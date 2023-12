Schneider Electric pide un rápido despliegue de redes inteligentes para acelerar la transición energética

Llamamiento a los líderes energéticos mundiales para que den prioridad a las redes eléctricas inteligentes

Se necesitan actualizaciones urgentes para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas

Nuevas innovaciones lanzadas en Enlit Europe 2023

PARÍS, 1 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, el líder en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, pidió hoy a los responsables de decisiones energéticas que prioricen las actualizaciones digitales para aprovechar el potencial de las redes del futuro sostenibles, resilientes, eficientes y flexibles.

El llamamiento urgente se produce mientras los líderes mundiales se reúnen en la at COP28 en Dubai para acelerar la acción climática y, al mismo tiempo, los actores clave de la industria de la energía eléctrica se reúnen en Enlit Europe 2023 en París, Francia, para discutir soluciones transformadoras para los sistemas eléctricos de Europa.

Los expertos de Schneider Electric que asisten a Enlit Europe 2023 argumentan que la infraestructura de red obsoleta está frenando la transición energética y proponen que una mayor automatización de la red en redes inteligentes gestionadas por empresas de servicios eléctricos inteligentes puede dar forma al futuro de un sector energético con bajas emisiones de carbono.

"El verdadero desafío de la transición energética es aumentar la producción y la eficiencia de la red, hacerlo de la manera correcta, conectando más energías renovables a la red y garantizando que las emisiones no aumenten en paralelo", dijo Frederic Godemel, vicepresidente ejecutivo de la División de Sistemas y Servicios de Schneider Electric. "Simplemente no estamos avanzando lo suficientemente rápido hacia redes eléctricas flexibles y digitalizadas para permitir esto, a pesar de que ya contamos con los equipos conectados y las tecnologías de software para hacerlo. Los líderes gubernamentales y de la industria deben responder a este llamamiento a la acción: actualizar o arriesgarse a no cumplir con nuestros objetivos de cero emisiones netas".

En Enlit 2023, Schneider Electric presenta nuevas innovaciones que permiten a las empresas de servicios eléctricos implementar una digitalización ágil de la red y ofrecer una mejor colaboración entre todos los actores de la cadena de valor de la electricidad. Incluyen:

RM AirSeT – nueva solución de aire puro para la red nacional de distribución eléctrica de Francia: la tecnología de aire puro de AirSeT elimina el uso del potente gas de efecto invernadero SF de los equipos eléctricos de media tensión (MT). RM AirSeT es el primero de una nueva generación de equipos aislados de gas que se ha puesto a prueba en la red de distribución de MT de Francia. Como parte de su proceso de certificación, Enedis, el mayor operador de redes de distribución de Europa, ha seleccionado a Schneider Electric como proveedor de equipos libres de SF para subestaciones de la red francesa.

la tecnología de aire puro de AirSeT elimina el uso del potente gas de efecto invernadero SF de los equipos eléctricos de media tensión (MT). RM AirSeT es el primero de una nueva generación de equipos aislados de gas que se ha puesto a prueba en la red de distribución de MT de Francia. Como parte de su proceso de certificación, Enedis, el mayor operador de redes de distribución de Europa, ha seleccionado a Schneider Electric como proveedor de equipos libres de SF para subestaciones de la red francesa. EcoStruxure Microgrid Flex: Una primicia en la industria que estandardiza y simplifica la configuración de microrredes para una implementación más rápida, reduciendo drásticamente los plazos del proyecto. Después de un lanzamiento inicial a principios de este año, Microgrid Flex se expandirá a mercados selectos adicionales en Europa.

Una primicia en la industria que estandardiza y simplifica la configuración de microrredes para una implementación más rápida, reduciendo drásticamente los plazos del proyecto. Después de un lanzamiento inicial a principios de este año, Microgrid Flex se expandirá a mercados selectos adicionales en Europa. EcoStruxure Transformer Expert: Una suscripción de análisis de software y sensores de IoT fácil de implementar para transformadores de aceite que ayuda a monitorear el estado del transformador y optimizar el mantenimiento a través del control basado en la condición.

Una suscripción de análisis de software y sensores de IoT fácil de implementar para transformadores de aceite que ayuda a monitorear el estado del transformador y optimizar el mantenimiento a través del control basado en la condición. EcoStruxure Power Automation System: El relé de protección PowerLogic P7 , su gemelo digital y las últimas herramientas de ingeniería de sistemas de automatización de energía EcoStruxure y gestión de sistemas EcoStruxure ayudan a crear una representación virtual de una subestación que abarca su ciclo de vida para redes eléctricas más fiables, costes de mantenimiento reducidos y administración de energía optimizada.

El relé de protección , su gemelo digital y las últimas herramientas de ingeniería de sistemas de automatización de energía EcoStruxure y gestión de sistemas EcoStruxure ayudan a crear una representación virtual de una subestación que abarca su ciclo de vida para redes eléctricas más fiables, costes de mantenimiento reducidos y administración de energía optimizada. New cloud-based EcoStruxure Distributed Energy Resource (DERMS): Ahora disponible en Microsoft Azure, EcoStruxure DERMS gestiona recursos energéticos distribuidos (vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y energía solar en tejados) para satisfacer la creciente demanda de capacidad y permitir implementaciones rápidas con recorridos flexibles para los clientes.

Ahora disponible en Microsoft Azure, EcoStruxure DERMS gestiona recursos energéticos distribuidos (vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y energía solar en tejados) para satisfacer la creciente demanda de capacidad y permitir implementaciones rápidas con recorridos flexibles para los clientes. Nueva era de la plataforma Digital Grid: Con los últimos lanzamientos de EcoStruxure Advanced Distribution Management System (ADMS) que saldrán en enero de 2024 y EcoStruxure ArcFM, la plataforma de red digital está un paso más cerca de una arquitectura convergente y centrada en datos que utiliza un modelo de red único para aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la fiabilidad y la eficiencia de la red.

Visite Schneider Electric en Enlit Europe 2023 (Paris Expo, Porte de Versailles, booth #7.2.C70) del 28-30 de noviembre de 2023, para obtener más información sobre las redes del futuro, la electricidad 4.0, la automatización de redes y las soluciones y servicios de gestión de energía para la industria de la energía eléctrica.

Acerca de Schneider Electric

El propósito de Schneider es empoderar a todos para que aprovechen al máximo nuestra energía y recursos, uniendo el progreso y la sostenibilidad para todos. A esto lo llamamos Life Is On.

Nuestra misión es ser su socio digital para la Sostenibilidad y la Eficiencia.

Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías de procesos y energía líderes en el mundo, productos, controles, software y servicios de conexión de punto final a la nube, durante todo el ciclo de vida, permitiendo una gestión integrada de la empresa, para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Somos la empresa global más local. Somos defensores de estándares abiertos y ecosistemas de asociación apasionados por nuestro propósito significativo compartido, valores inclusivos y empoderados.

