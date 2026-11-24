(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Adéntrese en el espacio dedicado a la inteligencia de SANY en bauma CHINA 2026: aquí, el lugar de trabajo del mañana ya está en plena actividad. Una cargadora de ruedas autónoma planifica su propia ruta y carga material sin intervención humana. Un camión minero de 100 toneladas se exhibe sin cabina. Por primera vez, SANY reúne todas sus capacidades inteligentes bajo un mismo techo, articuladas en tres niveles: máquinas rediseñadas para la autonomía, flotas que operan de forma coordinada e inteligencia artificial que gestiona toda la operación.

Lo que ven los visitantes es una estrategia en plena ejecución. SANY está integrando inteligencia en sus productos, procesos de fabricación y operaciones, bajo la convicción de que la próxima década en el sector de la construcción estará marcada por la maquinaria robótica y los agentes de inteligencia artificial.

Máquinas rediseñadas para la autonomía

Si no es necesaria la presencia de un operador, la cabina sobra. En el ámbito de la minería, el nuevo SKT165Ei, un camión minero autónomo, eléctrico a batería y con una capacidad de 100 toneladas, es el primero del sector que prescinde de cabina; combina una gran potencia, carga rápida y elevados estándares de seguridad. Al eliminar la cabina, la relación de carga útil aumenta un 12 %; además, cuenta con una plataforma de 800 voltios con capacidad de carga rápida 2C que permite recargarlo en menos de 35 minutos. El vehículo es capaz de realizar por sí mismo las tareas de carga, transporte y descarga, gestionado mediante un sistema en la nube, incluso en zonas con una cobertura de red deficiente.

En el ámbito de la excavación, el prototipo E-MOVE ofrece un primer vistazo a una excavadora robótica totalmente eléctrica. El siguiente paso consiste en que varias máquinas operen como una sola unidad.

Flotas que funcionan como una sola unidad

Fuera del pabellón, pavimentadoras y compactadoras fabricadas sin cabina ya operan como una flota unificada. Las flotas de pavimentación autónomas de SANY, las primeras a nivel mundial en uso comercial a gran escala, han recorrido más de 5.000 kilómetros en más de 60 proyectos desde 2019, incluyendo 480 horas de trabajo ininterrumpido en una autopista. Un solo operador, mediante una tableta, supervisa hasta 15 máquinas.

Construido para una flota de este tipo, el nuevo SSR360C-10E es un rodillo totalmente eléctrico sin cabina. La programación multiagente aumenta la eficiencia en más de un 20 por ciento, sigue su ruta planificada con una precisión de 5 centímetros y más de 1.000 kWh de baterías lo mantienen funcionando durante más de 12 horas.

IA que ejecuta toda la operación

Luego, la inteligencia pasa de la máquina a la operación. En la planta dosificadora de hormigón ecológico inteligente de SANY, la IA controla la producción sin intervención manual, y la operación coordinada y con bajas emisiones de carbono aumenta la eficiencia operativa en un 20 por ciento.

SanVIST, que hace su debut mundial hoy, es la plataforma de conectividad inteligente de SANY, actualizada desde la aplicación MySANY. Su agente de IA integrado, SANY Neo, ofrece cinco capacidades: operaciones de proyectos del cliente, orientación laboral, diagnóstico de reparación, coordinación de tareas e identificación de piezas, lo que ayuda a los clientes a gestionar proyectos completos en cualquier momento y lugar.

Detrás de cada máquina hay cuatro décadas de datos operativos provenientes de obras, minas y puertos; datos que hoy constituyen la base para el entrenamiento de su inteligencia artificial. En su camino hacia convertirse en una empresa de robótica nativa en IA con el objetivo de liderar el ámbito de la IA industrial, SANY se rige por un principio fundamental: las máquinas asumen las tareas más arduas, las personas permanecen en el centro y los entornos de trabajo se vuelven más seguros, limpios y productivos. Construyendo el futuro, juntos.

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