(Información remitida por la empresa firmante)

- SANY se prepara para presentar agentes de IA y maquinaria robótica en su mayor exhibición hasta la fecha en bauma CHINA

Con motivo de su 40º aniversario, SANY pondrá el foco en la construcción inteligente y electrificada.

SHANGHAI, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group se prepara para conmemorar su 40º aniversario con la mayor presencia expositiva de su historia en bauma CHINA 2026, que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en dos sedes de Shanghái. Allí, la compañía tiene previsto presentar una nueva generación de agentes de inteligencia artificial y maquinaria robótica. Esta muestra refleja un principio que ha guiado a SANY durante cuatro décadas: el progreso industrial duradero se forja mediante la confianza, se sustenta en la calidad, se impulsa a través de la innovación y se multiplica gracias a la colaboración.

Este hito llega en un momento crucial. A medida que la maquinaria de construcción se adentra en una nueva década, los equipos se vuelven eléctricos e inteligentes, capaces de percibir su entorno, trabajar de forma coordinada y asumir tareas más complejas y peligrosas. SANY considera que esta década pertenecerá a los agentes de inteligencia artificial y a la maquinaria robótica; en Shanghái, ofrecerá un primer vistazo a ese futuro.

Inteligencia y electrificación a gran escala

En una superficie de 9.797 metros cuadrados, SANY presentará más de 40 máquinas —en su mayoría eléctricas y que incluyen diversos lanzamientos—, configuradas como cinco soluciones integradas para la minería, la construcción de carreteras, las operaciones portuarias y otras aplicaciones clave.

Por primera vez, SANY dedicará un pabellón de exposición completo a las tecnologías inteligentes, donde agentes de IA y maquinaria robótica operarán como un sistema integrado. En el exterior, una demostración en vivo mostrará máquinas autónomas trabajando de forma coordinada. La oferta completa se dará a conocer cuando se inaugure el stand de SANY el 24 de noviembre.

Cuarenta años de calidad, un futuro construido juntos

Durante cuatro décadas, SANY se ha guiado por el principio: La calidad cambia el mundo. A medida que el sector avanza hacia la creación de ecosistemas, ese compromiso con la calidad se extiende ahora a la forma en que SANY colabora con sus clientes y socios, situando a las personas en el centro.

La trayectoria de SANY comenzó en 1986 con un material de soldadura a base de cobre. A lo largo de su evolución, en 2019 puso en funcionamiento la primera flota de maquinaria de pavimentación sin conductor del mundo, y tres de sus fábricas fueron reconocidas como faro por el Foro Económico Mundial. Hoy, con más de un millón de máquinas operando en todo el mundo, SANY trabaja para convertirse en una empresa de robótica nativa en inteligencia artificial, con la ambición de liderar un salto cualitativo en la productividad humana.

SANY espera dar la bienvenida a sus socios en Shanghái. Para obtener actualizaciones en tiempo real, siga a SANY en LinkedIn y en sus redes sociales.

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