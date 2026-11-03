Scientific Games da vida a la experiencia del jugador en la World Lottery Summit 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La exhibición Powering Possibilities reúne nuevos juegos, experiencias digitales y tecnología para el comercio minorista, con el fin de conectar el juego a través de diversos canales.

ATLANTA, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Scientific Games presentará sus juegos, tecnología y servicios más recientes en la World Lottery Summit, que tendrá lugar en Sídney del 9 al 12 de noviembre, demostrando cómo el conocimiento sobre los jugadores y la innovación se unen para crear experiencias omnicanal conectadas.

Celebrado en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney, Australia, el WLS reúne a ejecutivos de loterías, gestores de productos y tecnólogos de más de 75 países.

La exhibición Powering Possibilities de la compañía global de loterías presentará innovaciones en juegos instantáneos, productos especializados y marcas bajo licencia, junto con juegos digitales, programas de fidelización, sistemas CRM, estrategias de marketing para jugadores y tecnología para puntos de venta. Los asistentes podrán explorar cómo estas soluciones se integran para ayudar a los jugadores a descubrir juegos, realizar compras y participar tanto en canales físicos como digitales, manteniéndose conectados más allá de una compra puntual.

Nuestra innovación comienza por comprender a los jugadores y crear juegos y experiencias que resulten atractivos para ellos, afirmó Beth Bresnahan, directora de Comunicación y Marca de Scientific Games. En la WLS, mostramos cómo esas ideas cobran vida tanto en los canales físicos como en los digitales, ayudando a las loterías a fortalecer su relación con los jugadores y a generar nuevas oportunidades para un crecimiento responsable.

Los visitantes de la exhibición Powering Possibilities podrán explorar nuevos juegos, experiencias digitales y tecnología para el comercio minorista; el uso de datos y análisis permite fundamentar la creación de juegos, personalizar la interacción y ayudar a las loterías a optimizar la experiencia del jugador a través de diversos canales. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Innovación en juegos instantáneos

Los Pop N' Paks, los calendarios de Adviento y los juegos de rasca y gana especiales ofrecen una revelación interactiva de premios, mientras que los acabados metalizados y holográficos, junto con el formato de presentación PlayPak, brindan nuevas formas de ofrecer y experimentar los juegos instantáneos.

Scratch Connect extiende la experiencia de los boletos físicos al juego digital, ofreciendo más entretenimiento y oportunidades adicionales para descubrir premios, a la vez que ayuda a las loterías a introducir a los jugadores en programas de fidelización y a establecer vínculos más allá de la compra en el punto de venta.

Marcas bajo licencia

Scientific Games ofrece a las loterías más de 100 marcas con licencia, respaldadas por una exhaustiva investigación sobre el consumidor, con el fin de desarrollar experiencias de juego omnicanal. Entre los títulos destacados se encuentran FAST & FURIOUS, FRIDA KAHLO, MONOPOLY y UNO, disponibles en diversos formatos de juego tanto en puntos de venta físicos como en canales digitales; además, próximamente se lanzará un nuevo juego eInstant de MONOPOLY, desarrollado por SG Studios.

Juegos digitales y participación de los jugadores

Disponible en más de 10 idiomas, la cartera de juegos digitales de Scientific Games combina mecánicas innovadoras, temáticas variadas y marcas con licencia para atraer a las distintas preferencias de los jugadores.

Las soluciones de lealtad y CRM utilizan datos en tiempo real y comunicaciones personalizadas para conectar interacciones minoristas y en línea y fortalecer las relaciones con los jugadores. Los servicios de agencia de la empresa apoyan esas conexiones a través del desarrollo creativo, la producción y las campañas de medios.

Tecnología para el comercio minorista

La cartera de productos para el comercio minorista de Scientific Games ayuda a las loterías y a los puntos de venta a ampliar las opciones para los jugadores, mejorar la experiencia de compra y operar de manera más eficiente.

El ecosistema SCiQ combina tableros de menú digitales, información sobre ventas a nivel de tienda y dispensación segura para modernizar las ventas de juegos rasca y gana y la gestión de inventario. La familia WAVE de terminales operados por dependientes respalda un servicio rápido y conveniente en entornos minoristas.

Los terminales de autoservicio PlayCentral, impulsados por SCiQ, ofrecen recomendaciones de juegos personalizadas mediante GameChoice, inteligencia artificial y análisis avanzados, con formatos adaptados tanto a los puntos de venta tradicionales como a espacios de carácter social. Por su parte, los nuevos juegos digitales de premio instantáneo ScreenPlay incorporan una dinámica animada a estos terminales de autoservicio, lo que abre oportunidades para expandirse a nuevos entornos.

Scientific Games es la empresa de juegos de lotería más grande del mundo, el proveedor de sistemas de lotería de más rápido crecimiento y un proveedor líder a nivel mundial de soluciones de lotería en línea (iLottery), juegos de lotería digitales, aplicaciones móviles, programas de fidelización de jugadores y programas de gestión de relaciones con los clientes.

FAST & FURIOUS Universal City Studios LLC. Todos los derechos reservados.

FRIDA KAHLO Frida Kahlo Corporation. Todos los derechos reservados.

MONOPOLY TM, & 1935, 2026 Hasbro.

UNO™ y las marcas comerciales e imagen comercial asociadas son propiedad de Mattel y se utilizan bajo licencia de la misma. 2026 Mattel. Todos los derechos reservados.

GameChoice™, PlayCentral (con tecnología SCiQ), PlayPak™, SCiQ, Scratch Connect™, ScreenPlay™ y WAVE™ son marcas comerciales de Scientific Games. 2026 Scientific Games, LLC. Todos los derechos reservados. 2026 Scientific Games, LLC. Todos los derechos reservados.

Acerca de Scientific Games

Scientific Games es un líder global en productos, tecnología, análisis y servicios, tanto para el sector minorista como para el digital, que impulsan la rentabilidad de los programas de lotería y apuestas deportivas respaldados por gobiernos. Desde plataformas de juego a gran escala hasta experiencias de entretenimiento apasionantes y soluciones innovadoras para el comercio minorista y el entorno digital, elevamos la experiencia de juego cada día. Somos pioneros en el sector en lo que respecta a juegos instantáneos, análisis de datos, soluciones para el comercio minorista y lotería digital (iLottery). Con una trayectoria basada en alianzas de confianza desde 1973, Scientific Games combina una innovación constante, un alto rendimiento y una seguridad inquebrantable para impulsar el sector de manera responsable. Para obtener más información, visite sscientificgames.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/scientific-games-da-vida-a-la-experiencia-del-jugador-en-la-world-lottery-summit-2026-302928174.html