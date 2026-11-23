(Información remitida por la empresa firmante)

- SANY presenta soluciones inteligentes y electrificadas, abarcando desde energía hasta equipos, en bauma CHINA 2026

Con motivo de su 40º aniversario, SANY presenta su visión para la próxima década de la construcción en la mayor feria de su historia

SHANGHÁI, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de la inauguración de bauma CHINA 2026 en Shanghái el 23 de noviembre, el Grupo SANY va a celebrar su 40º aniversario con una muestra de construcción inteligente y electrificada bajo el lema "Inteligencia y electrificación pioneras: forjando juntos el futuro". Las soluciones de microrredes de SANY ya se exhiben en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Expo Mundial de Shanghái, y su emblemático stand abrirá sus puertas el 24 de noviembre en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái.

Energía y maquinaria, trabajando en conjunto

Las soluciones integradas de microrredes de SANY se utilizan en todo el mundo, y cuentan con el respaldo de su cartera de energía eólica, solar, de hidrógeno y de almacenamiento de energía. Como SANY fabrica tanto los sistemas de energía como las máquinas eléctricas a las que dan servicio, ambos funcionan como un solo sistema, manteniendo las flotas eléctricas en funcionamiento en sitios donde la red eléctrica es débil o inexistente.

El diseño comienza con un análisis de carga mediante IA, que ajusta la capacidad solar, de almacenamiento y diésel a las máquinas y los horarios de trabajo en el sitio. En funcionamiento, un sistema de gestión de energía utiliza el control de formación de red para regular las energías renovables en milisegundos, llevando a cabo la coordinación de generadores solares, eólicos, de almacenamiento y diésel con las cargas mineras, la carga y el intercambio de máquinas eléctricas, y alternando entre los modos conectado a la red y aislado sin interrupciones. Una plataforma en la nube monitorea los equipos las 24 horas, con alertas de anomalías y mantenimiento digital.

Inteligencia y electrificación: de la energía al equipo

El expositor principal de SANY reúne principalmente equipos electrificados, incluyendo varios modelos nuevos y de última generación, configurados como cinco soluciones integradas para la construcción, la minería, la construcción de carreteras, puertos y movimiento de tierras. El proceso completo abarca una solución integral para la minería sostenible, desde la excavación y la carga hasta el transporte, la nivelación, la trituración y la recarga. Su pieza central, que se presenta por primera vez en la feria, es el camión minero eléctrico de batería con mayor capacidad de carga del mundo, que transporta 240 toneladas y se carga en 30 minutos. Además de la minería, el expositor también muestra la grúa sobre orugas eléctrica inteligente de mayor capacidad del mundo, con una capacidad nominal de 320 toneladas.

Detrás de todo se encuentran componentes centrales de desarrollo propio, que integran desde sistemas hidráulicos hasta motores eléctricos, variadores y controles.

El 24 de noviembre, SANY llevará a cabo la presentación mundial de SanVIST, su plataforma de conectividad inteligente con un agente de IA integrado, e inaugurará un pabellón dedicado a la inteligencia que reúne por primera vez sus productos, fabricación y operaciones inteligentes.

Durante cuatro décadas, SANY se ha guiado por su promesa: "La calidad cambia el mundo". En el año 2025, las ventas de sus nuevos productos de energía crecieron un 115%. A medida que SANY evoluciona hacia una empresa de robótica nativa de la IA, con el objetivo de liderar la IA industrial, vislumbra una década en la que las obras funcionarán con energía limpia y la maquinaria robótica trabajará junto a las personas. Cuarenta años después de su fundación, SANY inicia esa década con una convicción que no ha hecho más que fortalecerse: Forjando el futuro juntos.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-presenta-soluciones-inteligentes-y-electrificadas-en-bauma-china-2026-302948155.html