SATELLAI profundiza su colaboración con Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SATELLAI, empresa de bienestar animal impulsada por IA que desarrolla tecnología para ayudar a las personas a comprender y cuidar mejor a sus mascotas, destacó hoy en IFA 2026 la ampliación de su colaboración con Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation. Esta colaboración aúna tres tecnologías complementarias: la inteligencia artificial para mascotas de SATELLAI, las capacidades de conectividad global de Deutsche Telekom IoT y la tecnología de posicionamiento avanzado de Swift Navigation.

En conjunto, estas capacidades respaldan los esfuerzos de SATELLAI por ofrecer experiencias fiables y conectadas para las mascotas a medida que la empresa se expande a los mercados internacionales.

Colaboración estratégica para la inteligencia conectada de las mascotas

SATELLAI destacó esta colaboración durante una presentación magistral en un evento exclusivo de networking y exhibición organizado por Deutsche Telekom IoT. La presentación exploró cómo la infraestructura de conectividad y posicionamiento puede impulsar la próxima generación de inteligencia conectada para mascotas y permitir a SATELLAI expandir sus productos a nuevos mercados.

"Esta colaboración consiste en integrar tecnologías complementarias", afirmó David Teaster, director de Marketing de Producto de SATELLAI. "SATELLAI aporta la inteligencia: la comprensión de las mascotas mediante IA, datos y tecnología portátil. Deutsche Telekom IoT aporta la conectividad: una infraestructura IoT global confiable y capacidades de red internacionales. Swift Navigation contribuye con capacidades de posicionamiento avanzadas. Juntas, estas tecnologías proporcionan una base sólida para experiencias de mascotas conectadas escalables en todo el mundo".

Mejorando la localización y la seguridad

Los datos de localización fiables son fundamentales para la seguridad de las mascotas conectadas. Gracias a la colaboración con Swift Navigation, SATELLAI está mejorando las capacidades de posicionamiento de sus dispositivos para mascotas conectadas, ofreciendo una experiencia de localización más fiable y funciones basadas en GPS, como límites virtuales, historial de rutas y alertas de fuga.

Asimismo, Deutsche Telekom IoT proporciona conectividad, lo que permite a SATELLAI mantener la comunicación entre los dispositivos para mascotas conectadas y sus servicios en la nube en los mercados internacionales.

Estas capacidades son especialmente importantes, ya que SATELLAI integra datos de localización, actividad y comportamiento a través de sus productos para perros conectados. Los datos generados por los dispositivos portátiles contribuyen a la experiencia integral de SATELLAI Sense AI, diseñada para ayudar a los dueños de mascotas a comprender los patrones de comportamiento y reconocer cambios significativos a lo largo del tiempo.

Apoyando la expansión global de SATELLAI

A medida que SATELLAI expande internacionalmente sus productos conectados para mascotas, la conectividad global se convierte en un elemento fundamental de la experiencia del usuario. La colaboración con Deutsche Telekom IoT permite a SATELLAI explorar un enfoque más escalable para la conectividad IoT internacional, lo que ayuda a reducir la complejidad del soporte de productos conectados en diferentes mercados.

Para SATELLAI, la conectividad y el posicionamiento son más que especificaciones técnicas. Forman parte de la infraestructura que permite que la inteligencia para mascotas funcione continuamente en el mundo real, conectando los datos generados por las mascotas con los sistemas de IA diseñados para interpretarlos.

La colaboración con Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation refleja la ambición de SATELLAI de construir una plataforma global de inteligencia para mascotas, que combine IA, dispositivos portátiles inteligentes, sensores, posicionamiento y conectividad para ayudar a las personas a comprender y cuidar mejor a sus mascotas.

Acerca de SATELLAI

SATELLAI es una empresa de bienestar animal impulsada por IA que desarrolla tecnología para ayudar a las personas a comprender y cuidar mejor a sus mascotas. Fundada por amantes de los animales, incluyendo a varios miembros del equipo fundador cuyas experiencias con mascotas queridas ayudaron a definir la misión de la empresa, SATELLAI comenzó con un objetivo simple: ayudar a que las mascotas estén seguras y brindarles a sus dueños mayor tranquilidad.

Hoy, SATELLAI va más allá del rastreo tradicional de mascotas para crear Inteligencia Animal, combinando IA, dispositivos portátiles inteligentes, sensores, posicionamiento y conectividad para transformar los datos cotidianos de las mascotas en información valiosa sobre su comportamiento, actividad y bienestar.

Porque saber dónde está tu mascota es solo el comienzo.

Para más información, visite satellai.com.

Contacto:Equipo de Marketing de SATELLAImarketing@satellai.com

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