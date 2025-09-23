SANY Renewable Energy brilla en Husum Wind 2025 con innovadoras soluciones eólicas inteligentes

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Husum Wind 2025, que se celebró del 16 al 19 de septiembre en Alemania, ha cerrado el telón, pero se prevé que el impacto del evento resonará en toda la industria eólica mundial. Entre los más de 600 expositores, SANY Renewable Energy (SANY R.E.) destacó en el pabellón 1, stand 1D10, atrayendo un gran interés de socios, responsables de política y expertos del sector bajo el lema "Impulsando el futuro con energía eólica inteligente".

Nuevas turbinas para el mercado europeo

Uno de los aspectos más destacados de la presentación de SANY R.E. fue el análisis a fondo de sus nuevos modelos de turbinas europeas, SI-17578 y SI-18580. Estas turbinas están diseñadas para una mayor generación de energía, estabilidad y fiabilidad, con un fuerte énfasis en la salud, el medio ambiente, el cumplimiento de la red eléctrica, la ciberseguridad y las normas CE en diversos parques eólicos europeos. Presentan ventajas clave como mayor potencia de salida, mayor estabilidad operativa, niveles de ruido ultrabajos, protección contra murciélagos y aves, detección de hielo y cumplimiento de las normas IEC y DIBt. Las sesiones técnicas en vivo generaron comentarios entusiastas, posicionando los nuevos modelos de SANY R.E. como opciones altamente competitivas para los mercados terrestres y marítimos de rápido crecimiento de Europa.

Soluciones integrales para el ciclo de vida

SANY también demostró la solidez de sus capacidades para todo el ciclo de vida, presentando casos prácticos sobre cómo su sistema inteligente de gestión de proyectos reduce los plazos de desarrollo y aumenta la rentabilidad de los proyectos. Los asistentes pudieron conocer de primera mano cómo SANY apoya a sus clientes desde la planificación, la construcción, la puesta en marcha y la operación y el mantenimiento inteligentes a largo plazo, destacando el papel de SANY R.E. no solo como fabricante de turbinas, sino como socio estratégico comprometido con el éxito de cada proyecto, desde la concepción hasta la operación sostenida.

Destreza en pruebas y fabricación

Los visitantes tuvieron la oportunidad única de conocer de cerca el modelo de banco de pruebas de seis grados de libertad y tren de potencia de 35 MW de SANY R.E., que ofreció una visión del sistema de pruebas de energía eólica más completo y grande del mundo para materiales, componentes principales, subsistemas y turbinas completas.

El modelo de caja de cambios expuesto destacó la dedicación de SANY R.E. a la producción interna de componentes principales. Al fabricar piezas críticas, como góndolas, palas y generadores, SANY R.E. mantiene un control inigualable sobre la calidad, la eficiencia y la innovación.

Compromiso ESG en acción

Otro enfoque clave fue la sostenibilidad. A través de un Diálogo sobre ESG y Sostenibilidad con GWEC, SANY compartió sus avances en el desarrollo de fábricas ecológicas, cadenas de suministro sostenibles y estrategias de neutralidad de carbono. SANY R.E. también implementa iniciativas que incluyen auditorías ESG y gestión de riesgos de la cadena de suministro, LCA/EPD, investigaciones de materiales conflictivos para construir una cadena de suministro sostenible.

"El desarrollo sostenible reside en la colaboración, no en la confrontación", afirmó Paulo Fernando Soares, director general de SANY Renewable Energy Europe. Ambas partes coincidieron en que empresas como SANY y organizaciones como GWEC pueden mejorar conjuntamente la base de sostenibilidad del sector eólico.

Un éxito rotundo

Desde la innovación en turbinas hasta el liderazgo en sostenibilidad, la presencia de SANY R.E. en Husum Wind 2025 reafirmó su papel como potencia global en energías renovables.

A medida que el mundo avanza hacia un futuro más limpio, SANY está lista para empoderar a sus socios con soluciones eólicas inteligentes que combinan tecnología, fiabilidad y responsabilidad.

¡Energía eólica más inteligente, un futuro más sólido! Conozca más sobre SANY Renewable Energy visitando https://en.sanyre.com.cn/

