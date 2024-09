Scotch & Soda presenta la campaña Otoño-Invierno'24 con el primer embajador global Joe Jonas (1)

Scotch & Soda unveils Fall-Winter’24 Campaign and Capsule Collection with first global ambassador Joe Jonas

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Scotch & Soda, la marca de moda con sede en Ámsterdam presenta con orgullo su muy esperada campaña Otoño-Invierno 2024 y su colaboración con la estrella del pop internacional, compositor, actor y embajador de la marca Joe Jonas. La campaña Otoño 2024 marca el inicio de una nueva era audaz para Scotch & Soda, infundiendo una energía emocionante, al tiempo que eleva y expande las colecciones principales y las siluetas más vendidas que han representado durante mucho tiempo a la marca Scotch & Soda reconocida mundialmente.

Como embajador de la marca y parte de la campaña de temporada, Jonas modela tanto su exclusiva colección cápsula como la línea principal de Scotch & Soda. La colección exclusiva, diseñada en colaboración con Jonas, combina a la perfección el estilo característico de Scotch & Soda con el sentido de la moda vibrante y lúdico del artista. Espere colores atrevidos, estampados llamativos, texturas ricas y sastrería confeccionada con telas de primera calidad: una fusión perfecta de creatividad y artesanía, con Jonas profundamente involucrado en cada paso del proceso.

Fundada originalmente en 1985, la marca Scotch & Soda ahora está gestionada por Bluestar Alliance, una empresa de gestión de marcas con sede en Nueva York. Scotch & Soda se fundó sobre la base de su dedicación al espíritu libre de Ámsterdam, ofreciendo diseños originales arraigados en el optimismo infinito, la individualidad y el poder de la autoexpresión. Después de adquirir Scotch & Soda el año pasado, Bluestar Alliance se propuso revitalizar la marca, adorada durante mucho tiempo y famosa por su visión poco convencional y artística de la moda. Con su primer embajador global y la campaña de marca Otoño-Invierno 2024, Scotch & Soda continúa su viaje sartorial de descubrimiento a través de colecciones enérgicas que defienden la libertad creativa y la inclusión.

Para Scotch & Soda, la asociación con Joe Jonas ofreció la oportunidad de colaborar con uno de los artistas más dinámicos de su generación. Joe Jonas, un cantante, compositor, actor y fotógrafo adorado, también se ha hecho conocido por su sentido del estilo original y expresivo, combinando de manera creativa colores intensos, denim, prendas de punto, prendas a medida, piezas vintage y accesorios atrevidos que inspiran curiosidad y conversación. Con un punto de vista fuerte e influencia que marca tendencias globales, Jonas fue la elección perfecta para representar el optimismo de la marca Scotch & Soda.

Como complemento a la colección principal Otoño-Invierno 2024, inspirada en el tema "Libera tu mente" y el viaje del espíritu libre a través de las ciudades más grandes del mundo, el equipo de diseño se adentró en motivos artísticos, arquitectura, lugares de interés y los escritores de la Generación Beat.

Joe Jonas ha creado una colección cápsula que invita a los fans de todo el mundo a embarcarse en un viaje reflexivo y de pensamiento progresista con él. La colección cápsula Scotch & Soda x Joe Jonas incluye una mezcla de ropa y accesorios para hombres y unisex que capturan el enfoque seguro de Joe hacia el estilo y su visión única para la marca dentro de sus categorías principales. Con un control creativo total, Jonas seleccionó cada detalle, desde la gama de estilos, siluetas, tejidos, estampados y adornos de la colección cápsula hasta las imágenes de la campaña en las que aparece. Jonas abordó el proceso de manera similar a cómo crea música. Con un viaje que incluyó una inmersión profunda en su proceso creativo más amplio, Jonas pensó en la historia que quería contar y utilizó 'Cup of Joe', su diario personal de fotografía, como base para su visión creativa, inspirándose en su estética de inspiración vintage para crear obras de arte personalizadas que reflejan su estilo creativo y su expresión artística distintiva.

"Nuestro objetivo con esta colaboración era crear una colección cápsula dinámica que transmitiera un aire elevado y auténtico, manteniendo intacto el espíritu central de la marca, y creo que lo hemos logrado", afirmó Eran Kaim, director de productos. "El ojo creativo único de Joe y su sentido del estilo distintivo, combinados con el diseño experto en las categorías principales por las que Scotch & Soda es conocida, que incluyen denim, prendas de punto y camisetas, han demostrado ser la combinación perfecta y nos sentimos muy honrados de darle vida a su visión".

Inspirada en el Oeste americano, la cultura americana vintage, los años setenta y la fotografía y los escritos personales de Joe, la colección cápsula ofrece un vestuario dinámico que da una sensación personal, vivida y hecha para durar. Las piezas clave incluyen chaquetas de trabajo y utilitarias a medida, camisetas con ribetes y gráficos personalizados, conjuntos de dos piezas, polos de inspiración deportiva y accesorios de tendencia, como gorras de camionero y bufandas estampadas versátiles.

"Como fan de Scotch & Soda desde hace mucho tiempo, me entusiasma compartir con el mundo la colaboración que hemos creado. La libertad creativa que me dieron hizo que esta fuera una experiencia muy divertida y gratificante, así que estoy ansioso por lanzar la colección", dijo Joe Jonas.

La colección cápsula, que ofrece una paleta de colores refinada de azules pastel apagados, crudos, grises carbón y rosas, se integra a la perfección con las ofertas principales de Scotch & Soda, está compuesta por piezas versátiles y ponibles que encarnan la visión de Joe de crear diseños contemporáneos con un punto de vista sartorial, que resuenan con la identidad de la marca y complementan perfectamente la colección de otoño más amplia.

Joey Gabbay, consejero delegado de Bluestar Alliance, la empresa matriz que adquirió Scotch & Soda el año pasado, compartió: "Joe Jonas es una de las voces más dinámicas y creativas de su generación. El lanzamiento de esta asociación es un componente fundamental del crecimiento de Scotch & Soda y nos permite celebrar un talento artístico increíble, al mismo tiempo que exponemos la marca a nuevos consumidores en EE.UU. y en todo el mundo. Nos sentimos honrados de asociarnos con un artista tan creativo y reconocido como Joe".

La colección Scotch & Soda x Joe Jonas ya está disponible en todo el mundo en scotchandsoda.com, tiendas Scotch & Soda y minoristas selectos. Los rangos de precios incluyen accesorios de 48 a 68,00 dólares, tops y sudaderas de 58 a 178 dólares, pantalones de 128 a 188 dólares y chaquetas de 268 a 788 dólares. Scotch & Soda está disponible en minoristas premium y boutiques especializadas en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://scotchandsoda.com/ o siga Scotch & Soda en Facebook, Instagram, TikTok y X.

ACERCA DE SCOTCH & SODAInfinitamente optimista e inspirada por el espíritu libre de Ámsterdam, Scotch & Soda defiende la individualidad, la autenticidad y el poder de la autoexpresión para crear lo único. Fusionando lo esperado con detalles inesperados, Scotch & Soda se basa en un punto de vista distintivo, piezas conversacionales y un enfoque audaz del estilo para redefinir la vestimenta diaria. Nos atrevemos a mezclar lo clásico con lo contemporáneo, el color y los estampados y la textura sobre la textura. Basadas en la practicidad, diseños alegres y terminadas con detalles personalizados, las colecciones de Scotch & Soda están creadas para que las hagas tuyas. Nuestra misión es brindar alegría e inspirar a nuestros clientes para que celebren la vida y nuestra comunidad global, juntos.

ACERCA DE BLUESTAR ALLIANCE:Fundada por Joseph Gabbay y Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance posee, administra y comercializa una cartera de marcas de consumo que abarcan muchos niveles de distribución, desde el lujo hasta el mercado masivo, con un gran énfasis en las marcas minoristas de tiendas departamentales. Las marcas dentro de la cartera incluyen Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass y Limited Too.

ACERCA DE JOE JONAS:Joe Jonas es un icono del pop internacional, compositor y actor. Joe es el líder del grupo multiplatino DNCE con Jack Lawless en la batería y JinJoo en la guitarra. DNCE inicialmente sacudió la música y la cultura popular con el lanzamiento de su sencillo "Cake By The Ocean", certificado quíntuple platino por la RIAA, en 2016. La canción impregnó la cultura pop en general, se convirtió en un éxito imparable, irrumpió en el Top 10 del Billboard Hot 100 y emergió como "una de las canciones más reproducidas del año en la radio Top 40". También ganaron el premio "Mejor Artista Nuevo" en los MTV Video Music Awards de 2016. Hasta la fecha, la banda ha registrado 5 mil millones de reproducciones globales y 3,5 millones de álbumes equivalentes a nivel mundial. 2022 marcó su trascendental regreso cuando se unieron a Kygo para el himno inquebrantable e innegable "Dancing Feet". Con un híbrido inimitable y embriagador de rock, pop, dance y funk como ningún otro, DNCE te hará moverte más que nunca ahora. Quizás sea más conocido por la banda mundial de pop-rock The Jonas Brothers con sus hermanos Kevin y Nick Jonas. La banda nominada al Grammy hizo un regreso explosivo en 2019 con el lanzamiento sorpresa de su sencillo aclamado por la crítica y de gran éxito "Sucker" después de una pausa de seis años y ha obtenido una gran cantidad de premios y elogios. En 2023, los Jonas Brothers demostraron una vez más que son una fuerza constante, embarcándose en una nueva era con el lanzamiento de The Album, con Republic Records. The Album fue producido por Jon Bellion y cuenta con los exitosos sencillos "Waffle House" y "Wings". Para promocionar el nuevo álbum y esta nueva era para los Jonas Brothers, dieron inicio a "The Tour" con dos shows con entradas agotadas en el icónico Yankee Stadium de Nueva York el verano pasado. "The Tour" incluye fechas en estadios y arenas de todo el mundo hasta 2024, lo que resulta en la gira más grande y extensa de la banda hasta la fecha. En julio de 2024, Joe lanzó su último sencillo, "Work It Out", antes del lanzamiento de su esperado álbum en solitario, Music For People Who Believe In Love.

