Seatpin PinAI: El primer asistente inteligente de entradas para eventos impulsado por IA en el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

SOFÍA, Bulgaria, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Seatpin, el mercado europeo de entradas preferido a nivel mundial en el sector de reventas de entradas, ha revolucionado el sector al ser la primera empresa en lanzar una tecnología de chat-asistente basada en inteligencia artificial.

Antes de que OpenAI fuera oficialmente pública con su infraestructura "Apps en ChatGPT", Seatpin integró con éxito una estructura similar en su propia plataforma. Esto permite a los usuarios comprar entradas para eventos a través de conversaciones naturales, además de ofrecer eventos alternativos y sugerencias cuando así lo desean.

Con su interfaz de chat apoyada por IA, PinAI, que ha sido desarrollada y presentada para su registro, Seatpin ha llevado la innovación en el proceso de compra de entradas a un nivel revolucionario. Separándose de los tradicionales sistemas de búsqueda filtrados, PinAI mantiene un diálogo natural con los usuarios, analiza en tiempo real sus necesidades y ofrece las entradas más adecuadas de entre miles de eventos, ¡de forma inmediata!

Los usuarios pueden acceder fácilmente a sus eventos deseados conversando con PinAI. El fundador y CEO de Seatpin, Galin Ananiev, describe esta experiencia así: "Un usuario puede hallar la entrada más adecuada para un partido de fútbol en Madrid, y en su próximo viaje a Barcelona, planear asistir a un concierto y comprar las entradas en solo unos pocos pasos."

Gracias a su interfaz enriquecida con botones y componentes visuales, PinAI transforma el proceso de compra de entradas de una simple transacción a una experiencia intuitiva y personalizada.

Además del servicio de compra de entradas, Seatpin ofrece a los usuarios la posibilidad de vender sus propios tickets. Muy pronto, mediante PinAI, los usuarios podrán gestionar sus publicaciones, reajustar precios y transferir sus entradas con facilidad. Así, podrán administrar todas las etapas del proceso de compra y venta desde una única pantalla de chat.

El objetivo final de Seatpin es ofrecer una experiencia de gestión y venta de entradas completamente integrada basada en el chat. Esta visión tiene gran similitud con la arquitectura "apps" de OpenAI que permite ejecutar aplicaciones dentro de ChatGPT. Sin embargo, Seatpin alcanzó este logro semanas antes de que la plataforma estuviera abierta al público, estableciendo un éxito pionero en el mercado de reventas de entradas.

Siguiendo la visión de OpenAI, PinAI proporciona una experiencia de usuario intuitiva y se posiciona como una de las primeras aplicaciones reales de IA en el mundo de las plataformas de entradas. La innovación de Seatpin facilita a los usuarios procesos de compra y venta más naturales, rápidos y accesibles

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811630/Seatpin_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2813207/Seatpin_2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2813208/Seatpin_3.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2811628/Seatpin_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seatpin-pinai-el-primer-asistente-inteligente-de-entradas-para-eventos-impulsado-por-ia-en-el-mundo-302604296.html