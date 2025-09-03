Schivo adquiere Mecaplast SA

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta adquisición estratégica amplía la capacidad de Schivo en moldeo por inyección de plásticos de precisión, metales y cerámica para las industrias de tecnología médica y ciencias de la vida

WATERFORD, Irlanda, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Schivo se enorgullece de anunciar la adquisición de Mecaplast SA, un fabricante suizo altamente especializado en plásticos, metales y cerámicas de alta precisión moldeados por inyección para los sectores de dispositivos médicos y ciencias de la vida. Esta adquisición amplía la experiencia de Schivo en materiales de vanguardia y refuerza su papel como socio de confianza para tecnologías complejas de MedTech y ciencias de la vida.

Fundada en 1971 y ubicada en Botterens, Suiza, Mecaplast se ha labrado una sólida reputación por su excelencia técnica y calidad en la producción de componentes esenciales, moldes de precisión y ensamblajes para salas blancas para fabricantes de equipos originales (OEM) líderes en tecnología médica y ciencias de la vida. Desde sus modernas instalaciones con certificación ISO 13485 y más de 64.000 pies cuadrados de espacio de producción dedicado, Mecaplast SA aporta una amplia experiencia en micromoldeo, sobremoldeo, moldeo por inyección, fabricación de moldes, ensamblaje de salas blancas y automatización.

La adquisición fortalece la integración vertical de Schivo, incorporando fabricación de plásticos, metal y cerámica, ensamblaje y servicios de valor añadido. Un nuevo centro de excelencia europeo aportará capacidades avanzadas de moldeo por inyección de plásticos y metales a nuestras operaciones en Estados Unidos y México, impulsando el apoyo a los fabricantes de equipos originales (OEM) de tecnología médica y ciencias de la vida en mercados internacionales clave.

"Mecaplast aporta décadas de profunda experiencia en plásticos, metales y cerámicas complejos, lo que se alinea perfectamente con nuestra visión de crear una plataforma global con múltiples capacidades para dispositivos médicos y de ciencias de la vida avanzados, que atienda los segmentos de la cirugía robótica, la cirugía mínimamente invasiva y la instrumentación analítica", comentó Graham Reeves, consejero delegado de Schivo. "Su dedicación a la innovación refuerza aún más nuestra capacidad para ofrecer soluciones totalmente integradas en materiales, tecnologías y mercados internacionales".

"Unirse a Schivo representa una evolución natural y emocionante para Mecaplast SA", afirmó Jean-Marc Jaccottet, consejero delegado y propietario de Mecaplast. "Nuestro equipo espera servir a nuestros clientes de siempre y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de nuevos clientes. Esta alianza acelera las inversiones y el desarrollo, aprovechando la experiencia combinada de ambas compañías para ampliar el impacto de nuestras competencias con sede en Suiza en moldeo por inyección de precisión y fabricación de vanguardia".

Las instalaciones de Mecaplast SA servirán como Centro de Excelencia Global de Schivo para el moldeo y la precisión de plásticos, metales y cerámicas. Jean-Marc Jaccottet se unirá al equipo directivo de Schivo como presidente de Tecnologías de Moldeo, liderando la I+D y la innovación, a la vez que impulsará el crecimiento de la capacidad del grupo, posicionándolo como un actor clave en soluciones de moldeo avanzadas.

Acerca de Schivo

Schivo contribuye a crear los dispositivos médicos y de ciencias de la vida del futuro. En colaboración con líderes e innovadores de la industria en los mercados de dispositivos médicos, ciencias de la vida y análisis, desarrollan, fabrican, ensamblan y entregan prototipos y dispositivos terminados para ayudar a los clientes a comercializar sus tecnologías. Como una extensión natural de su equipo de desarrollo, Schivo aborda desafíos de ingeniería únicos, crea procesos de fabricación innovadores y simplifica la cadena de suministro para apoyar a los clientes en cada etapa, desde el concepto hasta el lanzamiento comercial.

