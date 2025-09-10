(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsando el futuro con energía eólica inteligente: SANY Renewable Energy presentará sus innovaciones en Husum Wind 2025

BEIJING, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 16 al 19 de septiembre de 2025, la feria HUSUM Wind se celebrará en el Messe Husum & Congress, en Alemania, y reunirá las últimas tendencias, políticas y perspectivas del sector de las energías renovables a nivel mundial. Más de 600 expositores presentarán nuevos productos y tecnologías de vanguardia para la energía eólica, tanto terrestre como marina. Bajo el lema 'Impulsando el futuro con energía eólica inteligente', SANY Renewable Energy tendrá un destacado stand en el pabellón 1 (stand 1D10), donde presentará su visión de un futuro sostenible, basada en tecnologías de fabricación inteligentes, soluciones integrales para el ciclo de vida y la cooperación global.

Para fomentar una mayor interacción y el intercambio de conocimientos con los profesionales del sector, SANY Renewable Energy organizará una serie de eventos y presentaciones durante la feria, ofreciendo información valiosa y oportunidades para la colaboración.

1. Análisis técnico detallado del nuevo modelo europeo

Presentación técnica exhaustiva de los nuevos modelos de turbinas: SI-17578 y SI-18580. Gracias a su diseño optimizado y a los sistemas de control avanzados, estas turbinas están diseñadas para ofrecer mayores factores de capacidad y garantizar un rendimiento estable en diversos emplazamientos de toda Europa. Adaptadas específicamente al mercado europeo, estas nuevas turbinas cumplen con las estrictas normas locales, incluyendo las relativas a la conexión a la red, la seguridad, la ciberseguridad y la certificación CE, entre otras.

2. Presentación de la solución integral para el ciclo de vida del proyecto

Una demostración integral de las capacidades de servicio de SANY R.E. a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, abarcando la planificación, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento a largo plazo. Se presentarán estudios de caso que demostrarán cómo su sistema inteligente de gestión de proyectos reduce los plazos de ejecución y maximiza los beneficios.

3. Campaña especial sobre el compromiso de SANY con los criterios ESG

SANY R.E. participará en un diálogo sobre las prácticas ESG, compartiendo sus logros en materia de fábricas ecológicas, gestión sostenible de la cadena de suministro y estrategias de neutralidad de carbono, a la vez que explorará cómo la acción conjunta puede contribuir a acelerar el cumplimiento de los objetivos climáticos de Europa.

4. Presentación del sistema y el equipamiento de pruebas

Los visitantes podrán conocer los sistemas de prueba de energía eólica de última generación de SANY R.E. Mediante la realización de pruebas sistemáticas a los materiales, componentes, subsistemas, turbinas a tamaño real y parques eólicos a gran escala, se garantiza una alta fiabilidad.

Aprovechando su capacidad para fabricar internamente componentes clave y la modernización digital de sus líneas de producción, SANY Renewable Energy ha logrado avances significativos en eficiencia y estabilidad en sus proyectos de turbinas eólicas. En 2024, la empresa obtuvo pedidos por un total de 21,38 GW y una capacidad instalada de 9,15 GW, lo que la convierte en uno de los fabricantes de turbinas eólicas de mayor crecimiento en el sector energético global. Este rápido crecimiento se ve complementado por su expansión a nivel mundial, con importantes logros y alianzas en nuevos mercados, desde India hasta Kazajstán y Filipinas.

La adhesión a los principios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) no es algo secundario, sino que constituye un pilar fundamental de su misión, que guía cada una de sus acciones hacia la construcción de un mundo más sostenible. En 2024, SANY R.E. recibió la Medalla de Plata de EcoVadis, situándose así entre el 15% de las mejores empresas del mundo en la clasificación de sostenibilidad de 2024, lo que refleja claramente su firme compromiso con la sostenibilidad.

SANY Renewable Energy continúa avanzando hacia un futuro con emisiones netas cero, mediante objetivos medibles y basados en la ciencia. El informe de 2024 de SANY R.E. reafirma sus compromisos climáticos, que incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 en un 42% y la reducción de la intensidad de emisiones de GEI por MW en un 51,6% para 2030, en comparación con 2023. De cara a 2050, SANY R.E. se compromete a lograr la neutralidad climática en toda su cadena de valor, como parte de su firme compromiso con la construcción de un mundo más sostenible.

Como empresa líder mundial en soluciones de energía eólica, SANY Renewable Energy se ha comprometido siempre a desarrollar un ecosistema global de energía eólica sostenible y a impulsar la transición hacia un futuro con emisiones netas cero. La empresa invita cordialmente a todos los expertos y socios del sector a visitar el pabellón 1, stand 1D10, para explorar juntos el futuro de la energía eólica inteligente.

https://en.sanyre.com.cn/ Fuente: SANY Renewable Energy Co., Ltd.Palabras clave: Energía eólica Potencia eólica Turbina eólica Energía limpia SANY Renewable Energy HUSUM WIND 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768519/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-renewable-energy-presentara-sus-innovaciones-en-husum-wind-2025-302551986.html