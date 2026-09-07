El SCC presentará el estreno en la UE de una obra de Ross Avant en el Teatro Real

SCC presenta estreno en UE de obra de Ross Avant en Teatro Real - SCC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- La Sociedad de Compañerismo de Compositores (SCC) se complace en anunciar la celebración de su concierto anual en el Salón Carlos III del Teatro Real de Madrid. El evento tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, a las 19:30 h, e incluirá el estreno europeo de 'Suite para Violonchelo n.º 2 – Veniant Tenebrae', obra del compositor Ross Avant, interpretada por la violonchelista Alicia Fernández Baez

"Es un verdadero honor tener la oportunidad, gracias a la Sociedad de Compañerismo de Compositores, de presentar el estreno europeo de la segunda suite para violonchelo en el hermoso Teatro Real, interpretada por una violonchelista tan talentosa como Alicia", afirma Ross Avant.



Sobre Ross Avant

Ross Avant (Évois Management " BMI) ha sido elogiado por sus composiciones, calificadas de "importantes... monumentales" por New York Concert Review y de "sonido atemporalmente fascinante" por A&R Factory.



Único protegido del legendario músico de jazz Jim Cullum, Avant ha participado en diversos proyectos para televisión, cine y teatro. Su trabajo está vinculado a producciones como Succession, de HBO; The Kitchen, protagonizada por Melissa McCarthy; The Irishman, dirigida por Martin Scorsese; y El juicio de los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin.



Es miembro de la Sociedad de Compositores y Letristas, la Academia Ivors y el Salón de la Fama de los Compositores. Durante la temporada 2020/21 debutó en Nueva York con un recital de piano en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall.



Actualmente, divide su tiempo entre Madrid y Nueva York.



Más información en rossavant.com



Sobre Alicia Fernández Baez

Alicia Fernández Baez (Santa Clara, Cuba, 1998) es una violonchelista cubana graduada con excelencia en Interpretación del Violonchelo por la Universidad de las Artes de La Habana en 2021.



Inició su trayectoria profesional en La Habana, donde formó parte de la Orquesta del Ballet y la Ópera y de la Orquesta del Lyceum Mozartiano. Asimismo, ejerció como profesora de violonchelo en el Conservatorio de Música Amadeo Roldán.



Desde 2021 desarrolla su carrera artística en España, donde ha colaborado como violonchelista principal y solista con agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de La Mancha, la Orquesta y Coro de Guadalajara, la Orquesta Sinfónica Iberoamericana, la Orquesta y Coro Matritum Cantat, Consort Modern y Ensemble Unbound.



También forma parte de Persé Ensamble Quartet, proyecto dedicado a la recuperación y difusión del repertorio clásico y popular cubano. Asimismo, ha participado en diversos proyectos discográficos y artísticos, entre los que destaca su participación en la Orquesta 100 Cellos, dirigida por Enrico Melozzi y Giovanni Sollima, en el marco de Veranos de la Villa de Madrid.



Paralelamente a su carrera como intérprete, desarrolla su labor docente en España, centrada en la formación musical y la enseñanza del violonchelo.



Sobre la Sociedad de Compañerismo de Compositores

La Sociedad de Compañerismo de Compositores (SCC) es una sociedad musical internacional con presencia a ambos lados del Atlántico. Su misión es defender la música creada por seres humanos y ofrecer un espacio para exhibir, promover y poner en valor la obra de algunos de los compositores más innovadores del panorama internacional. https://www.internations.org/activity-group/10083/activity/674551

Contacto

Nombre contacto: Amelia Isabela Díaz

Descripción contacto: Sociedad de Compañerismo de Compositores (SCC)

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