Sanex y Equilibio Marino tienen como objetivo recolectar más de 8000kg de basura de los mares españoles

Sanex colabora con la asociación sin ánimo de lucro Equilibrio Marino para la limpieza de los mares españoles y la recolección de más de 8.000 kg de basura en las costas de España. Sanex Zero% apuesta por la sostenibilidad y presenta su nueva fórmula de geles de ducha vegana, con el mínimo número de ingredientes, 99% biodegradable, con 0% sulfatos y 0% colorantes, respetuosa con la piel y con el planeta

Sanex colabora con la asociación Equilibrio Marino para la limpieza de los mares españoles y la recolección de más de 8.000 kg de basura de nuestras costas y mares.

Equilibrio Marino, asociación sin ánimo de lucro que actúa en el Mar de Alborán, impulsa la protección de las áreas marinas para garantizar la recuperación de los ecosistemas marinos. La Brigada del Mar, proyecto de Equilibrio Marino, nació para decirle al mundo que "si nos concienciamos, unimos y trabajamos, estamos a tiempo de recuperar y conservar una vida realmente valiosa". Esta iniciativa compuesta por marinos, submarinistas, científicos y otros expertos que forman la primera flota de vigilancia, limpieza y control del Mar de Alborán, limpian el fondo marino donde se acumula el 80% de la basura. Sanex se une a bordo de esta iniciativa para apoyar a los profesionales que surcan y bucean los mares controlando sus ecosistemas investigando para proteger su presente y su futuro de todo aquello que les hace daño.

“Queremos agradecer el gran apoyo que Sanex ha brindado a Equilibrio Marino y su proyecto la Brigada del Mar. Y debemos destacar el compromiso de Sanex con nuestros mares y océanos, por evolucionar hacia una gama de productos más naturales y respetuosos con el medio ambiente. Y ojalá más empresas sigan su ejemplo, pues debemos ser cada vez más responsables para compensar el impacto que producimos en el planeta reestableciendo los ecosistemas que nos generan salud y bienestar”, Fernando Alarcón, Director de Equilibrio Marino.

La nueva gama Sanex Zero%

Siguiendo con el objetivo de la gama Sanex Zero%, respetar y cuidar la piel, la marca lanza su nueva fórmula de gel de ducha. Cada consumidor usa de media 5 productos cosméticos al día, con una media de 40 substancias químicas que suman 200 productos químicos en la piel diarios. Es por ello que el equipo de I+D del grupo Colgate-Palmolive lanza la nueva fórmula con tan sólo 10 ingredientes seleccionados, para cuidar y respetar la piel y el planeta.

Testado dermatológicamente, el nuevo gel de ducha Sanex Zero% contiene 0% Sulfatos, 0% Colorantes y 0% Jabón para preservar la barrera natural de la piel. Su fórmula es vegana y 99% biodegradable*. Los envases de toda la gama Sanex Zero% son reciclables y el recambio de geles de ducha EcoPack contiene un 76% menos de plástico que las botellas de la misma capacidad.

Sanex Zero% amplia su gama con una nueva variedad Sanex Zero% Family, con una fórmula hipoalergénica especialmente creada para la piel de toda la familia. La marca sigue el camino del grupo Colgate-Palmolive por mejorar la sostenibilidad no sólo de sus productos sino también colaborando en proyectos de interés, cuidando así el planeta.

