(Información remitida por la empresa firmante)

-Sceye completa un histórico vuelo estratosférico de 12 días y 6.400 millas, impulsando una nueva capa de infraestructura para la humanidad

La misión de Sceye subraya el progreso en las operaciones estratosféricas de larga duración, de cara al vuelo precomercial de telecomunicaciones previsto para este verano.

MORIARTY, N.M., 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, una empresa estadounidense de ciencia aeroespacial y de materiales especializada en Sistemas de Plataformas de Gran Altitud (HAPS) para telecomunicaciones y monitoreo ambiental en tiempo real, anunció hoy la finalización exitosa de su Programa de Resistencia, durante el cual el HAPS "SE2" de Sceye recorrió más de 6.400 millas en la estratosfera desde Nuevo México hasta la costa de Brasil, estableciendo un récord de tiempo de vuelo de más de 12 días. Sceye logró permanecer más de 88 horas sobre el área de operaciones, incluyendo un día completo sobre Nuevo México y tres días consecutivos frente a la costa brasileña, antes de finalizar el vuelo de forma planificada y controlada.

El Programa de Resistencia se basó en el Programa de Dinámica de Control 2024 de Sceye, donde el HAPS de Sceye se convirtió en el primero en cerrar el ciclo de energía en la estratosfera, manteniéndose alimentado durante un ciclo completo de día y noche mientras conservaba su posición sobre el área de operaciones. Esta misión demuestra los importantes avances de la compañía hacia el despliegue comercial, proporcionando la configuración, los protocolos operativos y los datos necesarios para avanzar hacia vuelos de varios meses de duración.

"Este es el paso decisivo para aprovechar la estratosfera como una nueva capa de infraestructura", afirmó Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y consejero delegado de Sceye. "La resistencia es lo que lo hace posible. La capacidad de permanecer sobre un área durante períodos prolongados permite una conectividad constante y un monitoreo en tiempo real donde las redes tradicionales y las tecnologías existentes resultan insuficientes. A través de la estratosfera, podemos extender el alcance de las redes existentes a nivel mundial a miles de millones de personas sin conexión y proporcionar información práctica en tiempo real que mejore significativamente nuestra preparación y respuesta ante incendios forestales u otros desastres naturales".

Durante el vuelo SE2 de Sceye, que despegó el 25 de marzo de 2026 a las 8:26 AM MT desde Nuevo México, Sceye:

Operó durante más de 12 días, despegando desde Nuevo México y completando la misión en aguas internacionales frente a la costa de Brasil.

Pasó más de 88 horas en varias ubicaciones seleccionadas durante el vuelo de 6.400 millas, manteniendo la posición y la altitud, logrando un radio de búsqueda de estación de tan solo 1 km.

Cerró el circuito de energía, manteniendo la energía, la posición y la altitud durante cada ciclo diurno y nocturno. Sceye aprovecha la energía solar durante el día para cargar las baterías que funcionan por la noche.

Cerró el circuito de presión, manteniendo la presión del vehículo durante cada ciclo diurno y nocturno, validando el diseño del primer casco fabricado íntegramente por la empresa.

Este vuelo concluyó el Programa de Resistencia de Sceye, que se centró en alinear la duración de los vuelos con los requisitos comerciales y establecer una configuración de plataforma estable para operaciones de larga duración. Sceye ahora cuenta con todos los datos y requisitos de configuración necesarios para avanzar hacia vuelos de meses e incluso años de duración.

"Con esta misión, avanzamos con confianza hacia nuestros vuelos de prueba precomerciales, el primero de los cuales se lanzará este verano", continuó Frandsen. "Este hito representa todo nuestro esfuerzo. Es un gran logro no solo para Sceye, sino para la industria estratosférica, que está en rápido crecimiento. Gracias a nuestros inversores, socios, clientes, equipo y a las agencias que hicieron posible este éxito".

En el marco del Programa de Resistencia, Sceye perfeccionó sus sistemas centrales, incluyendo la gestión de energía, el control de vuelo, la gestión térmica y la fabricación, reduciendo riesgos y mejorando la preparación para las operaciones comerciales. Recientemente, Sceye presentó SceyeCELL, su innovadora antena tipo "torre de telefonía móvil en el cielo", diseñada para ofrecer conectividad de alta velocidad a gran escala desde la estratosfera.

Actualmente, Sceye se prepara para su primer vuelo de prueba precomercial en Japón, con el objetivo de establecer una conexión de retorno exitosa con la red central de SoftBank Corp. y realizar demostraciones de conectividad ampliada en situaciones de emergencia y desastre.

Acerca de Sceye Fundada en 2014, Sceye (que se pronuncia "sky") es una empresa aeroespacial dedicada al desarrollo de tecnología estratosférica para conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera la industria de Sistemas de Plataformas de Gran Altitud (HAPS), centrándose en la conectividad universal, la monitorización del clima, la gestión de los recursos naturales y la prevención de desastres.

Contacto para medios: press@sceye.com

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