Sauce Labs, primera plataforma de calidad del software con la certificación ISO 42001 para IA responsable

Sauce Labs recibe la certificación ISO 42001 para IA responsable - Sauce Labs

(Información remitida por la empresa firmante)

San Francisco, 01 de julio 2026.-A medida que la IA asume decisiones que antes correspondían a los ingenieros, la mayor plataforma de pruebas continuas en la nube del mundo pasa a formar parte del reducido grupo de empresas certificadas de forma independiente por gestionar la inteligencia artificial de manera responsable

Sauce Labs, la mayor plataforma de pruebas continuas en la nube del mundo, anunció hoy que ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001, la primera norma internacional para la gestión responsable de la inteligencia artificial. La certificación abarca Sauce AI, incluidas Sauce AI for Insights y Sauce AI for Test Authoring, y convierte a Sauce Labs en la primera empresa especializada en calidad del software que integra sus capacidades de IA dentro de un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial plenamente certificado. Solo un reducido número de empresas en todo el mundo, de cualquier sector, ha alcanzado este nivel de certificación.



El software se desarrolla hoy más rápido que en cualquier otro momento de la historia y la IA ya está tomando decisiones relacionadas con la calidad que antes recaían en los ingenieros. Este cambio ha transformado la pregunta que se hacen las empresas a la hora de elegir un proveedor. Ya no se trata de si un proveedor dispone de IA, sino de si existe una verificación independiente sobre cómo se gobierna esa IA. La norma ISO 42001 es el primer estándar creado para responder a esa cuestión: un marco auditado de forma independiente que certifica que una organización desarrolla, despliega y gestiona la inteligencia artificial con el mismo nivel de rigor que las empresas ya exigen en materia de seguridad y privacidad de los datos. Al estar alineada con normativas emergentes, como el Reglamento Europeo de IA (EU AI Act) y el Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST, la certificación también reduce la complejidad de las revisiones de seguridad y cumplimiento normativo en las que se deciden contratos en sectores como la banca, la sanidad y la administración pública.



"La IA está transformando la forma en que se desarrolla el software, y la velocidad de ese cambio es precisamente la razón por la que la confianza no puede dejarse para el final", afirmó el Dr. Prince Kohli, director ejecutivo y presidente de Sauce Labs. "La ISO 42001 representa el máximo estándar del sector para demostrar que la IA se gestiona de forma responsable, y nuestra intención es establecer ese estándar en el ámbito de la calidad del software. Nuestros clientes ejecutan sus lanzamientos más críticos sobre Sauce Labs. Merecen saber que la IA integrada en nuestra plataforma cumple un nivel de exigencia al que el resto del mercado apenas empieza a llegar".



La certificación fue concedida tras una exhaustiva auditoría externa realizada por NQA, uno de los principales organismos internacionales de certificación y miembro del grupo Kiwa, bajo la acreditación del United Kingdom Accreditation Service (UKAS). La certificación valida que Sauce AI se desarrolla y opera dentro de un sistema de gestión documentado que cubre la gestión de riesgos de IA, la transparencia, la gobernanza de los datos y la supervisión humana durante todo el ciclo de vida de las capacidades de inteligencia artificial de la plataforma.



Para Sauce Labs, la IA responsable constituye el último elemento de una estrategia de confianza que la empresa lleva años construyendo. A finales de 2025, Sauce Labs renovó las certificaciones ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 en materia de seguridad de la información y privacidad, completó con éxito su examen SOC 2 Tipo II y obtuvo la certificación FSQS para el sector de los servicios financieros en la región EMEA. Con la incorporación de la ISO 42001, la compañía dispone ahora de certificaciones auditadas de forma independiente que abarcan la IA responsable, la seguridad de la información, la privacidad de los datos y los controles operativos, una combinación que muy pocas empresas de cualquier sector han conseguido reunir.



Sauce Labs proporciona la infraestructura de pruebas que respalda más de 8.700 millones de ejecuciones de pruebas en entornos reales y presta servicio a más de 300.000 usuarios empresariales, entre cuyos clientes figuran Bank of America, SAP, Walmart, Verizon y Microsoft. Fundada por el creador de Selenium y uno de los principales impulsores del proyecto de código abierto Appium, Sauce Labs lleva más de 15 años actuando como la capa de confianza entre el código y el entorno de producción. La certificación ISO 42001 amplía esa confianza a la inteligencia artificial integrada en toda la plataforma.



"Obtener la certificación ISO 42001 no es un ejercicio de marketing, sino una disciplina de ingeniería", señaló Anoop Tripathi, director de Tecnología de Sauce Labs. "Tratamos la gobernanza de la IA del mismo modo que tratamos la seguridad y la fiabilidad: incorporándola desde el primer día, sometiéndola a auditorías independientes y demostrando su eficacia a gran escala. Esta certificación confirma que la IA que toma decisiones dentro de los productos de Sauce Labs es transparente, responsable y segura para las empresas que confían en nosotros".



Sauce Labs tiene previsto ampliar el alcance de su Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial conforme incorpore nuevas capacidades de IA a la plataforma, convirtiendo la IA responsable certificada en un compromiso permanente y no en un hito puntual. Los equipos de seguridad y cumplimiento normativo de las empresas pueden consultar las certificaciones y la documentación de cumplimiento de Sauce Labs en trust.saucelabs.com.



Acerca de Sauce Labs

Sauce Labs es la mayor plataforma del mundo de automatización de pruebas para todo el ciclo de vida del software y la empresa responsable de Selenium y de otros importantes marcos de pruebas. Utilizada por el 80 % de las diez mayores entidades financieras del mundo y por más de 300.000 usuarios empresariales, Sauce Labs ofrece la única plataforma integral basada en inteligencia artificial capaz de convertir los objetivos de negocio en pruebas automatizadas y validación de lanzamientos. Gracias a un conjunto de datos propio y en continuo crecimiento, compuesto por 8.700 millones de ejecuciones de pruebas, Sauce Labs permite a las empresas del Fortune 2000 reducir la distancia entre la generación de código mediante IA y la calidad del software de nivel empresarial. Más información en saucelabs.com.





Emisor: Sauce Labs

Nombre contacto: Justin Mauldin

Descripción contacto: Salient PR

Teléfono de contacto: 737.234.0936