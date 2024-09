Sanofi:la presidencia polaca de la UE allana el camino para una industria farmacéutica competitiva

(Información remitida por la empresa firmante)

VARSOVIA, Polonia, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Mientras Polonia se prepara para su presidencia de la UE, la salud debe ser una prioridad, dado su papel crucial en la prosperidad de Europa y la competitividad global. Una legislación farmacéutica predecible es esencial para crear un entorno regulatorio estable que fomente la innovación y la inversión, garantizando la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales y el desarrollo de tratamientos innovadores para abordar los desafíos futuros de salud.

Como prioridad fundamental, la presidencia polaca de la UE impulsará la propuesta de la Comisión sobre la nueva legislación farmacéutica. Este esfuerzo legislativo tiene como objetivo fortalecer el marco regulatorio europeo y garantizar el acceso oportuno de los pacientes a medicamentos y vacunas esenciales. Michaela Scheiffert, directora de operaciones de la MCO en Europa central y meridional de Sanofi, comentó: "La legislación farmacéutica es una reforma que se produce una vez por generación y que afecta a todos los aspectos del ciclo de vida de los medicamentos y las vacunas. Fijará la dirección de la industria farmacéutica durante las próximas décadas en términos de competitividad global de Europa y de esfuerzos para abordar las desigualdades en el acceso a diagnósticos, medicamentos y vacunas en los Estados miembros. Algunas propuestas tendrán un impacto positivo en la competitividad en la UE, como acercar los plazos de la EMA a los de la FDA. Sin embargo, la legislación conlleva muchos riesgos negativos. En su forma actual, tememos que el paquete general reduzca los incentivos y la previsibilidad, al tiempo que aumenta la carga regulatoria sobre las empresas para descubrir, desarrollar y suministrar nuevos tratamientos y vacunas en Europa. Esto no mejorará el acceso ni la asequibilidad y no es lo mejor para los pacientes. Por lo tanto, todas las partes interesadas relevantes deben trabajar juntas para mitigar los riesgos, pero también para reforzar la competitividad, la soberanía y la seguridad de Europa".

Transformación digital de la atención sanitaria

Otra de las principales prioridades sanitarias durante la presidencia polaca será la transformación digital de la atención sanitaria, con especial atención a la ciberseguridad de los dispositivos médicos y a la implantación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS). El intercambio de datos sanitarios digitales transfronterizos será un tema central, y en mayo se celebrará una conferencia para analizar el papel de los pacientes en este panorama en evolución.

Iniciativas de prevención de la salud y salud mental

La presidencia polaca de la UE también hará hincapié en las iniciativas de prevención sanitaria, centrándose en la obesidad, la prevención del consumo de alcohol y las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y la oncología. La salud mental, en particular la de los niños y los jóvenes, será otra de las principales prioridades. La adopción de las conclusiones del consejo y una conferencia intersectorial en abril abordarán esta cuestión crítica. Sanofi está apoyando las iniciativas de detección y prevención, en particular la inmunización, mediante el establecimiento de un diálogo eficaz con las autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad para priorizar la prevención de las enfermedades infecciosas y relacionadas con el estilo de vida.

La vacunación como medida preventiva clave

La vacunación es una parte crucial de la estrategia de prevención más amplia. A pesar de su eficacia en la prevención de enfermedades graves, en muchos países europeos solo se destina una pequeña parte de los presupuestos sanitarios a la prevención. Se necesita un nuevo paradigma para cambiar el modelo sanitario de reaccionar ante la enfermedad a promover la salud de forma proactiva. Goze Umurhan, director general de vacunas para Europa central y meridional de Sanofi, destacó: "La vacunación es una inversión estratégica con beneficios económicos, sanitarios y sociales a largo plazo. Más allá de los costes iniciales, las ventajas a largo plazo de la vacunación son innegables en términos de reducción de los gastos sanitarios, mejora de la calidad de vida y promoción de la estabilidad económica. Para los responsables de la toma de decisiones, apoyar e invertir en programas de vacunación sólidos no es solo una obligación moral, sino también una estrategia económica sólida para garantizar un futuro más saludable y próspero en Europa. Los esfuerzos de Sanofi por ampliar el acceso a las vacunas, incluidas las del VRS, son clave para dar forma a un futuro más saludable".

El papel de Sanofi en la competitividad de Europa

Muchos de estos desafíos y puntos de prueba se discutieron durante el Foro Económico en Karpacz, uno de los eventos económicos y políticos más importantes y prestigiosos de Europa Central y Oriental, a menudo denominado el "Davos del Este", en el que Sanofi fue socio. La industria farmacéutica, con 44.500 millones de euros invertidos solo en I+D en 2022 en Europa, es un claro motor de la economía y la competitividad de la UE. Europa es y sigue siendo una geografía estratégica para Sanofi. "Somos la mayor empresa farmacéutica basada en la investigación con sede en la UE, con 40.000 empleados y una intensidad de I+D del 11%, que contribuye al PIB de la UE con inversiones por valor de 29.000 millones de euros, incluidos 2.000 millones de euros de I+D con sede en la UE. Nuestra prioridad es comprender las vías inmunológicas y utilizar este conocimiento para desarrollar terapias innovadoras y efectivas. Creemos que Europa tiene el potencial y las capacidades para estar a la vanguardia de la revolución de la IA en medicamentos y liderar áreas de crecimiento emergentes como la inmunociencia", añadió Michaela Scheiffert.

Si mantiene una sólida agenda de seguridad sanitaria y fortalece su resiliencia industrial, Europa puede garantizar un futuro próspero y saludable. El liderazgo de Polonia en la gestión de estas prioridades sanitarias críticas durante su presidencia de la UE desempeñará un papel clave en la configuración del futuro del continente.

