Sasol triplica los objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2030 (2)

-Sasol se compromete a una ambición neta cero para 2050 y triplica los objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2030

JOHANNESBURGO, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Sasol Limited (Sasol) ha anunciado hoy su estrategia actualizada que la compromete a alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Esto está en consonancia con el compromiso de Sasol de acelerar su transición a un mundo con bajas emisiones de carbono en apoyo de los objetivos del Acuerdo de París.

En consonancia con su ambición para 2050, Sasol ha aumentado su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para 2030, desde un 10% inicial para sus operaciones en Sudáfrica, anunciado el año pasado, hasta un 30% para sus negocios de Energía y Química, a partir de una línea base de 2017. La empresa también está introduciendo un objetivo de reducción de alcance 3, para su negocio de energía, a partir de una base de referencia de 2019. Esto es coherente con los compromisos de sus homólogos.

"Sobre la base de evaluaciones y modelos detallados, nuestro objetivo para 2030 puede alcanzarse sin desinversiones ni compensaciones, sino mediante la descarbonización directa de nuestros activos existentes", dijo Fleetwood Grobler, presidente y consejero delegado de Sasol.

"Esto se hará mediante una combinación de eficiencias energéticas y de procesos, inversiones en energías renovables y un cambio hacia el gas natural incremental como materia prima de transición para nuestra cadena de valor en el sur de África. Estas soluciones son bien conocidas y en su mayoría están bajo nuestro control, y las inversiones necesarias son rentables, preservando un fuerte rendimiento en nuestro negocio, por encima del coste de capital."

Más allá de 2030, Sasol dispone de más de una vía viable para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas en 2050, con diferentes opciones para transformar su cadena de valor en el sur de África mediante el cambio progresivo de sus materias primas, alejándose del carbón, hacia más gas de transición y, posteriormente, hacia el hidrógeno verde y el carbono sostenible a largo plazo, a medida que mejoren los aspectos económicos de estas opciones.

"En un futuro incierto, este enfoque ofrece agilidad y nos permite pivotar a medida que las palancas de mitigación rentables estén disponibles. También evitamos el bloqueo de la infraestructura y lamentamos el gasto de capital", dijo Grobler.

La tecnología Fischer-Tropsch (FT), propiedad de Sasol, está especialmente indicada para desempeñar un papel importante en un futuro de bajas emisiones de carbono, con atractivos grupos de valor nuevos y emergentes.

"Con este telón de fondo, estamos creando una nueva empresa, Sasol ecoFT, con la intención de aprovechar nuestro liderazgo tecnológico para establecer una posición significativa en el mercado internacional. Una de las primeras aplicaciones de la tecnología será probablemente la de los combustibles sostenibles para la aviación (SAF), donde las nuevas normativas están impulsando la demanda y la tecnología y las materias primas existentes presentan limitaciones que FT puede resolver."

Una justa transición

A medida que las economías mundiales transforman sus sistemas energéticos, esto perturbará la industria, cambiará los grupos de valor y los mercados de trabajo, y requerirá diversas habilidades y capacidades en diferentes geografías. Sasol avanzará en una transición justa en toda su huella geográfica, con el objetivo de proteger y fomentar las oportunidades de empleo acelerando el desarrollo de nuevos grupos de valor energético.

Sudáfrica, en particular, es muy prometedora en lo que respecta a las energías renovables y la producción de hidrógeno verde de bajo coste para uso propio y oportunidades de exportación. Para ello será necesario que las partes interesadas de la industria y el gobierno establezcan planes nacionales para desarrollar las oportunidades, maximizar las oportunidades de localización para crear puestos de trabajo y riqueza económica

"Si bien es probable que el impacto en la mano de obra se produzca después de 2030, es necesario anticiparse ahora, con los planes de capital humano adecuados a largo plazo, gestionando una transición natural de las personas involucradas en actividades relacionadas con los combustibles fósiles e invirtiendo en la recapacitación para las necesidades de una economía baja en carbono en el futuro," dijo Grobler.

Futuros negocios de Sasol

El negocio de Energía de Sasol está posicionado para liderar la transición energética en el sur de África a través de su ventajosa base de activos con un precio de equilibrio en efectivo del petróleo por debajo de los 35 dólares por barril. Como uno de los mayores productores de hidrógeno gris del mundo, Sasol pretende aprovechar esta experiencia para descarbonizar mediante materias primas con menos carbono y aumentar la producción de combustibles y energía sostenibles y competitivos en coste.

El sector químico buscará oportunidades de crecimiento a través de su química única, concretamente en las tecnologías FT y Ziegler-Alumina-Guerbet. Con sus plantas de Lake Charles ya plenamente operativas, Sasol dispone de vías claras para generar atractivos flujos de caja, a medida que se vaya ampliando su capacidad. Acelerará el crecimiento en más soluciones especializadas y productos químicos sostenibles, en particular en los productos químicos para el cuidado de la salud y los materiales avanzados, en los que Sasol ya ocupa una posición de liderazgo en el mercado.

Sasol ecoFT, se centrará en crear nuevos negocios sostenibles aprovechando la tecnología FJ. Actualmente, FJ utiliza fuentes de hidrógeno y carbono basadas en combustibles fósiles. Esta tecnología tiene el potencial de utilizar hidrógeno verde y fuentes sostenibles de materia prima de carbono, como la biomasa, el carbono capturado de procesos intensivos en carbono y, eventualmente, la captura directa del aire.

"Nuestra tecnología FT, en el centro de nuestra cadena de valor en el sur de África, nos sitúa en una buena posición para descarbonizar mediante materias primas con menos carbono y para aumentar la producción de combustibles y productos químicos sostenibles y competitivos en términos de costes", afirmó Grobler.

Autofinanciación de la transición, al tiempo que se obtienen rendimientos sostenibles

La estrategia reorientada de Sasol se apoya en un marco financiero que permitirá a la empresa aumentar el valor compartido, al tiempo que acelera su transición, mientras se restablecen los dividendos sostenibles y resistentes para nuestros accionistas.

"A través de nuestro marco de asignación de capital claro y actualizado y de nuestra estructura de gobierno, garantizaremos una toma de decisiones eficaz y eficiente para tomar todas las decisiones de capital a las que nos enfrentamos para lograr el futuro de Sasol", dijo Paul Victor, Director Financiero del Grupo Sasol.

A corto y medio plazo, en la primera fase, hasta 2025, Sasol reforzará su balance, al tiempo que mejorará la competitividad en costes y la capacidad de aumentar la generación de flujo de caja en un escenario de precios bajos del petróleo. Sasol se propone mejorar el rendimiento del capital invertido (ROIC) hasta situarlo entre el 12 y el 15% en este periodo.

La segunda fase, a corto y medio plazo hasta 2030, prioriza el equilibrio entre los rendimientos y la inversión en el plan de transición de Sasol. En este periodo hasta 2030, Sasol tiene previsto invertir entre 20.000 y 25.000 millones de rands al año para mantener su base de activos, cumplir con todas las normativas medioambientales y de calidad del aire pertinentes, así como financiar la transición para alcanzar el objetivo de reducción del 30% de las emisiones de GEI. Esto incluye un total de entre 15.000 y 25.000 millones de rands en capital de transformación agregado hasta 2030, mientras que se prevé que el ROIC objetivo sea superior al 15%.

"El perfil de rentabilidad global del grupo Sasol seguirá mejorando de forma significativa y sigue siendo atractivo: hay un camino claro hacia una mayor rentabilidad mientras logramos nuestros objetivos en materia de cambio climático," añadió Victor.

Los dividendos se reanudarán una vez que se alcancen los principales factores de activación y se confíe en que estos rendimientos entregados a los accionistas son sostenibles sobre la base de las perspectivas imperantes en ese momento. El pago mínimo de 2,8 veces o el 36% del beneficio básico por acción (CHEPS) se activará cuando se alcance un ratio de apalancamiento de 1,5 veces la deuda neta sobre el EBITDA y el nivel de deuda absoluta sea inferior a 5.000 millones de dólares estadounidenses. El aumento a 2,5 veces o al 40% de los HEPS básicos se producirá cuando los niveles de deuda neta absoluta se reduzcan por debajo de los 4.000 millones de dólares estadounidenses. El dividendo regular se mantendrá en este rango.

Emitido por:

Matebello Motloung, director: Group Media RelationsTel. directo: +27 (0) 10 344 9256; Móvil: +27 (0) 82 773 9457 matebello.motloung@sasol.com

Acerca de Sasol:

Sasol es una empresa mundial de productos químicos y energía. Aprovechamos nuestros conocimientos y experiencia para integrar tecnologías y procesos sofisticados en instalaciones operativas a escala mundial.

Obtenemos, producimos y comercializamos de forma segura y sostenible una gama de productos de alta calidad en 27 países, creando valor para las partes interesadas. Nuestro propósito, "Innovar para un mundo mejor", nos obliga a cumplir el triple objetivo de personas, planeta y beneficios, de forma responsable y siempre con la intención de ser una fuerza positiva.

Hemos dado prioridad a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar que nuestro negocio sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico.

Acerca de la Política de Privacidad de la información de Sasol:

Deseamos informarle sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Sasol South Africa Limited y sobre sus derechos en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos, tal como se interpreta y se incluye en la Política de Privacidad de la Información de Sasol.

Dentro de nuestra empresa, sólo Sasol Group Media Relations recibirá su información personal para cumplir con el propósito de mantener la relación con el receptor en su calidad de miembro de los medios de comunicación. Usted tiene derecho a solicitar la corrección o eliminación de sus Datos Personales almacenados por nosotros en la dirección: Sasol Place, 50 Katherine Street, Sandton en Johannesburgo. También tiene derecho a restringir el tratamiento de su información. Para ejercer sus derechos de privacidad o saber más sobre la política de privacidad de la información, póngase en contacto con nuestra Oficina de Privacidad en: privacy@sasol.com

Declaraciones prospectivas:

Sasol puede, en este documento, hacer ciertas declaraciones que no son hechos históricos y que se refieren a análisis y otras informaciones que se basan en previsiones de resultados futuros y estimaciones de cantidades aún no determinables. Estas declaraciones también pueden referirse a nuestras perspectivas futuras, expectativas, desarrollos y estrategias empresariales. Ejemplos de tales declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, el impacto de la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) en el negocio de Sasol, los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez y las declaraciones relativas a la eficacia de las medidas adoptadas por Sasol para abordar o limitar cualquier impacto de COVID-19 en su negocio; declaraciones relativas a las fluctuaciones de los tipos de cambio, la evolución de los precios del crudo, el crecimiento del volumen, los cambios en la demanda de los productos de Sasol, el aumento de la cuota de mercado, el rendimiento total para los accionistas, la ejecución de nuestros proyectos de crecimiento, las reservas de petróleo y gas, la reducción de costes, el desarrollo legislativo, reglamentario y fiscal, nuestra estrategia de cambio climático y las perspectivas de rendimiento empresarial. Palabras como "cree", "anticipa", "espera", "pretende", "busca", "hará", "planea", "podría", "puede", "esfuerza", "tiene como objetivo", "pronostica" y "proyecta" y expresiones similares pretenden identificar dichas declaraciones prospectivas, pero no son el único medio para identificarlas. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos, y existen riesgos de que las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no se cumplan. Si uno o más de estos riesgos se materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, nuestros resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Debe entender que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores y otros se analizan con más detalle en nuestro más reciente informe anual en el formulario 20-F presentado el 24 de agosto de 2020 y en otros documentos presentados ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. La lista de factores que allí se comentan no es exhaustiva; al basarse en las declaraciones prospectivas para tomar decisiones de inversión, debe considerar cuidadosamente tanto estos factores como otras incertidumbres y acontecimientos. Las declaraciones prospectivas se aplican únicamente a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de ellas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.