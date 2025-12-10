SEATOM Technologies is building nuclear propulsion systems for dual-use and the maritime industry. - SEATOM TECHNOLOGIES OY/PR NEWSWIRE

-La empresa emergente finlandesa de buques nucleares SEATOM seleccionada para el Programa Acelerador de la OTAN

PORVOO, Finlandia, Dec. 10, 2025 /PRNewswire/ -- SEATOM (seatomtech.com) anunció hoy su selección en la cohorte 2026 del Programa Desafío del Acelerador de Innovación de Defensa de la OTAN para el Atlántico Norte (DIANA).

La solución de SEATOM, un sistema de microrreactor nuclear modular asequible para entornos marinos y extremos, fue seleccionada en el marco del programa "Operaciones en Entornos Extremos" de DIANA de la OTAN, lo que refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de tecnologías de doble uso para desafíos críticos de defensa y seguridad, especialmente en entornos hostiles como el Ártico.

Durante los próximos seis meses, SEATOM participará en el Programa Principal de DIANA, colaborando con el Acelerador DualTech en Turín (Italia) y colaborando con la extensa red de expertos, mentores y centros de pruebas de DIANA en toda la Alianza. El programa proporciona acceso a infraestructura de pruebas de primer nivel, experiencia en el mercado de defensa y una interacción directa con los usuarios finales de la OTAN.

"Este es el momento oportuno para la energía nuclear, ya que se están reformando las regulaciones nacionales e internacionales y la percepción pública ahora favorece la energía nuclear marítima por encima de cualquier otra opción viable", declaró Roope Marttila, cofundador y coconsejero delegado.

Como parte del programa, SEATOM recibirá una financiación contractual inicial de 100.000 €, con posible acceso a financiación adicional para actividades de prueba, evaluación, validación y verificación (TEVV). La empresa también tendrá la oportunidad de participar en experimentos y ejercicios operativos junto a las fuerzas aliadas.

El Programa Desafío DIANA sirve como vía para que innovadores tecnológicos emergentes se incorporen al sector de defensa y seguridad en los 32 países miembros de la OTAN. A través del programa, SEATOM profundizará su preparación tecnológica y reforzará su oferta de defensa y de doble uso.

SEATOM se une a un grupo de empresas innovadoras que trabajan en soluciones de vanguardia en áreas críticas para la defensa y la seguridad occidentales. El programa comienza el 19 de enero de 2026 con un Día Internacional de Demostraciones en París en junio de 2026. Para obtener más información sobre el grupo DIANA de la OTAN de 2026, visite: https://www.diana.nato.int/about-diana/2026-cohort-of-companies.html

Acerca de SEATOM SEATOM es una empresa emergente con sede en Finlandia que construye sistemas de propulsión nuclear civiles y de doble uso para la industria marítima.

Contacto para medios:Apoorva Prasad, SEATOM Advisor & Communications Director.Email: comms@seatomtech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842550/SEATOM_Technologies.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2842500/Seatom_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seatom-seleccionada-para-el-programa-acelerador-de-la-otan-302638337.html