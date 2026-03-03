Sarawak presenta su roadmap industrial en el MWC 2026 abriendo vías de cooperación tecnológica con Europa

Sarawak en MWC 2026 - Sarawak

El Gobierno de Sarawak (Malasia), a través del Ministerio de Servicios Públicos y Telecomunicaciones, ha asistido al MWC 2026 para trasladar un mensaje directo a la industria europea: aspira a convertirse en un socio estratégico en la construcción de la próxima infraestructura global para la inteligencia artificial y la manufactura tecnológica

Barcelona, 3 de marzo de 2026.- La producción de componentes tecnológicos es estratégica en determinados polos asiáticos, y existe una creciente competencia internacional por atraer centros de datos y capacidad industrial vinculada a la IA. Sarawak llega a Barcelona con un plan a 2030 (13th Malaysia Plan) basado en energías renovables a gran escala y en polos industriales preparados para crecer junto a socios internacionales.



En el Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona, Sarawak ha utilizado su pabellón oficial para presentar una hoja de ruta clara y ambiciosa para su transformación digital. Durante el acto oficial de lanzamiento, el Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de acelerar la innovación tecnológica, ampliar las alianzas globales y posicionar a Sarawak como una economía digital líder en la región de la ASEAN.



El pabellón ha servido como plataforma estratégica para mostrar el ecosistema digital de Sarawak, las oportunidades de inversión y los avances en infraestructuras inteligentes, conectividad, inteligencia artificial, energías renovables, semiconductores y otras tecnologías emergentes.



La participación se vio reforzada por el intercambio de seis Memorandos de Entendimiento entre organismos de Sarawak y socios tecnológicos internacionales, entre ellos Hewlett Packard Enterprise, Huawei y ZTE Corporation. Estas colaboraciones están diseñadas para fomentar la transferencia de conocimiento y acelerar la adopción tecnológica.



Energía limpia y estable para industrias intensivas en datos

Uno de los factores que está redefiniendo el mapa industrial global es la energía. El despliegue masivo de la inteligencia artificial exige grandes volúmenes de electricidad estable y competitiva. Sarawak ha estructurado su estrategia industrial en torno a esta realidad.



El Estado prevé alcanzar 10 gigavatios de capacidad instalada en 2030, con al menos un 60 % procedente de fuentes renovables. La energía hidroeléctrica, columna vertebral de su sistema, crecerá hasta los 4.800 MW, mientras que la solar alcanzará los 1.500 MW. Este mix proporciona una base energética sólida para operaciones industriales de alta demanda, desde centros de datos hasta la fabricación de componentes tecnológicos.



Además, la red eléctrica opera con estándares de fiabilidad comparables a los de economías avanzadas, con interrupciones medias inferiores a una hora por usuario al año y menos de un corte anual, un factor decisivo para operaciones críticas.



Infraestructura digital planificada a escala estatal

Sarawak ha abordado la digitalización como una infraestructura pública estratégica. La expansión de la fibra troncal, el despliegue de 600 nuevas torres de comunicaciones bajo el programa SMART600 y la Sarawak Rural Broadband Network han elevado la conectividad por encima del 90 % en las zonas pobladas.



Más allá de la conectividad, el Estado está desarrollando marcos de gobernanza tecnológica que coordinan energía, ordenación territorial, industria y digitalización bajo una estrategia unificada. Este enfoque resulta especialmente atractivo para inversores que buscan entornos previsibles, interlocución institucional clara y procesos estructurados.



Polos industriales orientados a nuevas cadenas de valor

El Kuching High-Tech Park (Free Zone) y el clúster industrial de Samalaju materializan esta estrategia. Ambos integran energía competitiva, logística, suelo industrial y planificación a largo plazo, con el objetivo de atraer manufactura avanzada y actividades vinculadas a nuevas cadenas de suministro tecnológicas.



El 13th Malaysia Plan fija objetivos económicos ambiciosos, como un PIB de 282.000 millones de RM (aproximadamente 53.000 millones de euros) en 2030, si bien el énfasis trasladado en Barcelona ha estado en la ejecución: mejorar el entorno empresarial, acelerar la materialización de la inversión privada y facilitar proyectos industriales con vocación internacional.



Talento y sostenibilidad como factores diferenciales

Sarawak aspira a crear más de 300.000 nuevos empleos de aquí a 2030, situando el desarrollo del capital humano como eje central de su competitividad a largo plazo. Asimismo, proyecta que el 30 % de su fuerza laboral esté altamente cualificada en 2030 y que el 60 % de los estudiantes se orienten hacia disciplinas STEM. La implantación de la educación terciaria gratuita en instituciones estatales a partir de 2026 forma parte de una estrategia destinada a sostener el crecimiento industrial con sólidas capacidades locales.



Barcelona como plataforma de diálogo industrial

El Honorable Datuk Liwan Lagang, Viceministro de Servicios Públicos y Telecomunicaciones de Sarawak, declara:



"La industria tecnológica global está entrando en una nueva etapa en la que la energía, la infraestructura digital y la estabilidad son tan importantes como la innovación. En Sarawak trabajamos precisamente sobre esa base: garantizar capacidad eléctrica competitiva, conectividad fiable y entornos industriales preparados para proyectos de gran escala. El Mobile World Congress es una oportunidad para colaborar con empresas e instituciones europeas que buscan diversificar cadenas de suministro y desarrollar infraestructuras vinculadas a la economía digital. La idea es construir alianzas a largo plazo basadas en la confianza, la ejecución y objetivos compartidos".



Según la delegación, el interés europeo se centra especialmente en la combinación de generación renovable a gran escala y planificación industrial coordinada. Sarawak ofrece un entorno complementario en el Sudeste Asiático para la expansión industrial y digital de empresas europeas que necesitan escalar operaciones con previsibilidad regulatoria y respaldo institucional.



Sarawak en el Mobile World Congress 2026

El pabellón de Sarawak está ubicado en el Hall 6, stand 6F41, Fira Gran Via, Barcelona (España).



Para más información, visitar: https://premier.sarawak.gov.my/web/home/index/

