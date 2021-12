Schneider Electric lanza 'Grids of the Future' en Enlit Europe para gestionar el ciclo de vida de la red (1)

- Ve urgente y necesaria una inversión en las redes bidireccionales del futuro con el fin de permitir el avance de la transición energética

- Señala que el papel de los operadores de sistemas de distribución (DSO) es fundamental para allanar el camino al futuro neto cero

- Pide introducir enfoques fundacionales, escalonados y ciberseguros para la gestión de los datos de la red

- Introduce capacidades avanzadas para la mitigación de eventos importantes, la flexibilidad de la red y la gestión activa de la misma, así como la eficiencia operativa avanzada.

RUEIL-MALMAISON, Francia,, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ – Schneider Electric , líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía y nombrada la compañía más sostenible del mundo en 2021, cree que la electricidad es la única energía que ofrece el vector más rápido para la descarbonización a través de una combinación de renovables y soluciones digitales dirigidas por software. Las redes bidireccionales inteligentes - o 'Grids of the Future' - son la única manera de hacer realidad la transición energética, ayudando al mundo a reducir sus emisiones a la mitad para el año 2030 al eliminar 10Gt de CO2 por año y mantenerse dentro de la trayectoria de calentamiento de 1,5°C. 'Grids of the Future' lo permiten al facilitar que múltiples fuentes de energía renovable descentralizada generada localmente se combinen de manera segura, fiable, resiliente y eficiente a la vez que se reducen las pérdidas de energía de transmisión y distribución .

A medida que aumenta la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima, Schneider Electric consigue proporcionar nuevas soluciones de software innovadoras diseñadas para permitir una mayor flexibilidad de la red a partir de energía renovable limpia distribuida (Electricidad 4.0), maximizar la fiabilidad y la resiliencia, y mejorar la eficiencia operativa de la gestión de la red. La generación descentralizada es el futuro, con una evaluación conjunta de Schneider Electric y Bloomberg New Energy Finance (BNEF) que indica que la energía solar es una gran oportunidad que no se aprovecha, y con el potencial de que 167 millones de hogares y 23 millones de negocios en todo el mundo integren su propia generación de energía limpia para 2050. Estos despliegues desbloquearán importantes beneficios de descarbonización, pero el diseño de políticas y tarifas será fundamental para permitirlos.

Allanando el camino hacia una década eléctrica

Todos los caminos hacia la descarbonización dependen de los servicios públicos de distribución (DSO) que administran la infraestructura esencial para la transición energética. Solo una revisión de la red basada en datos permite la 'revolución del prosumidor' - la capacidad de los consumidores y las empresas para generar su propia energía renovable a través de la energía solar y las microrredes y vender el exceso a la red - con la que todos contamos para descarbonizar a los mayores emisores de CO2, entre los que se incluyen los edificios, viviendas y transporte personal. Gracias al software y los servicios EcoStruxure Grid, Schneider tiene como objetivo equipar a las empresas de distribución con recopilación de datos, gestión de datos y soluciones analíticas avanzadas que van a servir para conseguir que lo digital acelere el complicado trabajo de cara a la descarbonización.

Todos los caminos hacia la descarbonización dependen de las empresas de distribución (DSO u operadores de sistemas de distribución eléctrica) que gestionan la infraestructura esencial para la transición energética. Sólo una revisión de la red impulsada por los datos permite la "revolución del prosumidor" –la capacidad de los consumidores y las empresas de generar su propia energía renovable a través de la energía solar y las microrredes y vender el exceso a la red– con la que todos contamos para descarbonizar los mayores emisores de CO2, incluidos los edificios, los hogares y el transporte personal. Con el software y los servicios EcoStruxure™ Grid, Schneider pretende dotar a las empresas de distribución de soluciones de recopilación y gestión de datos y de análisis avanzado que permitan acelerar el duro trabajo de descarbonización.

"Los próximos diez años van a pasar a ser conocidos como la 'década eléctrica', prometiendo un futuro bajo en emisiones de carbono, impulsado por un suministro fiable y resistente de energía renovable inteligente y limpia que llamamos Electricidad 4.0. Sin embargo, solo será posible si invertimos en una infraestructura de red inteligente bidireccional capaz de atender la creciente demanda de electricidad limpia y un suministro cada vez mayor de generación renovable descentralizada que proporcione energía a la red", indicó Frederic Godemel, vicepresidente ejecutivo de sistemas y servicios de energía de Schneider Electric. "En la actualidad, los DSO son verdaderamente el centro del éxito de la transición energética. Necesitamos asegurarnos de que tengan los medios y los incentivos de cara a invertir en soluciones de red digital".

"Una revisión de la red impulsada por datos desbloqueará la revolución de los prosumidores necesaria para descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad, y aportará flexibilidad del lado de la demanda a los DSO. No sólo la red en sí, sino todo lo que la red alimenta, incluidos los edificios, las industrias y la movilidad", añadió.

Permitir las redes del futuro o 'Grids of the Future' a través de la digitalización y el software

En la actualidad, Schneider Electric se enorgullece de anunciar nuevas y poderosas capacidades que ayudan a los operadores de la red a minimizar el riesgo de interrupciones, administrar la flexibilidad de la oferta y la demanda y mejorar la eficiencia operativa y energética.

Mitigación de eventos importantes: la última versión de EcoStruxure™ ADMS de Schneider Electric proporciona a las empresas de servicios públicos nuevas capacidades para hacer frente a los efectos de largo alcance del cambio climático: menor confiabilidad, mayores gastos y más cortes de energía. EcoStruxure™ ADMS ya proporciona más herramientas para mejorar el tiempo de respuesta a las interrupciones y la capacidad de anticipar incidentes y garantizar de manera proactiva una calidad de energía constante mediante una mayor automatización de la red. Estas nuevas capacidades preparan el sistema de una empresa de servicios públicos para mitigar eventos importantes, permiten que una empresa de servicios públicos mantenga seguros a los clientes y las comunidades, todo mientras se mantiene la alta calidad y fiabilidad del suministro.

Flexibilidad y gestión activa de la red: EcoStruxure™ DERMS proporciona la gestión activa de la red con la capacidad de identificar y coordinar los límites operativos superiores e inferiores para los recursos energéticos distribuidos (DER) para permitir una mayor flexibilidad de la red. La última versión de EcoStruxure™ DERMS analiza si el programa de salida de DER deseado o los límites de exportación e importación están de acuerdo con la capacidad de la red a corto plazo. DERMS verifica la operación DER planificada contra los límites térmicos de las secciones de la red y los transformadores, el flujo inverso permisible y las restricciones de voltaje bajo/sobrevoltaje. En caso de que se detecte alguna infracción, la aplicación deriva un nuevo programa de salida de DER o límites de exportación/importación, cuyo objetivo es mitigar posibles problemas de la red y mantener la capacidad de la red para proporcionar buena calidad y servicio a todos los clientes.

Eficiencia operativa avanzada: EcoStruxure™ Power Automation System proporciona facilidad de mantenimiento para programas operativos y de mantenimiento más eficientes como un recopilador de datos de mantenimiento predictivo y basado en la condición para aplicaciones basadas en la nube junto con capacidades avanzadas de gestión de inventario y línea de base del sistema.

Estas nuevas capacidades son parte de la cartera integrada de software y servicios de extremo a extremo de Schneider Electric que ayudan a los operadores de la red a administrar el ciclo de vida de la red con el fin de lograr suministrar la digitalización, optimización y automatización para conseguir flexibilidad, eficiencia, resiliencia y mitigación de riesgos.

Además, Schneider ha ampliado recientemente su destacada gama de conmutadores ecológicos y digitales con RM AirSeT™ , una tecnología de vanguardia destinada a descarbonizar la red y contribuir a la lucha global contra el cambio climático, al reemplazar el gas de efecto invernadero SF con la solución 'Grids of the Future' que utiliza aire puro y la interrupción del vacío.

Posicionamiento de forma única para desplegar valor

A principios de este año, Schneider finalizó su exclusiva cartera de software de sistemas de energía eléctrica con inversiones en ETAP y OSIsoft. Sus soluciones de funcionamiento, simulación predictiva y simulación predictiva en tiempo real, basadas en software, independientes del proveedor, permiten disponer de un diseño único basado en la nube y una operación cibersegura de sistemas de energía de misión crítica. Esto sirve para disponer de una digitalización del ciclo de vida de un extremo a otro y una mayor eficiencia, sostenibilidad y resistencia a una audiencia y una base de clientes más amplias.

Estas soluciones se han diseñado para respaldar una mejor integración de energías renovables, microrredes, celdas de combustible y tecnología de almacenamiento de baterías a través de la racionalización digital de sistemas complejos de misión crítica.

Acerca de Schneider Electric

La finalidad de Schneider es empoderar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y recursos, uniendo el progreso y la sostenibilidad para todos. A esto lo llamamos Life Is On.

Nuestra misión se basa en ser su socio digital para la sostenibilidad y eficacia.

Impulsamos la transformación digital gracias a la integración de tecnologías de procesos y energía líderes en el mundo, endpoint a la nube, conectando productos, controles, software y servicios, a lo largo de todo el ciclo de vida, y con ello conseguimos disponer de la gestión integrada de la empresa, para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Somos la empresa global más local. Somos defensores de los estándares abiertos y los ecosistemas de asociación que sienten pasión por nuestros valores compartidos de propósito significativo, inclusivo y empoderado.

https://protect-eu.mimecast.com/s/KmOLCJqPghpQRgvikdr8c?domain=se.com

Síguenos en:

Visita Schneider Electric Insights Portal haciendo click AQUÍ

Hashtags: #GridsOfTheFuture #EcoStruxure #Cybersecurity #IIEC62443