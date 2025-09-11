SANY entrega 40 carretillas elevadoras eléctricas en Qatar, pionera en logística ecológica en Oriente Medio

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 2 de septiembre, SANY Robotics, filial del Grupo SANY dedicada al almacenamiento y la logística inteligentes, entregó 40 carretillas elevadoras eléctricas a un cliente en Qatar, lo que supone su mayor pedido de carretillas elevadoras eléctricas en Oriente Medio. Las carretillas elevadoras prestarán servicio al proyecto logístico fronterizo de Abu Samra, aportando energía limpia y eficiente al proyecto. Basándose en la estrategia de las "Tres Transformaciones" de Globalización, Digitalización y Descarbonización, SANY se está expandiendo activamente hacia el emergente mercado azul de la logística y el almacenamiento inteligentes y con bajas emisiones de carbono.

Transformando las carretillas elevadoras: Potencia, fiabilidad e inteligencia

Durante años, las carretillas elevadoras diésel se han asociado con altas emisiones, consumo energético y ruido, mientras que las carretillas elevadoras eléctricas tradicionales suelen presentar problemas de potencia ineficiente, poca adaptabilidad y autonomía limitada en condiciones extremas como altas temperaturas, humedad, polvo y cargas pesadas, lo que dificulta su sustitución total por modelos diésel. Por ello, la demanda del mercado y las necesidades de los clientes se han convertido en una fuente de innovación tecnológica para SANY.

SANY utilizó tecnologías de vanguardia en vehículos de nueva energía para carretillas elevadoras y fue pionera en China en lanzar una plataforma de litio de alto voltaje de 300 V. Al integrar completamente baterías, motores y controles electrónicos de grado automoción con la unidad de control del vehículo (VCU), la carretilla elevadora eléctrica de SANY ofrece un rendimiento de potencia similar al de una diésel, o incluso superior. De esta manera, la carretilla ofrece una capacidad de pendiente a plena carga del 25 % y un ciclo de "1 hora de carga para 8 horas de funcionamiento", eliminando cualquier preocupación sobre la duración de la batería.

Al mismo tiempo, la máquina ha superado rigurosas pruebas técnicas, demostrando su estabilidad en condiciones extremas. Equipada con sistemas centrales con clasificación IP67 y refrigeración líquida, garantiza un funcionamiento fiable en puertos, fábricas, plantas químicas y logística de cadena de frío.

Además de su alto rendimiento, las carretillas elevadoras SANY integran conducción autónoma e IA para crear un ecosistema logístico inteligente y con bajas emisiones de carbono que abarca el almacenamiento, la manipulación, la clasificación y la carga. Esta visión estratégica subraya el compromiso de SANY de impulsar la transformación global de la logística ecológica.

Actualmente, las carretillas elevadoras eléctricas SANY se utilizan en más de 50 países y en más de 40 lugares de trabajo exigentes en todo el mundo. A medida que se acelera la globalización y la transición ecológica, SANY ha aumentado su inversión en innovación en fabricación inteligente. Según los resultados del primer semestre de 2025, SANY Heavy Industry invirtió 300 millones de dólares en I+D, lo que representa más del 5 % de sus ingresos totales. En el futuro, SANY seguirá impulsando la actualización de productos y las soluciones sostenibles, a la vez que genera mayor valor para sus clientes y socios en todo el mundo.

