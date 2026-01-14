Savaya Group anuncia Zumana, un nuevo destino frente al mar en la icónica playa de Kuta (Bali)

(Información remitida por la empresa firmante)

BALI, Indonesia, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, en asociación con PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), un destacado desarrollador hotelero de Indonesia, presentó hoy Zumana, un nuevo destino hotelero frente a la playa ubicado a lo largo de la icónica costa de la playa de Kuta.

Concebido como una exploración inmersiva de la sociedad moderna, Zumana es un entorno vital donde se observa, amplifica y celebra el comportamiento humano, los rituales y la autoexpresión. Enmarcada por las legendarias puestas de sol de Bali, la experiencia se desarrolla a través de la música, la arquitectura y el encuentro colectivo, difuminando las fronteras entre espectador y participante.

Situado en una de las costas históricamente más significativas de Bali, Zumana reinventa Kuta como un destino hotelero contemporáneo, ofreciendo una perspectiva renovada de una zona que en su día definió el atractivo global de la isla.

Diseñado por el internacionalmente aclamado Rockwell Group, este espacio de 3.170 metros cuadrados integra una experiencia de vida diurna frente al mar con un restaurante con capacidad para 200 comensales, lo que permite a los huéspedes pasar sin problemas de las tardes soleadas a la alta gastronomía y la vida nocturna a medida que el día se transforma en noche.

Alex Cordova, consejero delegado de Savaya Group, dijo:"Basándonos en el éxito global de Savaya, este proyecto subraya nuestro compromiso a largo plazo con Bali como destino con una identidad propia y relevancia global. Nos centramos en desarrollar conceptos que se originan aquí, tienen repercusión internacional y contribuyen significativamente al atractivo duradero de la isla. En esencia, nuestro trabajo consiste en crear experiencias que perduren en la memoria de los huéspedes mucho después de su partida".

Nadia Tjahyadikarta, directora general de KAJA Group, añadió:"Como grupo fundado en Indonesia, seguimos ampliando nuestra cartera mediante un equilibrio entre alianzas globales y conceptos originales. Este proyecto representa esto último: un destino concebido desde cero para expresar una perspectiva única. En colaboración con Savaya Group, nos enorgullece presentar una experiencia frente al mar que marca un nuevo hito en Indonesia y el Sudeste Asiático".

Zumana tiene prevista su apertura en 2026 en la playa de Kuta, consolidando así la posición de Bali como destino global líder en estilo de vida, cultura y hospitalidad.

Acerca de Savaya Group

Savaya Group es una empresa hotelera que desarrolla y opera destinos de restauración, ocio nocturno, bienestar y estilo de vida en Asia-Pacífico y Oriente Medio. Su cartera incluye Savaya Bali, Desa Kitsuné e Ina Ré, con proyectos reconocidos mundialmente por su hospitalidad experiencial.

Acerca de KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) es un desarrollador de hotelería y estilo de vida de Indonesia fundado en 2016, centrado en conceptos basados en el diseño y experiencias premium para huéspedes.

