SBC, IAGR & IMGL se unen para un proyecto de educación regulatoria de tres años

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SBC Events se centrará aún más en la regulación en 2026, después de que la empresa de eventos y medios B2B firmara un acuerdo tripartito con la Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR) y la Asociación Internacional de Maestros en Derecho del Juego (IMGL).

El acuerdo permitirá que los tres grupos colaboren en la formación regulatoria sobre juegos en línea a través de los eventos y medios de comunicación de SBC durante los próximos tres años.

IAGR es la principal organización mundial de reguladores de juegos, dirigida y gobernada exclusivamente por autoridades reguladoras. SBC es un grupo global que ofrece eventos, medios y contenido internacionales al servicio de la industria mundial del juego. IMGL es la principal red mundial de la industria del juego, compuesta por abogados especializados, reguladores y otros asesores profesionales.

El acuerdo tiene como objetivo mejorar la formación regulatoria, la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos mediante conferencias, eventos e iniciativas de contenido relacionadas. Las partes tienen previsto colaborar en el desarrollo de contenido educativo, incluyendo entrevistas, comentarios, podcasts y publicaciones que aborden temas regulatorios.

El presidente de IAGR, BenHaden comentó: "Una oportunidad clave para los reguladores del juego a nivel mundial reside en mantener un diálogo constante con todos los actores de la industria global, con el fin de informar e intercambiar opiniones con las empresas sobre los cambios en las normas y leyes del sector. Esta colaboración con SBC e IMGL facilitará enormemente la comunicación entre las partes interesadas y nos permitirá elevar los estándares de calidad."

El presidente de IMGL, MarcDunbar añadió, "Esta es la colaboración perfecta para mantener a la industria informada sobre lo que está permitido y lo que no en las jurisdicciones globales. La red de abogados de iGaming de IMGL, combinada con los miembros reguladores de IAGR y el alcance de la industria y la extensa cartera de contenido de SBC, es una forma poderosa de mantener a la industria informada sobre los últimos cambios."

El fundador y consejero delegado de SBC, RasmusSojmark dijo: "La regulación nunca ha sido tan importante para la forma en que las empresas de nuestro sector hacen negocios, y un panorama regulatorio en constante cambio dificulta cada vez más el cumplimiento. Por eso me enorgullece colaborar con IAGR e IMGL para brindar a la audiencia de SBC la mejor información sobre cómo están cambiando las leyes en todo el mundo".

El gran proyecto previsto para este año incluirá un completo programa de encuentros regulatorios en la SBC Summit en Lisboa, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2026, para que las partes interesadas obtengan información actualizada sobre los diversos mercados de juegos de azar en todo el mundo. Visite https://sbcevents.com/sbc-summit/ para obtener más información sobre los encuentros regulatorios. Las organizaciones también apoyarán la the Conferencia Anual de IAGR en Lima, Perú, del 19 al 22 de octubre de 2026.

Acerca de SBC

SBC es líder mundial en eventos, medios de comunicación y servicios de asesoría para la industria de las apuestas y los juegos de azar. Con seis eventos emblemáticos en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, y una red de más de 13 marcas editoriales, SBC ofrece las conexiones, los conocimientos y las oportunidades que ayudan a las empresas a crecer, expandirse y conectar con los principales responsables de la toma de decisiones durante todo el año.

Acerca de la Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR)

La Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR) proporciona un foro para que los reguladores del juego de todo el mundo se reúnan, aprendan las mejores prácticas y estrategias, establezcan contactos, intercambien opiniones, compartan información y debatan sobre legislación, políticas y procedimientos.

Acerca de la Asociación Internacional de Maestros en Derecho del Juego (IMGL)

La Asociación Internacional de Maestros en Derecho del Juego (IMGL) reúne a destacados abogados, reguladores, ejecutivos y asesores de todo el mundo, dedicados al derecho y la regulación del juego. Mediante la formación, la colaboración y el intercambio de ideas, contribuye a definir las mejores prácticas y apoya el crecimiento de la industria global del juego. La comunidad se fundamenta en la profesionalidad, la integridad y un compromiso compartido con la excelencia en el derecho del juego.

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