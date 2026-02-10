Santander se prepara para una nueva edición de los Premios Hosteleriasantander.com

Banner Premios Hosteleriasantander.com 2026 - Agencia DIGIDISA

Santander se prepara para celebrar una nueva edición de los Premios Hosteleriasantander.com 2026, una cita ya consolidada que reconoce el talento, el esfuerzo y la evolución del sector hostelero local. El próximo 10 de marzo, el Palacio de La Magdalena acogerá una gala que reunirá a profesionales, instituciones y empresas del sector

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Santander acogerá el próximo 10 de marzo la gala de los Premios HosteleriaSantander.com 2026, un encuentro anual que pone en valor el trabajo, la calidad y la evolución del sector hostelero y gastronómico local. La iniciativa, organizada por la Agencia DIGIDISA y el portal web hosteleriasantander.com, reconoce a los profesionales y establecimientos que han destacado a lo largo de 2025 por su constancia, excelencia y compromiso con el servicio.



El evento se celebrará, un año más, en el Palacio de La Magdalena, un enclave emblemático que reunirá a representantes destacados de la hostelería santanderina y del tejido empresarial vinculado al sector.



Premios al talento local

La edición de 2026 contará con diez categorías que abarcan diferentes ámbitos de la hostelería y la gastronomía. Entre los galardones se encuentran reconocimientos como Mejor Restaurante, Mejor Chef, Premio Gourmet, Gastronomía Sostenible o Mejor Bar y Cafetería. Estos premios buscan visibilizar el esfuerzo diario de los profesionales y negocios que contribuyen a fortalecer la identidad gastronómica de la ciudad.



Respaldo institucional y patrocinio empresarial

La gala cuenta con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Santander, a través de las marcas Santander Ciudad y Santander Destino, como muestra del compromiso institucional con el sector hostelero.



Asimismo, el evento dispone del respaldo de empresas patrocinadoras de referencia, entre las que figuran Grupo Mahou San Miguel, Grupo Enega, Café Dromedario, Exclusivas Apolo, Cash Unide, Grupo Crisol, Clínica Dr. Javier Arnaiz y Camarsa. Su participación refuerza la importancia de impulsar una hostelería profesional, competitiva y de calidad.



Una jornada orientada al sector profesional

Antes de la ceremonia de entrega de premios, la jornada incluirá un espacio formativo con charlas y un taller práctico impartidos por profesionales del sector. Estas actividades están orientadas a compartir conocimientos, tendencias y herramientas aplicables a la gestión diaria de los negocios hosteleros.



Tras la gala, se celebrará un encuentro social destinado a fomentar el networking entre profesionales, marcas y productores del ámbito gastronómico cántabro. La jornada concluirá con un cóctel en el que se ofrecerá una selección de productos como vermout Nevandi de Bodegas Antonio Igareda, sobaos y quesadas de Sobaos Serafina, arándanos de Silió Berries o Ibéricos de Beher.



Santander, referente gastronómico regional

La elección del Palacio de La Magdalena como sede del evento refuerza la imagen de Santander como ciudad vinculada a la gastronomía de calidad. Su tradición culinaria, combinada con la evolución constante del sector, consolida a la capital cántabra como un referente gastronómico a nivel regional.



Hosteleriasantander.com continúa trabajando para dar visibilidad tanto a la hostelería tradicional como a las nuevas propuestas que enriquecen la oferta local.



Toda la información sobre la gala, las categorías y los nominados está disponible en https://premios.hosteleriasantander.com/.

