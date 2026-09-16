SATE, una solución integral para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia de los edificios - ANFAPA assonância de fabricantes de morteros y SAT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- La mejora de la eficiencia energética y del confort interior se ha convertido en uno de los principales retos de la edificación, especialmente ante la necesidad de rehabilitar inmuebles con un aislamiento insuficiente. La envolvente térmica desempeña un papel fundamental en este ámbito, al condicionar el comportamiento del edificio frente a las temperaturas exteriores y sus necesidades de climatización.

Dentro de las soluciones disponibles, el SATE, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, permite actuar sobre la fachada mediante una intervención que mejora el aislamiento sin reducir la superficie habitable. ANFAPA, Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE, destaca las prestaciones de este sistema y su contribución a una edificación orientada hacia la eficiencia, el confort y la sostenibilidad.

Un sistema que mejora el comportamiento térmico de la envolvente

El SATE se basa en la instalación de paneles aislantes prefabricados sobre la cara exterior de los muros. Estos elementos se adhieren al soporte y habitualmente incorporan fijaciones mecánicas. Sobre el aislamiento se dispone posteriormente un revestimiento formado por una o varias capas de mortero, incluyendo una malla de refuerzo.

Esta configuración permite envolver térmicamente el edificio y mejorar la inercia térmica de los cerramientos. Como consecuencia, las temperaturas interiores presentan una mayor estabilidad y se reducen las oscilaciones térmicas, favoreciendo unas condiciones de confort más constantes tanto durante los meses fríos como en las épocas de temperaturas elevadas.

El aislamiento exterior contribuye asimismo a controlar las pérdidas de calor en invierno y la acumulación de calor en los cerramientos durante el verano. De este modo, disminuye la necesidad de recurrir de manera intensiva a sistemas de calefacción y refrigeración, con el consiguiente impacto sobre el consumo energético y las emisiones asociadas al edificio.

Una solución especialmente adecuada para la rehabilitación

Una de las principales características del SATE reside en su capacidad para adaptarse a edificios existentes. Al ejecutarse desde el exterior, la intervención no reduce la superficie útil de las viviendas y permite que los inmuebles habitados puedan mantener su uso durante las obras con menores interferencias en los espacios interiores.

Esta característica convierte al sistema en una alternativa de especial interés para proyectos de rehabilitación energética de fachadas. Además de reforzar el aislamiento, la actuación permite abordar la envolvente del inmueble de manera global y contribuir a prolongar sus prestaciones.

Los sistemas SATE cuentan con procedimientos específicos para evaluar técnicamente tanto el conjunto como sus diferentes componentes, aspecto esencial para garantizar que las soluciones empleadas respondan a las prestaciones previstas.

La evolución de la edificación hacia modelos más eficientes sitúa al aislamiento térmico como un elemento fundamental para mejorar las condiciones de habitabilidad. En este escenario, ANFAPA pone en valor el SATE como una solución capaz de combinar confort, eficiencia energética y mejora de la envolvente, tanto en rehabilitación como en actuaciones destinadas a optimizar el comportamiento térmico de los edificios.



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