora prolífica y comunicadora de problemas sobre el agua a escala internacional. Ha sido aplaudida por su enfoque inspirador, innovador y práctico para promover la preservación y uso sostenible del agua dulce. A lo largo de su carrera, Postel ha abordado problemas sobre el agua complejos en sus libros, artículos y conferencias, con el objetivo de hacerlos comprensibles para una amplia audiencia.

Al recibir el premio, Postel comentó: "Es el reconocimiento de toda una vida y estoy increíblemente agradecida. El agua es la base de la vida, y es finita. Pensar cómo cubrir las necesidades de agua de la humanidad mientras habilitamos ecosistemas de agua dulce para prosperar es ahora un reto existencial, porque esos ecosistemas apoyan la red de vida a la que pertenece la humanidad. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para alcanzar este reto".

En su cita, el Comité Seleccionador del Premio del Agua de Estocolmo indicó: "Sandra Postel es una autoridad líder mundial en escasez de agua y una de las mejores comunicadoras y educadoras sobre el agua del mundo. Nadie ha mostrado más compromiso, capacidad, coraje y perseverancia para abordar los problemas críticos y de largo alcance del agua. Su trabajo ha sido esencial para cambiar la concienciación pública y profesional sobre la crisis del agua".

Torgny Holmgren, director ejecutivo de SIWI, explicó: "Sandra Postel ha realizado contribuciones valiosas a nuestro conocimiento del agua y por tanto a nuestra capacidad para formar un futuro sostenible".

Sandra Postel dirige el Global Water Policy Project. Es autora de decenas de artículos y tiene varios libros revolucionarios, como Replenish: The Virtuous Cycle of Water and Prosperity. Su libro de 1992, Last Oasis, aparece en ocho idiomas. Desde 2009 a 2015, fue Freshwater Fellow de la National Geographic Society.

El Premio del Agua de Estocolmo se entrega por SIWI en cooperación con la Real Academia Sueca de las Ciencias y se entrega por el rey sueco S.M. el rey Carl XVI Gustaf el 25 de agosto, durante la Semana Mundial del Agua.

