Sebastián Sánchez: el joven astrólogo colombiano que busca convertirse en referencia mundial desde España

Sebastián Sánchez: el joven astrólogo colombiano que busca convertirse en una referencia mundial desde España - Sebastián Sánchez

(Información remitida por la empresa firmante)

Vitoria-Gasteiz, 20 de agosto de 2026.- Sebastián Sánchez, astrólogo colombiano de 31 años, nacido en Flandes, Colombia, el 17 de junio, ha construido en los últimos meses una creciente trayectoria internacional que lo ha llevado a atender consultas de personas de España, Colombia y distintos países de Latinoamérica, además de Bélgica, Suiza, Suecia, Australia, Estados Unidos y Canadá.

Actualmente radicado en Vitoria-Gasteiz, España, Sánchez se presenta como un astrólogo especializado en cartas astrales y análisis de ciclos personales, profesionales y empresariales. Su trabajo ha despertado interés entre perfiles muy diversos: desde personas independientes, autónomos y empresarios hasta inversores, artistas y figuras vinculadas al ámbito político.

Según Sánchez, parte de su notoriedad procede de la recomendación de sus propios consultantes. Afirma que muchos de quienes recurren a sus servicios vuelven posteriormente para realizar nuevas consultas, especialmente cuando buscan orientación para tomar decisiones relacionadas con proyectos personales, empresas, negocios o inversiones.

De Colombia a España

Sánchez comenzó su trayectoria en Colombia y, con el paso del tiempo, amplió su actividad hacia España y otros países. Su presencia y notoriedad también han aumentado a través de medios de comunicación y espacios locales, especialmente en Colombia y España.

El astrólogo asegura haber trabajado con personas de diferentes ámbitos profesionales y señala que entre sus consultantes se encuentran empresarios y personalidades públicas. También afirma haber sido consultado por cantantes y empresarios de Estados Unidos, España y México, además de personas vinculadas al mundo de las inversiones y el mercado Forex.

En el ámbito político, Sánchez sostiene que ha ejercido como astrólogo de cabecera para dos políticos colombianos y un político español, aunque por razones de confidencialidad no siempre hace públicos los nombres de sus consultantes.

Una astrología orientada a la toma de decisiones

Uno de los conceptos que más identifica a Sebastián Sánchez es su idea de que “el destino se puede hackear”. Para él, la astrología no debe limitarse a describir características personales, sino que puede utilizarse como una herramienta de análisis para comprender determinados ciclos y tomar decisiones con mayor conciencia.

“Si yo pude hackear mi propio destino, cualquier persona también puede hacerlo”, sostiene Sánchez como una de las ideas centrales de su filosofía.

Su propuesta busca combinar la interpretación de la carta astral con el estudio permanente de diferentes técnicas astrológicas. El propio Sánchez afirma que dedica buena parte de su tiempo a estudiar, investigar y formarse con distintos maestros y especialistas de la astrología.

Ambición internacional

A sus 31 años, Sebastián Sánchez no oculta sus aspiraciones. Su objetivo declarado es convertirse en uno de los astrólogos más reconocidos del mundo, e incluso llegar a ocupar el primer lugar en reconocimiento internacional.

La ambición, sin embargo, la acompaña con una premisa que considera fundamental: la formación continua.

“Todos los días estoy estudiando. La astrología es un campo en el que siempre hay algo nuevo que aprender”, señala.

Su creciente cartera internacional de consultantes y su presencia tanto en Colombia como en España forman parte de una trayectoria que pretende seguir expandiéndose durante los próximos años.

Predicciones y notoriedad pública

Sánchez también ha ganado visibilidad por la publicación de predicciones relacionadas con acontecimientos políticos, sociales y naturales. Entre las predicciones que aparecen recopiladas en sus publicaciones de 2026 figuran referencias a terremotos, incendios, fenómenos meteorológicos, acontecimientos políticos en Colombia y otros eventos internacionales.

Más allá de las predicciones, Sánchez considera que su principal reconocimiento proviene del contacto continuado con sus consultantes y de la confianza que estos depositan en su trabajo.

Una carrera que continúa creciendo

Desde Vitoria-Gasteiz, Sebastián Sánchez busca consolidar una carrera que comenzó en Colombia y que actualmente tiene una dimensión internacional. Su propósito es seguir ampliando su comunidad de consultantes, profundizar en el estudio de la astrología y posicionarse como una de las nuevas figuras de referencia de la astrología en el ámbito hispanohablante.

Con una personalidad ambiciosa, una fuerte dedicación al estudio y una visión internacional, el joven astrólogo colombiano asegura tener claro su próximo objetivo: llevar su trabajo mucho más allá de España y convertirse en una referencia mundial de la astrología.

Sebastián Sánchez — Astrólogo

Residencia actual: Vitoria-Gasteiz, España

Lugar de nacimiento: Flandes, Colombia

Edad: 31 años

Especialidad: Astrología y cartas astrales

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Emisor: Sebastián Sánchez — Astrólogo