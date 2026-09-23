SANY registra un crecimiento de más del 300 % en sus ingresos internacionales en WindEnergy Hamburg 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-SANY Renewable Energy registra un crecimiento de más del 300 % en sus ingresos internacionales en WindEnergy Hamburg 2026

HAMBURGO, Alemania, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy presenta sus capacidades internacionales en energía eólica en WindEnergy Hamburg 2026 bajo el lema "Un socio en el que puedes confiar". En el primer semestre de 2026, los ingresos en el extranjero aumentaron más de un 300 %, mientras que los pedidos internacionales firmados se acercaron a los 5 GW.

La certificación europea respalda la expansión en el mercado

Durante la jornada inaugural, DNV hizo entrega formal de la certificación para el aerogenerador SI-17578EU de SANY Renewable Energy. Más allá de la evaluación fundamental de cargas e integridad estructural, la certificación abarca también la seguridad del personal y el diseño operativo. En estos aspectos, el modelo SI-17578EU pone especial énfasis en la ergonomía y la facilidad de mantenimiento, incorporando características de diseño que simplifican la instalación, mejoran la seguridad en el acceso para operaciones y mantenimiento (O&M) y facilitan un mantenimiento eficiente a lo largo de todo el ciclo de vida del aerogenerador.

Tecnología adaptada a los mercados globales

En la feria, SANY exhibe una maqueta seccionada de una góndola de 10 MW, el diseño estructural SI-17578EU, aplicaciones de palas de fibra de carbono y su modelo de holgura de pala basado en inteligencia artificial. Su banco de pruebas de turbinas de 35 MW y seis grados de libertad demuestra cómo el desarrollo y la validación del producto respaldan su implementación en diversas condiciones de viento, clima y red eléctrica.

SANY también participa en debates más amplios del sector. Guo Xiaoming, subdirector del Instituto de Investigación de Turbinas Eólicas de SANY Renewable Energy, participó en un panel del GWEC sobre conexión a la red, resiliencia de la red y aplicaciones de IA en el sector energético. La empresa fue incluida en la lista de proveedores de turbinas eólicas de nivel 1 (Tier 1) de S&P Global para 2026, situándose en el 1 % superior en cuanto a puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa.

La experiencia en proyectos refuerza las capacidades de ejecución

La capacidad instalada de SANY Renewable Energy en el extranjero ha alcanzado los 1.462,35 MW. Sus proyectos abarcan Europa, América Latina, Asia Central y Asia Meridional, respaldados por prácticas de ingeniería alineadas con las normas chinas, de IEC y europeas.

Entre los hitos recientes destacan la conexión a la red de su primera turbina de 6,25 MW en Kazajistán en 2023, un conjunto de proyectos que supera los 100 MW puesto en marcha en 2026 y el primer proyecto de repotenciación con turbinas de 8 MW en Asia Central. En España, se completó la puesta en marcha de la primera fase del proyecto de autoconsumo de Zuera sin registrarse ninguna incidencia. Asimismo, SANY ofrece servicios de ingeniería y soporte técnico para ayudar a que los proyectos cumplan con los requisitos de diligencia debida para su financiación.

Estas capacidades impulsan la estrategia de SANY centrada en la globalización, la digitalización y la descarbonización. Mediante la ingeniería local, la ejecución digital y las alianzas estratégicas, SANY aspira a desarrollar proyectos fiables y viables, al tiempo que fomenta un crecimiento global de alta calidad y la resiliencia en el ámbito de las energías limpias.

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