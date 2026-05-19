Santiago Grandes analiza por qué tener casa propia será clave para jubilarse en España - LIBERTA FINANCE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo

Por Santiago Grandes, Director de libertafinance.com

Las reglas del juego han cambiado. Durante décadas, desde la administración pública han vendido la moto de que la jubilación era una etapa de descanso garantizada por el Estado. Sin embargo, en Mayo de 2026, cualquiera que observe la pirámide poblacional y la deuda pública española sabe que confiar ciegamente en el sistema público es, cuanto menos, arriesgado.

En este escenario de incertidumbre económica global, la pregunta ya no es cuánto dinero tendrás en el banco al jubilarte, sino algo mucho más crudo: ¿Tendrás que pagar un alquiler con tu pensión?

El alquiler: El agujero negro de los futuros pensionistas

La aritmética es implacable. Si la pensión media en el futuro sufre recortes o no se ajusta al coste de la vida, y hay que destinar el 60% o 70?esa prestación a pagar un alquiler, la pobreza está garantizada.

"Comprar una vivienda hoy no es solo una inversión inmobiliaria; es eliminar tu mayor gasto futuro" comenta Santiago Grandes. Una casa pagada es, en la práctica, un aumento neto de tu pensión real. Es la diferencia entre vivir con dignidad o vivir al límite.

España ante un futuro incierto

Vivimos en una era de volatilidad. Inflación persistente, cambios geopolíticos y un mercado laboral que la IA está transformando radicalmente. Ante este caos, el ladrillo ofrece algo que las acciones, las criptomonedas o los bonos no pueden dar: valor de uso. Si la economía colapsa, las acciones pueden valer cero. Pero tu casa seguirá teniendo cuatro paredes, un techo y la capacidad de cobijarte. En la España de 2026, la propiedad privada es la última trinchera de la libertad individual.

¿Por qué comprar ahora y no esperar?

Muchos caen en la parálisis por análisis, esperando el "momento perfecto". Pero hay tres realidades que no van a cambiar:

La escasez es estructural: En España se construyen menos casas de las que se necesitan. La oferta es escasa y la demanda, tanto nacional como internacional, sigue alta.

El valor del dinero cae: Mientras el Banco Central Europeo sigue lidiando con la estabilidad del euro, el ladrillo ha demostrado históricamente ser el mejor escudo contra la pérdida de poder adquisitivo.

La hipoteca como ahorro forzoso: Pagar un alquiler es quemar dinero cada mes. Pagar una hipoteca es, en esencia, trasladar dinero de tu bolsillo izquierdo (liquidez) a tu bolsillo derecho (patrimonio).

La casa no es un lujo, es una estrategia de defensa

Desde Liberta Finance, siempre decimos que la mejor inversión es aquella que te deja dormir por las noches. Tener un techo el día de mañana elimina la variable más peligrosa de la vejez: la expulsión del mercado residencial.

No se trata de especular para hacerse rico mañana. Se trata de ser lo suficientemente inteligente hoy para asegurar que, dentro de 20 o 30 años, nadie pueda ponerle precio a tu tranquilidad.

"La verdadera libertad financiera en España empieza por tener las llaves de tu propio hogar. En un futuro incierto, tu casa es tu castillo, tu caja fuerte y tu única garantía." — Santiago Grandes.

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