Scientific Games recibe el premio Communitas 2026 a la excelencia en responsabilidad social corporativa

(Información remitida por la empresa firmante)

El singular proyecto de reciclaje de palés de madera de una empresa en Alemania se asocia con una organización de servicios sociales que atiende a la comunidad de personas con discapacidad

ATLANTA, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Scientific Games fue galardonada con el premio Communitas 2026 a la excelencia en responsabilidad corporativa. La compañía global de lotería obtuvo este reconocimiento internacional en la categoría de Responsabilidad Ética y Medioambiental (Iniciativas Ecológicas) gracias a un proyecto único de reciclaje de palés de madera para transporte. La iniciativa se llevó a cabo en colaboración con las Fundaciones v. Bodelschwingh Bethel —una de las organizaciones de servicios sociales más grandes de Alemania— con el fin de dar una segunda vida a los palés de madera y, al mismo tiempo, crear oportunidades laborales significativas para personas con discapacidad.

"Es un honor para nosotros recibir el premio Communitas por este proyecto, que constituye un magnífico ejemplo de nuestros esfuerzos globales por invertir en iniciativas lideradas a nivel local que generan un impacto ambiental y social cuantificable, fortalecen a las comunidades y aportan un valor duradero", afirmó Andrew Jackson, vicepresidente de Responsabilidad Corporativa de Scientific Games.

La colaboración comenzó cuando Scientific Games donó cientos de palés de madera utilizados para transportar boletos de lotería de raspadito a las loterías alemanas. Para evitar que terminaran en los vertederos, la madera sin tratar se transformó en casas para pájaros y juguetes, elaborados artesanalmente por personas con discapacidad en el taller Kracks de Bethel. Estos nuevos artículos de madera se vendieron en la tienda de Bethel, generando ingresos para apoyar los programas de la organización, las operaciones del taller y futuras iniciativas en beneficio de las personas con discapacidad.

"Nuestro equipo puso en marcha una iniciativa innovadora para reintegrar un material valioso a la actividad comunitaria", señaló Dunja Vukotic-Finkler, directora de Operaciones de Servicio y Billetes Instantáneos de Scientific Games. "Gracias a nuestra colaboración con Bethel, estos palés se están transformando en productos que fomentan el desarrollo de habilidades y el empleo para personas con discapacidad. Nos enorgullece ver cómo una iniciativa arraigada en nuestras operaciones cotidianas es reconocida por sus beneficios ambientales y sociales".

Esta colaboración continua reduce los residuos destinados a vertederos y, al mismo tiempo, prolonga la vida útil de los materiales naturales. Las aportaciones periódicas de materiales están ayudando a Bethel a ampliar sus capacidades de carpintería y a prepararse para proyectos de mayor envergadura y complejidad.

Jürgen Hoff, responsable del taller Kracks de Bethel, señaló que las donaciones de madera de calidad son especialmente valiosas en tiempos de dificultades económicas, cuando las contribuciones benéficas disminuyen. Los materiales donados permiten a los participantes elaborar productos que financian programas adicionales y ayudan a las personas a desarrollar habilidades mediante un trabajo significativo.

Este reconocimiento de 2026 se suma a los dos premios Communitas que Scientific Games recibió en 2025 por el proyecto SG Tech —que dona equipos tecnológicos reacondicionados a escuelas locales— y por su participación voluntaria en un programa de mentoría sobre carreras STEAM dirigido a mujeres jóvenes.

Con una misión empresarial centrada en servir a comunidades de todo el mundo, Scientific Games ayuda a las loterías reguladas por el gobierno a generar decenas de miles de millones de dólares anuales para financiar programas de beneficio social, incluidas iniciativas de salud y bienestar, educación y medio ambiente. Los premios Communitas se inspiran en la visión de un mundo mejor a través del voluntariado, la inversión y unas prácticas empresariales éticas y sostenibles.

Scientific Games suministra juegos para puntos de venta físicos y canales digitales, tecnología, análisis y servicios a 150 loterías en 50 países de todo el mundo, incluidas 16 loterías en Alemania. La empresa es el mayor creador, productor y gestor de juegos de lotería a nivel mundial, así como un líder global en sistemas tecnológicos para loterías y apuestas deportivas, juegos de lotería digitales, aplicaciones móviles y programas de fidelización de jugadores.

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Acerca de Scientific GamesScientific Games es un líder mundial en juegos, tecnología, análisis y servicios —tanto para el sector minorista como para el digital— que impulsan la rentabilidad de los programas de lotería y apuestas deportivas patrocinados por gobiernos. Desde plataformas de juego empresariales hasta experiencias de entretenimiento apasionantes y soluciones pioneras para el comercio minorista y el entorno digital, elevamos la experiencia de juego cada día. Somos pioneros del sector en juegos instantáneos, análisis de datos, soluciones para puntos de venta y lotería digital (iLottery). Sobre la base de asociaciones de confianza establecidas desde 1973, Scientific Games combina una innovación constante, un alto rendimiento y una seguridad inquebrantable para impulsar el avance responsable de la industria. Para más información, visite scientificgames.com.

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